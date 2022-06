Santiago Segura lía la del ‘pajillero’ por ir de gracioso en su chusca crítica a Macarena Olona

Una frase muy propia de José Luis Torrente.

El actor Santiago Segura revolucionó las redes sociales por la respuesta que da al concluir la entrevista con Susanna Griso en Espejo Público, de Antena3.

El artista era entrevistado por haberse unido a la campaña de la cadena de ‘Levanta la cabeza’ para concienciar del excesivo uso de los dispositivos móviles.

La presentadora concluyó la entrevista diciéndole que su intervención terminaba para «hablar de la masturbación, ¿Qué te parece?» ya que iba a tratar la polémica del debate de los candidatos a las elecciones de Andalucía.

Macarena Olona, la candidata de Vox, comenzó su intervención afirmando que «si a mi hijo se le acerca un hombre o una mujer en el parque y le habla de la masturbación, llamaría a la Policía Nacional» tras enseñarle al candidato del PP, un libro de texto de educación «Primaria, de diez, once años» en donde «enseña qué es la masturbación».

En respuesta a lo dicho por la presentadora de Antena3, el cineasta contestó, entre risas: «yo prefiero que estén masturbándose que con la pantallita todo el rato«, a lo que Griso no ha podido no contestar y le ha respondido «esto me parece que no está entre los consejos que están dando en ‘Levanta la cabeza’, pero bueno. Yo creo que Macarena Olona no los comparte, esto lo tengo claro».

Claramente, esto ha sido criticado por muchos usuarios de Twitter que dejaron claro que el actor se había pasado tres pueblos en sus apreciaciones.

Se apunta a la simplificación del adoctrinamiento en la aulas.

Los niños se la pueden y deben machacar lo que quieran, pero serán los padres los que deban decidir como afrontar parcelas de la educación que les corresponde a ellos.

Más matemáticas y menos ideología. — Expendable 🇪🇦 (@CuarentenaM) June 15, 2022

. @SSantiagosegura : "Prefiero que los niños se estén masturbando a que estén con las pantallitas" pic.twitter.com/NDCx8wfA1R — TVMASPI (@sebas_maspons) June 15, 2022

Santiago Segura no ha calculado que sus hijos tendrán en una mano la pantallita y en la otra su sexo. Y hacen bien. Como nosotros tuvimos el LIB en una mano y el ciruelo en la otra. Todo bien. — Cesar de la Vega (@Hombredeteflon) June 15, 2022

@SSantiagosegura Entonces lo de torrente no era un personaje? Que pena das… — zzzzzz (@MrMeeseks22) June 14, 2022