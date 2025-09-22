Pronóstico del Tiempo: lluvias y bajada de temperaturas en toda España este lunes 22 de septiembre de 2025

Que nadie guarde el paraguas ni la chaqueta ligera: este lunes 22 de septiembre de 2025, el pronóstico del tiempo en España nos trae un inicio de semana que parece querer recordarnos que el verano ya no es lo que era.

La transición hacia el otoño se nota, y no solo porque apetece cambiar el menú del chiringuito por la sopa caliente.

Según los últimos análisis meteorológicos, hoy viviremos una jornada con cielos cubiertos, chubascos y una bajada notable de temperaturas en buena parte del país.

Por supuesto, todo con ese toque impredecible que tanto gusta a los meteorólogos y que pone a prueba nuestra capacidad de improvisar el vestuario cada mañana.

Resumen nacional: menos calor y más agua (sobre todo en el norte)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), junto a los principales modelos internacionales, coinciden en señalar que la inestabilidad será la protagonista del día. El acercamiento de una vaguada y la entrada de un frente atlántico por el noroeste harán que los cielos se oscurezcan progresivamente desde el oeste hacia el este peninsular.

En el extremo norte (Galicia, Cantábrico y Pirineo occidental), se esperan lluvias fuertes y persistentes, incluso localmente muy intensas.

En las sierras del este peninsular también se esperan chubascos ocasionales, algunos acompañados de tormenta.

En Baleares y sudoeste peninsular predominará la estabilidad, aunque no se descartan brumas matinales.

Canarias vivirá episodios de calima y alguna lluvia débil en las cumbres.

¿Y qué pasa con las temperaturas? La tónica general es el descenso térmico casi generalizado. Solo resistirán los valores altos en zonas puntuales del sur peninsular y Canarias, donde todavía se pueden superar los 35 °C en algunos puntos.

Madrid: entre nubes y claros, pero sin sobresaltos

En Madrid, la jornada será tranquila para lo que estamos acostumbrados a ver estos días. El termómetro se moverá entre los 9 °C de mínima y los 20 °C de máxima. Una temperatura bastante agradable para estrenar chaqueta sin sudar la gota gorda.

El cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero sin riesgo significativo de precipitaciones. El viento será flojo y variable; ideal para pasear por El Retiro sin que salga volando el sombrero.

Barcelona: frescura mediterránea y ambiente húmedo

Por su parte, Barcelona afronta un lunes con temperatura máxima de 22 °C y mínima de 16 °C, bajo cielos nubosos pero con baja probabilidad de lluvia significativa. El ambiente será húmedo, pero sin grandes sobresaltos ni tormentas inesperadas.

Andalucía y Levante: ¿verano tardío o otoño tímido?

En el sur y Levante peninsular, las máximas pueden rozar los 30 °C, especialmente en áreas del Guadalquivir o interior murciano. Sin embargo, las noches ya refrescan más que hace unas semanas. Se prevé estabilidad atmosférica salvo algún chubasco aislado en zonas montañosas.

Norte peninsular: paraguas obligatorio

En Galicia, Asturias, Cantabria y parte del País Vasco, la situación es diferente. Las lluvias serán protagonistas buena parte del día, acompañadas de bajada térmica notable (máximas entre 16-18 °C).

Los vientos soplarán moderados del oeste, con rachas fuertes puntuales en litorales cantábricos. Si tienes pensado visitar la playa… mejor lleva impermeable.

Canarias: calima persistente y calor africano

En Canarias, además de alguna lluvia débil en cumbres, lo más destacado será la calima, que reducirá la visibilidad e incrementará la sensación térmica. Las máximas seguirán siendo elevadas, especialmente en zonas interiores.

Evolución para los próximos días: ¿qué dice el pronóstico?

La tendencia para esta semana apunta a una continuación de la inestabilidad en la mitad norte peninsular. Los modelos ECMWF y GFS muestran que las masas de aire frío seguirán descolgándose sobre Europa y rozando nuestra vertical, lo que podría mantener las lluvias intensas en regiones cantábricas e incluso reforzarlas hacia mediados de semana.

En el resto del país prevalecerán las temperaturas ligeramente superiores a lo habitual para estas fechas, aunque se observa incertidumbre sobre cuánto frío llegará finalmente desde latitudes altas.

Tabla resumen: Pronóstico para España (22–25 septiembre 2025)

Día Norte peninsular Centro (Madrid) Levante/Andalucía Barcelona Canarias Lunes 22 Lluvias fuertes 16–18°C Nuboso 9–20°C Soleado 26–30°C Nuboso 16–22°C Calima + calor Martes 23 Lluvias moderadas Nuboso 10–21°C Sol/algún chubasco Parcialmente nublado Calima persistente Miércoles 24 Chubascos dispersos Nuboso 11–22°C Sol Nuboso Calima + calor Jueves 25 Lluvias débiles Nuboso 12–23°C Sol Nuboso Calima

Los datos reflejan tendencias generales según los principales modelos meteorológicos consultados. Las condiciones pueden variar puntualmente según zona.

Recomendaciones prácticas

Lleva paraguas si viajas al norte o si eres optimista en Madrid.

En Barcelona basta con una chaqueta ligera; no te olvides tampoco del paraguas pequeño “por si acaso”.

Si estás por Andalucía o Levante, aprovecha para guardar fuerzas antes de la próxima ola otoñal.

En Canarias… paciencia con la calima; ideal para practicar deportes “de interior”.

La meteorología nunca es aburrida cuando septiembre llega a España. Y recuerda: si te mojas hoy por sorpresa… siempre puedes echarle la culpa al anticiclón despistado o al vórtice polar troposférico. ¡Feliz semana meteorológica!