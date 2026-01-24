  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 10 grados

Pronóstico del Tiempo: sábado de enero del 2026

España se enfrenta a la borrasca Ingrid, que trae lluvias generalizadas, nevadas en las montañas y vientos intensos. Las temperaturas descienden, especialmente en el noroeste

¡Prepárate para un sábado agitado con la borrasca Ingrid!

La borrasca Ingrid impacta hoy en España con un frente atlántico que cubre casi toda la Península y Baleares de cielos nublados o completamente cubiertos. Las lluvias son omnipresentes, pero especialmente intensas en Galicia y áreas cercanas al Estrecho, donde las precipitaciones serán fuertes y persistentes. ¿Y la nieve? La cota baja a entre 600 y 800 metros en el norte y oeste, lo que significa nevadas en montañas de Galicia, meseta norte e interiores cantábricos. ¡Olvídate de planear un picnic en la sierra!

En Canarias, se esperan cielos nublados con lluvias hacia el final del día. Las temperaturas disminuyen en gran parte de la Península, siendo más notorio en el noroeste, donde las mínimas nocturnas marcarán la pauta. En el sureste, las máximas se mantienen o incluso aumentan ligeramente. Se prevén heladas débiles en la meseta norte y en las montañas, así que ¡abrígate bien si sales por la noche!

Vientos: ¡Agárrate el sombrero!

  • Viento moderado soplará del oeste y suroeste en la Península y Baleares.
  • En el norte, será fuerte, con rachas muy intensas en los litorales, interior del tercio oriental, Baleares y montañas del norte.
  • En Canarias, se prevén intervalos fuertes desde el norte.

Es posible que se produzcan tormentas con granizo pequeño en Galicia y Andalucía occidental. Los acumulados de nieve más significativos se registrarán en Galicia y meseta norte.

Por zonas: Lo que te espera hoy

ZonaCielos y precipitacionesTemperaturasViento
Galicia y noroesteLluvias intensas, nevadas a cotas bajasDescenso notableMuy fuerte, rachas
Oeste y sur peninsularLluvias abundantesDescenso generalizadoFuerte del oeste-suroeste
Mediterráneo y EbroOcasionales, alternando con poco nubosoSin cambios significativos suresteRachas en litorales
Madrid y mesetaNuboso, posibles nevadas en las sierrasMáximas hasta 10ºC, mínimas fríasModerado
Baleares y CanariasNuboso, lluvias al final del día en CanariasSuben las temperaturas en Baleares; sin cambios en CanariasFuerte en Baleares

Esta borrasca alivia un poco el frío, pero no te confíes: los vientos húmedos limitan la nieve a las alturas. Mañana continuará el temporal con más frentes atlánticos a la vista. ¡Consulta AEMET antes de salir y asegúrate de no olvidar tu bufanda!

Consejo del día: Si planeas conducir por el norte, lleva cadenas por si las nevadas te sorprenden. ¿Un poco de humor? Ingrid no es propicia para una barbacoa; ¡mejor una sopa caliente!

