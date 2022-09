Alba Carrillo destroza a Tamara Falcó con un discurso que huele a envidia

¿Tamara Falcó no es tan buena como parece?

En primera persona y dando una guantada sin manos al que fuera su prometido, Tamara Falcó realizó públicamente, en ‘Sálvame’ y en ‘El Hormiguero’, la crónica de su ruptura sentimental y dibujó a un Íñigo Onieva que ni ella misma conocía.

Pero esta versión de Tamara como víctima afligida no se la cree todo el mundo.

Alba Carrillo, también mujer corneada, estalló, el 30 de septiembre de 2022, en el plató de ‘Ya es mediodía’ indignada con el trato excesivamente favorable que está recibiendo la marquesa.

Se están pasando, ahora vamos a santificarla, Sor Tamara, Santa Tami y no, ya. Te veníamos avisando, tú sabías perfectamente, tienes cuarenta tacos y ya está bien. Ayer me siento y todas las marcas “Gracias Tamara por alguna vez haberte puesto mis zapatos”, “Gracias Sor Tamara por usar mis bolsos”… ¿Qué pasa? Es Sor Tamara porque tiene detrás a la poderosa, tiene detrás a la Preysler y a las amiguitas de su madre de la prensa… Las demás hemos sido corneadas y como no éramos poderosas hemos sido las despechadas, las que hablábamos de más, las que gritábamos y estábamos locas y ahora, ¿Qué pasa?