Superluna del 18 de septiembre: cómo verla, horarios y trucos para capturarla en todo su esplendor

Cuando la noche se viste de gala, la superluna del 18 de septiembre de 2025 promete ser uno de los momentos más esperados para aficionados y curiosos. Este fenómeno, que ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo (el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra), regala un satélite que se muestra hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que en otras lunas llenas. Si alguna vez has sentido que la Luna te observa con más intensidad, prepárate porque este septiembre esa sensación será literal.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, astrónomos y meteorólogos afinan sus previsiones para ofrecer el mejor calendario de observación. La superluna no solo hipnotiza por su tamaño; también ilumina el firmamento con una luz tan intensa que puede opacar incluso las estrellas más tímidas. Una oportunidad perfecta para mirar hacia arriba y sentirnos parte del universo.

¿A qué hora ver la superluna? Calendario y orientación

La superluna alcanzará su máximo esplendor durante la noche del 18 al 19 de septiembre. El horario exacto varía según la ubicación, pero en España se espera el punto álgido entre las 21:00 y las 23:30 horas peninsulares. Si resides en la costa mediterránea, el reflejo lunar sobre el mar añadirá un toque cinematográfico digno de compartir en redes sociales.

Guía rápida para no perderte el momento

Consulta la previsión meteorológica local; un widget como el de AEMET te ayudará a saber si habrá nubes en tu ciudad.

Busca lugares con poca contaminación lumínica : parques urbanos, playas o miradores son ideales.

: parques urbanos, playas o miradores son ideales. Oriente recomendado: mira hacia el este desde el atardecer; la Luna aparecerá baja y aumentará su altura hasta medianoche.

Trucos para fotografiar la superluna: móvil y cámara

¿Quieres inmortalizar este evento? No hace falta ser astrofotógrafo profesional. Aquí van los mejores consejos:

Usa modo nocturno en tu móvil o ajusta ISO bajo (100-200) si tienes cámara réflex.

en tu móvil o ajusta ISO bajo (100-200) si tienes cámara réflex. Apoya tu dispositivo sobre una superficie estable o utiliza trípode.

Activa el temporizador para evitar vibraciones al disparar.

Si estás en ciudad, busca encuadres con edificios emblemáticos o árboles para darle contexto.

En costa, aprovecha el reflejo lunar sobre el agua.

Para los más creativos, grabar un time-lapse durante el ascenso lunar puede ofrecer resultados espectaculares. Plataformas como YouTube ya cuentan con directos programados para seguir el fenómeno en tiempo real.

Infografía: cómo ver la superluna paso a paso

Revisa el widget meteorológico local (AEMET). Elige ubicación: playa, campo o terraza despejada. Prepara equipo (móvil/cámara/trípode). Ajusta parámetros recomendados. Observa y disfruta entre las 21:00 y las 23:30. Comparte tus fotos en redes usando #SuperlunaSeptiembre.

¿Por qué ocurre la superluna? Curiosidades astronómicas

La órbita lunar es elíptica, lo que significa que varía su distancia a la Tierra. Cuando coincide luna llena y perigeo (aprox. 350.000 km), obtenemos esta luna “gigante”. El incremento aparente se debe tanto a la cercanía física como a efectos ópticos, como el conocido “efecto luna en horizonte”, que nos engaña haciéndola parecer aún mayor.

Además de su belleza visual, durante una superluna las mareas vivas alcanzan su máximo rango debido a la intensa atracción gravitatoria lunar. Científicos aprovechan estos momentos para estudiar los efectos sobre los océanos y también realizar observaciones detalladas de cráteres y mares lunares.

Superlunas célebres y anécdotas históricas

En agosto se celebró la famosa Luna de Esturión , llamada así por antiguas tribus norteamericanas que relacionaban cada luna llena con actividades estacionales.

, llamada así por antiguas tribus norteamericanas que relacionaban cada luna llena con actividades estacionales. Las primeras observaciones documentadas sobre eclipses y lunas especiales datan del siglo VII a.C., cuando los babilonios ya registraban estos fenómenos como presagio astronómico.

Un mito recurrente es el “lado oscuro” de la Luna; realmente no existe, pues todo su hemisferio recibe luz solar en algún momento.

Ciencia tras el brillo: ¿puede influir en nosotros?

Si bien no hay evidencia científica sólida sobre efectos directos en nuestro ánimo, sí se han registrado alteraciones leves en patrones de sueño durante noches especialmente luminosas. Y por supuesto, hay quien asegura que los lobos aúllan más alto… aunque eso lo dejamos para otra noche.

Curiosidades científicas para contar bajo la Luna

La superluna puede parecer hasta un 30% más brillante pero no causa daños oculares; puedes mirarla sin protección especial.

El color rojizo ocasional se debe a partículas atmosféricas o contaminación urbana —no es magia, es ciencia óptica.

Las fotos tomadas cerca del horizonte suelen mostrar una Luna más grande por efecto visual; ¡aprovecha ese truco!

Durante las superlunas se han registrado récords mundiales de fotografías compartidas simultáneamente en redes sociales.

La próxima vez que mires al cielo y veas esa Luna descomunal, recuerda que estás presenciando una danza cósmica calculada al milímetro durante miles de años… ¡y quizá sea el momento perfecto para sacar esa foto épica que todos querrán ver!