Pronóstico del Tiempo: sábado de enero del 2026

¡Prepárate para un sábado agitado con la borrasca Ingrid!

La borrasca Ingrid impacta hoy en España con un frente atlántico que cubre casi toda la Península y Baleares de cielos nublados o completamente cubiertos. Las lluvias son omnipresentes, pero especialmente intensas en Galicia y áreas cercanas al Estrecho, donde las precipitaciones serán fuertes y persistentes. ¿Y la nieve? La cota baja a entre 600 y 800 metros en el norte y oeste, lo que significa nevadas en montañas de Galicia, meseta norte e interiores cantábricos. ¡Olvídate de planear un picnic en la sierra!

En Canarias, se esperan cielos nublados con lluvias hacia el final del día. Las temperaturas disminuyen en gran parte de la Península, siendo más notorio en el noroeste, donde las mínimas nocturnas marcarán la pauta. En el sureste, las máximas se mantienen o incluso aumentan ligeramente. Se prevén heladas débiles en la meseta norte y en las montañas, así que ¡abrígate bien si sales por la noche!

Vientos: ¡Agárrate el sombrero!

Viento moderado soplará del oeste y suroeste en la Península y Baleares .

. En el norte, será fuerte, con rachas muy intensas en los litorales, interior del tercio oriental, Baleares y montañas del norte.

y montañas del norte. En Canarias, se prevén intervalos fuertes desde el norte.

Es posible que se produzcan tormentas con granizo pequeño en Galicia y Andalucía occidental. Los acumulados de nieve más significativos se registrarán en Galicia y meseta norte.

Por zonas: Lo que te espera hoy

Zona Cielos y precipitaciones Temperaturas Viento Galicia y noroeste Lluvias intensas, nevadas a cotas bajas Descenso notable Muy fuerte, rachas Oeste y sur peninsular Lluvias abundantes Descenso generalizado Fuerte del oeste-suroeste Mediterráneo y Ebro Ocasionales, alternando con poco nuboso Sin cambios significativos sureste Rachas en litorales Madrid y meseta Nuboso, posibles nevadas en las sierras Máximas hasta 10ºC, mínimas frías Moderado Baleares y Canarias Nuboso, lluvias al final del día en Canarias Suben las temperaturas en Baleares; sin cambios en Canarias Fuerte en Baleares

Esta borrasca alivia un poco el frío, pero no te confíes: los vientos húmedos limitan la nieve a las alturas. Mañana continuará el temporal con más frentes atlánticos a la vista. ¡Consulta AEMET antes de salir y asegúrate de no olvidar tu bufanda!

Consejo del día: Si planeas conducir por el norte, lleva cadenas por si las nevadas te sorprenden. ¿Un poco de humor? Ingrid no es propicia para una barbacoa; ¡mejor una sopa caliente!