Flamencos: vivir a todo color, pero moverse poco pasa factura antes de tiempo

Cuentan en Camarga que los flamencos de la laguna son los más “fiesteros”, pero también los más propensos a las arrugas prematuras.

No es broma: según las últimas investigaciones, estos pájaros rosados tan icónicos pagan un precio biológico por elegir la comodidad sobre la aventura migratoria.

A día de hoy, 8 de septiembre de 2025, el debate sobre cómo la migración afecta al envejecimiento animal se ha reavivado gracias a un seguimiento de décadas en Francia que ha arrojado datos sorprendentes.

Desde 1977, científicos han marcado flamencos en el Mediterráneo francés y seguido su trayectoria vital con precisión matemática. El resultado: los flamencos residentes disfrutan de ventajas tempranas —más reproducción y supervivencia en juventud—, pero envejecen un 40% más rápido que sus congéneres migratorios. Los migratorios, aunque afrontan más riesgos y menos éxito reproductivo al principio, envejecen más lentamente y algunos alcanzan ¡más de 50 años! Este fenómeno se atribuye a un “compromiso entre rendimiento juvenil y salud en la vejez”: vivir intensamente al principio tiene sus consecuencias a largo plazo.

Envejecimiento acelerado : Residentes inician el declive antes (20,4 años de media) frente a migratorios (21,9 años).

: Residentes inician el declive antes (20,4 años de media) frente a migratorios (21,9 años). Reproducción : Las tasas globales de éxito reproductivo son similares entre ambos grupos.

: Las tasas globales de éxito reproductivo son similares entre ambos grupos. Longevidad: Migrar parece ser el secreto para llegar a viejos con buena salud; algunos individuos migrantes viven más allá del medio siglo.

Este conjunto de datos únicos está revolucionando la biología del envejecimiento y abriendo nuevas vías para comprender cómo las decisiones comportamentales afectan la salud y la longevidad animal.

Migraciones épicas y desafíos ambientales

La migración de los flamencos no es una excursión cualquiera. Algunos grupos recorren hasta 1.800 kilómetros del tirón para encontrar hábitats adecuados donde reproducirse o alimentarse. Estas travesías imponen enormes retos físicos, pero también les permiten escapar de ambientes hostiles o saturados.

Sin embargo, estos viajes están cada vez más amenazados por la actividad humana. El avance de las explotaciones mineras en salares altoandinos (especialmente para extraer litio) está poniendo en peligro los lugares tradicionales de nidificación. La presión sobre estos ecosistemas frágiles —donde además escasea el agua por métodos evaporíticos— puede llevar a una reducción alarmante de ejemplares jóvenes y poner al borde de la desaparición a algunas bandadas, especialmente del flamenco andino.

Triángulo del Litio : Zona crítica entre Argentina, Bolivia y Chile donde varias especies nidifican.

: Zona crítica entre Argentina, Bolivia y Chile donde varias especies nidifican. Impacto ambiental : Pérdida acelerada de humedales y hábitats por extracción minera.

: Pérdida acelerada de humedales y hábitats por extracción minera. Presencia vulnerable: El flamenco andino ronda los 80.000 ejemplares y está catalogado como “vulnerable”.

¿Están los flamencos en peligro de extinción?

No todas las especies están igual de amenazadas. De las seis especies reconocidas mundialmente —flamenco común (Phoenicopterus roseus), chileno (Phoenicopterus chilensis), americano (Phoenicopterus ruber), andino (Phoenicoparrus andinus), jamesi (Phoenicoparrus jamesi) y enano (Phoeniconaias minor)— sólo algunas afrontan riesgos severos.

El flamenco andino se considera “vulnerable” debido a la pérdida de hábitat y presión minera.

se considera “vulnerable” debido a la pérdida de hábitat y presión minera. El flamenco austral está “cercano a la amenaza” según la UICN; sus poblaciones decrecen notablemente por predación de huevos, caza ilegal, comercio ilícito y deterioro ambiental.

está “cercano a la amenaza” según la UICN; sus poblaciones decrecen notablemente por predación de huevos, caza ilegal, comercio ilícito y deterioro ambiental. El tráfico ilegal sigue siendo un problema grave: rescates recientes en Argentina y Colombia han implicado decenas de aves recuperadas tras incautaciones destinadas al comercio o incluso consumo humano.

sigue siendo un problema grave: rescates recientes en Argentina y Colombia han implicado decenas de aves recuperadas tras incautaciones destinadas al comercio o incluso consumo humano. La conservación es clave: Proyectos internacionales como el Censo Simultáneo Internacional vigilan las poblaciones en humedales críticos del Altiplano sudamericano.

¿Son un peligro para los humanos?

Si alguna vez has pensado que un flamenco podría ser peligroso para una persona, puedes respirar tranquilo. Estas aves son pacíficas y su mayor defensa es salir volando. En realidad, lo peligroso es lo contrario: los humanos son una amenaza constante para los flamencos, ya sea por caza ilegal (para consumo o comercio) o por destrucción sistemática del hábitat.

En Colombia se han rescatado flamencos destinados al consumo humano ilegal; esta práctica afecta gravemente la biodiversidad local y puede acarrear hasta siete años de prisión para los infractores.

La posesión ilegal o el tráfico también ponen en riesgo el equilibrio ecológico y dificultan los esfuerzos globales por conservar estas especies tan emblemáticas.

Costumbres extravagantes y clases sociales entre plumajes rosados

Los flamencos son famosos por sus costumbres peculiares:

Construyen nidos en el agua usando barro.

Duermen de pie —todo un prodigio del equilibrio.

Realizan largas migraciones nocturnas formando “extravagancias”, nombre colectivo para sus grupos.

Su color depende directamente de lo que comen; más crustáceos y algas ricas en carotenoides = plumaje más rosa.

Machos coloridos tienen mayores posibilidades de encontrar pareja.

Ambos padres cuidan a las crías.

Y sí, existen seis especies repartidas por América, África, Europa y Asia. Cada una tiene adaptaciones específicas: desde el tamaño hasta el tono del plumaje e incluso preferencias alimenticias.

Infografía: Flamencos en cifras

Especie Estado UICN Hábitat principal Longevidad máxima Amenazas principales Flamenco común Preocupación menor Europa, Asia, África 50 años Alteración hábitats Flamenco chileno Cercano a amenaza Sudamérica 50 años Tráfico ilegal Flamenco andino Vulnerable Andes 50 años Minería litífera Flamenco americano Preocupación menor Caribe 50 años Consumo humano Flamenco jamesi Vulnerable Altiplano Andino 50 años Pérdida humedales Flamenco enano Preocupación menor África 50 años Contaminación

Ciencia ciudadana al servicio del futuro

El estudio francés se nutre tanto de observaciones científicas como del trabajo incansable de naturalistas aficionados que colaboran leyendo anillas con telescopios. Esta colaboración demuestra cómo la ciencia ciudadana puede aportar datos valiosos para comprender procesos tan complejos como el envejecimiento animal.

Entender cómo la migración ralentiza el declive físico podría inspirar nuevas estrategias conservacionistas e incluso ayudar a desentrañar misterios evolutivos aplicables a otras especies —incluidos nosotros mismos.

Curiosidades para no olvidar