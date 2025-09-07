Eclipse total de Luna este domingo 7 de septiembre de 2025: horarios y mapa para verlo

La noche del 7 al 8 de septiembre de 2025 promete quedarse grabada en la memoria de millones de personas.

Así que no olvides mirar al cielo; quizás descubras una nueva pasión o simplemente disfrutes del mayor espectáculo gratuito sobre nuestras cabezas.

Justo cuando cae el sol y la rutina parece adueñarse del domingo, la Luna se transforma en una esfera rojiza visible desde gran parte del planeta.

El fenómeno, conocido popularmente como Luna de sangre, es mucho más que una postal para redes sociales: representa uno de los momentos más fascinantes y accesibles para la observación astronómica.

No hace falta telescopio ni gafas especiales.

Basta con mirar al cielo y dejarse sorprender por este eclipse total, en el que la Tierra proyecta su sombra sobre el satélite y lo tiñe de tonos carmesí gracias a la dispersión de la luz solar en nuestra atmósfera.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, los cielos de Europa, África, Asia y Oceanía se preparan para recibir a la protagonista de la noche.

Horarios exactos: ¿cuándo mirar al cielo?

Aunque el eclipse lunar es global, los horarios varían según la ubicación geográfica. En España peninsular, la fase parcial comienza a las 18:27 (hora peninsular), pero la Luna aún no será visible. El momento clave llega con la salida lunar:

Fase total visible : entre las 19:30 y las 20:53 , coincidiendo con el crepúsculo.

: entre las y las , coincidiendo con el crepúsculo. Máximo del eclipse : alrededor de las 20:11 .

: alrededor de las . Fin del eclipse parcial: hacia las 21:56.

Para quienes viven en Madrid, por ejemplo, la Luna saldrá ya eclipsada cerca de las 20:30, regalando unos veinte minutos intensos de tonalidad roja antes de que vuelva gradualmente su brillo habitual.

En Galicia occidental y Canarias, la Luna aparecerá cuando el eclipse total haya terminado, permitiendo ver solo el final de la fase parcial. Por el contrario, en Baleares y la zona mediterránea se podrá disfrutar casi toda la fase total desde su inicio.

Tabla orientativa por regiones

Región Salida lunar Inicio totalidad Fin totalidad Fin parcial Madrid ~20:30 ~20:32 ~20:52 ~21:56 Cataluña ~19:45-20:00 ~20:07 ~20:52 ~21:56 Andalucía ~20:30-20:40 ~20:24 ~20:52 ~21:56 Galicia ~21:00 ~20:48 ~20:52 ~22:00 Canarias ~20:30 (local) – – Solo parcial

¿Dónde se verá mejor?

El eclipse será visible como total en casi toda España continental y Baleares. Las zonas más privilegiadas serán las orientales y centrales, donde la Luna aparecerá ya roja sobre el horizonte. En Galicia occidental y Canarias, como ya se ha mencionado, solo será visible el final del fenómeno.

A nivel mundial, podrán observarlo plenamente los habitantes de Asia, Oceanía, África y gran parte de Europa. Más del 77% de la población mundial tendrá acceso directo al evento; una cifra que pone en perspectiva su magnitud.

Quienes estén en América tendrán que conformarse con retransmisiones online, ya que allí será de día durante el máximo del eclipse.

Retransmisión en directo y recursos digitales

No importa si las nubes deciden hacer acto de presencia o si tu horizonte está lleno de edificios; varias plataformas ofrecen transmisión en directo desde las 18:00 UTC. Destaca el canal especializado Space.com con su cobertura global y comentarios expertos.

Puedes seguir el fenómeno paso a paso gracias a aplicaciones móviles como Sky Tonight o Stellarium.

Observatorios internacionales y proyectos astronómicos permiten disfrutarlo online con imágenes detalladas e información científica actualizada.

Consejos para observar el eclipse lunar

El eclipse lunar es un espectáculo seguro para observar a simple vista. No hay riesgo para los ojos ni necesidad de protección especial. Sin embargo, para exprimir cada minuto:

Elige un lugar elevado y sin obstáculos en dirección este.

Aléjate todo lo posible de fuentes artificiales de luz.

Lleva ropa cómoda; septiembre puede regalar noches frescas.

Si tienes prismáticos o telescopio pequeño, disfrutarás aún más del colorido detalle lunar.

Consulta apps astronómicas para saber exactamente por dónde saldrá la Luna en tu localidad.

¿Y si hay nubes? No desesperes. Puedes recurrir a los directos online o desplazarte hasta una zona cercana con mejor previsión meteorológica. La tecnología te permite no perderte ni un minuto del evento.

Fases del eclipse explicadas

El proceso consta de varias fases bien diferenciadas:

Eclipse penumbral — La Luna comienza a entrar en la zona externa de sombra terrestre; apenas perceptible a simple vista. Eclipse parcial — Un mordisco oscuro aparece sobre el disco lunar; cada vez más evidente. Eclipse total — La Luna queda completamente sumergida en la sombra central (umbra) y adquiere ese característico tono rojo. Máximo — El punto culminante cuando la Luna está plenamente eclipsada. Vuelta a parcial — La sombra empieza a retirarse y regresa poco a poco el brillo plateado. Fin penumbral — Todo vuelve a la normalidad; hasta dentro de varios años.

Curiosidades científicas y anécdotas lunares

La llamada Luna de Sangre no es ninguna señal apocalíptica ni presagio misterioso (aunque algunas culturas así lo creyeron). El color rojo proviene simplemente del filtrado atmosférico terrestre; es decir, los rayos solares cruzan nuestra atmósfera como ocurre al atardecer y tiñen al satélite con esos tonos cálidos.

Algunos datos curiosos:

El fenómeno coincide este año con la llamada «Luna de Cosecha», tradicionalmente apreciada por agricultores por su brillo extra durante las noches otoñales.

Si tienes suerte y observas cerca del horizonte justo tras salir la Luna eclipsada, podrás ver efectos ópticos sorprendentes como distorsiones visuales o incluso un aparente aumento del tamaño lunar.

Los eclipses totales lunares pueden durar hasta 1 hora y 22 minutos en su fase máxima; nada mal para quien acostumbra mirar solo durante unos segundos.

En ocasiones excepcionales se han registrado eclipses lunares donde el satélite adquirió tonos grises oscuros e incluso casi negros debido a grandes erupciones volcánicas terrestres que llenaron la atmósfera con partículas extra.

Para quienes busquen historias peculiares: