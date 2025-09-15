La Comunidad lanza su Estrategia 2025-2028 para liderar la innovación biofarmacéutica y atraer inversión

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes la Estrategia Sectorial 2025-2028, un plan destinado a consolidar a la región como referente internacional en innovación biofarmacéutica y motor económico en Europa. La iniciativa prevé impulsar la creación de empleo, atraer nuevas inversiones y reforzar la competitividad de un sector que genera ya más de 24.000 empleos directos en la región y representa el 42% de las exportaciones nacionales de medicamentos.

El anuncio tuvo lugar en la sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, con la participación de las consejeras Rocío Albert y Fátima Matute. Ambas subrayaron el papel estratégico de esta industria para afrontar retos sociosanitarios, como el envejecimiento de la población, la cronicidad y la personalización de los tratamientos, y reivindicaron la colaboración público-privada como motor para el progreso regional.

La Estrategia, fruto del trabajo conjunto entre el Ejecutivo autonómico, Farmaindustria y las principales compañías y asociaciones del sector, contempla 15 proyectos centrados en:

Agilizar la incorporación de nuevos medicamentos y terapias innovadoras.

Reforzar la adherencia terapéutica y la formación médica.

Impulsar la investigación clínica y preclínica, extendiendo ensayos a la atención primaria.

Integrar la digitalización y la inteligencia artificial en la innovación sanitaria.

Favorecer la implantación y expansión de empresas, con especial atención a la internacionalización y la formación de talento.

Albert destacó que Madrid ofrece un entorno atractivo para la inversión privada, sustentado en la estabilidad institucional, baja fiscalidad y claridad normativa, y recordó que la región captó el 67% de la inversión extranjera nacional en el primer trimestre de 2025.

Por su parte, Matute resaltó el potencial del sector biofarmacéutico madrileño como aliado esencial para afrontar los desafíos asistenciales y avanzar en la eficacia y sostenibilidad del sistema sanitario. Un papel en el que tendrán gran protagonismo las 13 fundaciones de investigación biomédica del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y los principales institutos de investigación acreditados.

Madrid cuenta actualmente con 400 compañías biofarmacéuticas, que suponen el 22% del conjunto nacional y generaron en 2023 una facturación conjunta de 5.100 millones de euros. Además, la región se ha consolidado como líder europeo en ensayos clínicos, posicionándose como un destino preferente para la innovación y las inversiones internacionales en este ámbito.