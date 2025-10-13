  • ESP
En Madrid, el termómetro se elevará hasta los 23 grados

Pronóstico del Tiempo en España para este lunes 13 de octubre de 2025

El país experimenta temperaturas cálidas y lluvias irregulares en el norte y sur

Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

El otoño ha hecho su entrada en España con un clima sorprendentemente cálido para esta época del año.

Las temperaturas continúan por encima de lo habitual, mientras que las lluvias llegan de manera irregular a diferentes regiones.

A continuación, te ofrecemos un vistazo al pronóstico del tiempo para este lunes 13 de octubre de 2025 y lo que se prevé para los días venideros.

El Tiempo en España: Tendencias y Pronósticos

El otoño de 2025 en España se caracteriza por temperaturas más altas de lo normal y un patrón de precipitaciones desigual.

En las regiones del norte, este y Canarias, las lluvias están cerca de los niveles esperados, mientras que en el centro, sur y oeste peninsular, la escasez de lluvias es notable.

Para este lunes 13 de octubre, se anticipa que las temperaturas se mantengan cálidas, pudiendo superar los 30 grados en algunas áreas.

Las probabilidades de lluvia son mayores en el norte y a lo largo de la costa mediterránea, especialmente en Barcelona, donde se estima una probabilidad de lluvia del 90%.

En Canarias, se prevé nubosidad en el norte y cielos mayormente despejados en el sur.

Las temperaturas también serán agradables en Canarias, aunque sin grandes variaciones respecto a la media. En Cádiz, se espera un cielo despejado para el miércoles.

En resumen, el clima que predomina en España parece más propio del final del verano que del inicio del otoño.

Esta información se basa en las condiciones actuales y las previsiones a corto plazo.

España se encuentra en pleno otoño, con un clima generalmente agradable y temperaturas por encima de lo habitual para la época, según las previsiones estacionales de la AEMET.

Se espera un día mayoritariamente soleado en gran parte del territorio, pero con la llegada de una borrasca atlántica que traerá inestabilidad, especialmente en el oeste y sur peninsular.

Las temperaturas diurnas oscilarán entre los 18°C y 25°C en promedio, con mínimas nocturnas alrededor de 12-16°C, lo que hace recomendable ropa ligera para el día y un abrigo fino para la noche.Resumen general por regiones:

  • Norte (Galicia, Cantábrico, País Vasco): Cielos nubosos con lluvias débiles y posibles chubascos matutinos, mejorando por la tarde. Temperaturas: máx. 16-20°C, mín. 12-14°C. Probabilidad de lluvia: 40-60%. Vientos moderados del noroeste.
  • Centro (Madrid, Castilla): Mayormente soleado con algunas nubes altas. Temperaturas: máx. 20-23°C, mín. 13°C. Probabilidad de lluvia: baja (10-20%). Día ideal para actividades al aire libre.
  • Este (Cataluña, Valencia, Baleares): Despejado con intervalos nubosos y brisa mediterránea. Temperaturas: máx. 22-25°C, mín. 15°C. Probabilidad de lluvia: 20%. Clima perfecto para la costa.
  • Sur (Andalucía): Posibles tormentas en el oeste (Huelva, Cádiz), extendiéndose al interior. Temperaturas: máx. 23-26°C, mín. 16°C. Probabilidad de lluvia: 50% en zonas afectadas, con chubascos intensos. Advertencia: precaución por rachas de viento.
  • Islas Canarias: Estable y soleado, con temperaturas suaves. Máx. 24-26°C, mín. 20°C. Probabilidad de lluvia: casi nula.

