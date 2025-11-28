Pronóstico del Tiempo: España se prepara para un viernes estable antes de la llegada del frente atlántico, este viernes 28 de noviembre de 2025

España despierta este viernes 28 de noviembre con un panorama meteorológico apacible, aunque solo temporalmente.

La jornada se presenta como un último respiro antes de que una masa húmeda procedente del Atlántico sacuda la Península a partir del sábado.

En Madrid, se espera que los termómetros marquen una máxima de 11 grados, mientras que la mínima rondará los 0 grados, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este viernes será un día relativamente estable en gran parte del territorio nacional. Aunque pueda parecer monótono, el clima tiene su lado positivo: disfrutaremos de cielos mayormente despejados o poco nubosos en gran parte de la Península, salvo en el norte, donde la nubosidad será más persistente.

En Galicia, sobre todo en el oeste, podrían registrarse algunas lluvias débiles hacia el final del día, así que los gallegos tendrán que estar preparados por si acaso.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero a moderado aumento en todo el país, lo que representa una mejora notable respecto a días anteriores.

Sin embargo, este ascenso será más suave en Canarias, mientras que en el Cantábrico central, Baleares y algunas zonas del litoral mediterráneo habrá ligeros descensos. En el Pirineo, por su parte, el incremento será significativo, algo que sin duda agradecerán los montañeros.

Heladas matutinas y vientos variables

La noche del viernes se presentará fría, con heladas débiles en áreas montañosas del norte y sureste peninsular, así como en la meseta Norte. En los Pirineos, las heladas podrían ser localmente moderadas, por lo que se aconseja a los conductores que transiten por esas vías extremar las precauciones. En el sur de Mallorca, también se prevén heladas débiles sin descartar su aparición en áreas interiores.

Respecto al viento, soplará la tramontana en Ampurdán y el norte de Baleares, con intervalos fuertes que tenderán a amainar y cambiar hacia el oeste. En las costas de Galicia y el Cantábrico, el viento será moderado; mientras que en el Estrecho y Alborán predominará el levante. En Canarias, continuará soplando el alisio característico de estas islas.

El sábado: llega la acción meteorológica

Si este viernes es un día tranquilo, el sábado promete ser mucho más activo. Se prevé la llegada de una masa húmeda atlántica a la Península con frentes que dejarán cielos muy nubosos en la mitad norte. Galicia recibirá precipitaciones desde primera hora del día que irán avanzando hacia otras regiones del país, aunque serán más débiles y ocasionales en su parte oriental. Las lluvias serán persistentes en Galicia, e incluso se espera que sean localmente intensas en el oeste.

Una novedad interesante es que la nieve hará su aparición en las montañas. Se espera acumulación a partir de cotas superiores a 1.200-1.600 metros, lo cual significa que las estaciones de esquí comenzarán a vestirse de blanco. En el Pirineo oscense y navarro, se podrían acumular más de 10 centímetros a partir de los 900 metros; mientras que en la cordillera Cantábrica los espesores superarán los 5 centímetros por encima de los 1.200-1.300 metros en León, Palencia y Burgos.

Las temperaturas máximas tendrán un leve ascenso en la fachada mediterránea, Baleares y litorales orientales cantábricos; sin embargo, habrá ligeros descensos en otras zonas, especialmente notables en áreas de la meseta Sur y entornos montañosos de la meseta Norte. Se prevén aumentos de las mínimas en Baleares, así como también en la fachada mediterránea y noroeste peninsular.

Domingo: el frente frío se mueve hacia el Mediterráneo

El domingo 30 de noviembre llegará un frente frío al este peninsular que se desplazará hacia el Mediterráneo central. Esto provocará cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja dentro del territorio peninsular, siendo más persistentes las nubes en Andalucía oriental y Pirineos.

En la vertiente mediterránea y Baleares, se anticipan precipitaciones que irán disminuyendo por la tarde; excepto en las islas y algunas áreas del sureste peninsular donde continuarán. También seguirán presentes en Melilla con posibilidad ocasionalmente fuerte acompañada de tormentas y granizo. En otras regiones se esperan lluvias que irán remitiendo durante la mañana; salvo en el norte peninsular donde podría haber acumulados significativos especialmente en litorales del Cantábrico oriental.

La nieve regresará a las montañas: nevará por encima de los 1.000-1.200 metros en las montañas del norte y sobre los 1.600-1.800 metros en las del sureste. En Canarias, habrá intervalos nubosos con posibles lluvias al norte de las islas más elevadas.

Las temperaturas máximas descenderán tanto en la Península como en Baleares, salvo excepciones como depresiones del noreste o meseta sur donde habrá aumentos térmicos. Las mínimas experimentarán un ligero a moderado ascenso tanto en ambas mesetas como también valle del Ebro, Andalucía occidental, fachada mediterránea e interior de Mallorca, mientras que habrá ligeros descensos en otros lugares.

Recomendaciones prácticas para los próximos días

La AEMET aconseja utilizar cadenas al transitar por carreteras afectadas por nieve, especialmente aquellas situadas en el Pirineo y cordillera Cantábrica. Quienes planeen viajar al norte deben revisar sus vehículos y llevar equipamiento adecuado para invierno. Los conductores que circulen por Cantábrico y Galicia también deberán estar atentos ante las precipitaciones inminentes.

Para quienes son aficionados al esquí, hay buenas noticias: comenzará a acumularse nieve suficiente para mejorar notablemente las condiciones esquiables desde el sábado. Aquellos con planes para desplazarse hacia la costa mediterránea deberán tener presente que las mañanas del domingo serán frías; ciudades como Barcelona, Castellón y Valencia podrán registrar temperaturas cercanas a los 5 °C.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Fecha Temperatura máx. Temperatura mín. Condiciones principales Precipitación Fenómenos destacados Viernes 28 nov 11°C (Madrid) 0°C Cielos poco nubosos o despejados Débil en Galicia Heladas débiles en montaña Sábado 29 nov Variable según zona Variable Entrada de masa húmeda atlántica; muy nuboso Moderada a persistente Nieve a cotas superiores a 1.200-1.600 m Domingo 30 nov En descenso En ascenso ligero Frente frío al este; nuboso/cubierto Moderada; remitiendo por tarde Nieve montañosa; tormentas posibles en Melilla Lunes 1 dic ~10°C ~1°C Poco nuboso Débil o nula Heladas débiles

El panorama meteorológico para estos días venideros refleja una clara transición hacia el invierno. Desde un viernes relativamente tranquilo hasta un domingo lleno de actividad climática intensa; así es como España vivirá esta típica etapa final de noviembre donde lo estable dará paso a lo inestable proveniente del Atlántico. Los amantes del buen tiempo aprovecharán al máximo este viernes; mientras tanto, quienes prefieran la nieve disfrutarán enormemente durante todo el fin de semana.