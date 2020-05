Los pacientes con Covid-19 dejan de ser contagiosos a los 11 días, según revela un estudio en Singapur 

Los pacientes con coronavirus dejan de infectar a otras personas once días después de estar enfermos aunque sigan dando positivo en los test, según ha revelado un estudio del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur y la Academia de Medicina.

Los investigadores examinaron a 73 pacientes con Covid-19 y concluyeron que las personas infectadas empiezan a ser contagiosas dos días antes de presentar síntomas.

Los pacientes seguían siendo contagiosos entre siete y once días después de presentar síntomas del covid-19, incluidas fiebre y tos fuerte.

Sin embargo, al décimoprimer día, los especialistas no hallaron rastro del virus en los cultivos, incluso en aquellos en los que los test seguía dando positivo.

A pesar de que algunos pacientes pueden seguir dando positivo, el resultado de la prueba no equivale a la capacidad de infectar que tenga —o no— la persona contagiada.

Los expertos han detallado que esto se debe a que la prueba detecta partes del genoma del virus. Aunque, no se puede demostrar si son únicamente fragmentos o si un virus intacto ya no es viable y no puede infectar a nadie.

Este nuevo descubrimiento, puede tener implicaciones en las medidas aplicadas para los pacientes que son dados de alta.

Es de recordar que, el criterio de alta se basa en los resultados negativos de las pruebas, más que en la infecciosidad.

Según el Doctor Asok Kurup, de la Academia de Medicina de Singapur, no hay necesidad de esperar por más datos ya que, hay que ayudar a descongestionar los hospitales.

El Ministerio de Salud de este país, informó que el viernes pasado dos empleados de escuelas preescolar dieron positivo por coronavirus, lo que eleva a siete el número total de casos confirmados entre el personal de preescolar.

a pesar de esto, Singapur prevé abrir los centros preescolares a partir del 2 de junio. Para esto, las autoridades han estado examinando activamente al personal de dichos centros.

De acuerdo a una base de datos elaborada por Gwenan Knight y sus colegas de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), Singapur fue uno de los países que sufrió un brote masivo ocurrido en un dormitorio para trabajadores migrantes, relacionado con casi 800 casos.

Algo similar sucedió en Osaka, Japón, donde se registraron 80 infecciones vinculadas a locales de música en vivo; y en Corea del Sur, donde hubo 65 casos confirmados tras una clase de zumba. Otros supercontagios se produjeron a bordo de barcos y en hogares de ancianos, en plantas empacadoras de carne, centros de esquí, iglesias, restaurantes, hospitales y prisiones.

De momento, 13.882, cerca del 45% del total de los 31.068 pacientes de Covid-19 en Singapur, han sido dados de alta de hospitales e instalaciones comunitarias. El país asiático, en tanto, reportó 642 nuevos casos de coronavirus hasta el mediodía del sábado 23 de mayo.

Es así como esta investigación resulta una noticia alentadora. Algunos científicos citados por la revista Sciene, sugieren que restringir las reuniones en las que es probable que ocurra un ‘supercontagio’ tendrá un impacto significativo en la transmisión, mientras que otras restricciones, por ejemplo, las actividades al aire libre, podrían evitarse.

Los nuevos estudios han determinado que algunas personas infectan a muchas otras y otras no transmiten la enfermedad en absoluto. De hecho, lo último es lo más común, dice Lloyd-Smith: “El patrón consistente es que el número más común es cero. La mayoría de las personas no lo transmiten».