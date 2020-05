El espeluznante listado que revela la ineptitud del Gobierno PSOE-Podemos: estos son 76 sanitarios reales fallecidos por el coronavirus

Pretenden tomarle la cabellera a los sufridos ciudadanos españoles, pero mucho más a los sacrificados profesionales del sistema sanitario español.

Desde el Gobierno socialcomunista de PSOE y Unidas Podemos se quiere edulcorar a marchas forzadas el drama de los médicos, enfermeros, conductores y miembros de los equipos de limpieza que han sido víctimas del coronavirus.

Como la cifra de contagiados no hay quien la frene ni quien la disimule, el objetivo de los ‘lumbreras’ del Palacio de La Moncloa ha sido tapar su ineptitud ofreciendo una lista de trabajadores fallecidos en hospitales y centros médicos que es menos de la mitad de lo que otros estudios estadísticos manejan.

España es, con diferencia, la nación con mayor tasa de sanitarios contagiados del planeta. Roza los 50.000, concretamente al cierre de esta nota supera los 48.300.

Y en muertos también tiene una cifra elevada, por mucho que Ministerio de Sanidad de Salvador Illa intente ponerle paños calientes y cercene los datos para rebajar el drama.

En mayo de 2020, el Instituto Carlos III de Madrid, dependiente del Ministerio de Sanidad, se descolgaba con la primera cifra oficial de sanitarios fallecidos a causa del coronavirus: 35.

La cantidad no cuadraba y la primera en dar la voz de alarma fue la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, que, de momento, ya ha contabilizado 76 y considera que el listado será mucho mayor.

Enrique Alfonso, médico y presidente de esta asociación, declara al diario El Español que desconoce a qué se debe esta diferencia:

Aparte de incidir en que los muertos no pueden tratarse como meros datos estadísticos, la asociación reivindica que el Gobierno está obligado a reconocer a sus víctimas si no quiere convertirse en un gabinete indigno:

Un país que no reconoce a sus víctimas es un país sin dignidad. Hemos elaborado este estudio por la dignidad de todo el personal sanitario. Creemos que las muertes deben debe ser esclarecidas cuanto antes. De hecho, es probable que haya muertos de más no registrados. Queremos dignidad para todos los sanitarios, no sólo para los PCR positivos.