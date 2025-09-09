Descubren la razón sorprendente detrás del aumento del consumo de azúcar

Dulce.

Como si fuera droga.

El ser humano siempre ha sentido una atracción natural por lo dulce, pero en los últimos años el consumo mundial de azúcar ha crecido hasta cifras que rozan lo insólito.

No se trata solo de los postres o golosinas: las bebidas azucaradas, los ultraprocesados y hasta los cereales de desayuno han disparado las estadísticas. ¿La causa? Hasta ahora, se señalaban factores como la publicidad agresiva, la industrialización de la dieta o la adicción bioquímica.

Sin embargo, investigaciones recientes han identificado un actor inesperado: ¡el cambio climático!

La evidencia científica indica que el aumento global de las temperaturas está influyendo en nuestros hábitos alimentarios de formas sorprendentes. La ola de calor no solo afecta nuestra hidratación, también nos empuja a consumir más productos dulces, especialmente en forma de bebidas azucaradas y refrescos.

Según estudios recientes, el calor extremo induce una mayor sudoración y sensación de fatiga, lo que lleva a buscar energía rápida en forma de azúcares simples. Este fenómeno se observa especialmente en regiones donde las temperaturas han batido récords históricos en los últimos veranos.

El cambio climático y la dieta: una relación peligrosa

El vínculo entre el clima y la alimentación va mucho más allá de la preferencia por un refresco frío en plena canícula. El cambio climático está alterando la disponibilidad y calidad de los alimentos, encareciendo productos frescos y nutritivos y abaratando, en comparación, los ultraprocesados ricos en azúcar. Los expertos advierten de un círculo vicioso: el aumento de temperaturas y la frecuencia de olas de calor reducen la producción agrícola de frutas, verduras y cereales, mientras que la industria alimentaria responde incrementando la oferta de productos procesados con alto contenido en azúcar y bajo coste de producción.

Entre las consecuencias más notables de este cambio de paradigma alimentario destacan:

Mayor incidencia de enfermedades metabólicas : El consumo excesivo de azúcar se asocia con un aumento significativo de la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Solo en 2020, se estimaron más de 2,2 millones de nuevos casos de diabetes y 1,2 millones de enfermedades cardiovasculares atribuibles al consumo de bebidas azucaradas.

: El consumo excesivo de azúcar se asocia con un aumento significativo de la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Solo en 2020, se estimaron más de 2,2 millones de nuevos casos de diabetes y 1,2 millones de enfermedades cardiovasculares atribuibles al consumo de bebidas azucaradas. Impacto desigual en países en desarrollo : América Latina, África subsahariana y el Caribe registran las tasas más altas de enfermedades vinculadas al azúcar, debido a la combinación de cambio climático, pobreza alimentaria y penetración de productos ultraprocesados.

: América Latina, África subsahariana y el Caribe registran las tasas más altas de enfermedades vinculadas al azúcar, debido a la combinación de cambio climático, pobreza alimentaria y penetración de productos ultraprocesados. Alteración del microbioma y la salud bucal: El exceso de azúcar no solo afecta al metabolismo, sino también a la salud dental y al equilibrio de bacterias beneficiosas en el organismo.

El cerebro, el azúcar y la adicción: una relación compleja

La ciencia moderna ha destapado que el azúcar no es solo un ingrediente, sino una auténtica trampa bioquímica. El sistema de recompensa del cerebro responde al consumo de azúcar liberando dopamina, el neurotransmisor del placer, lo que crea un círculo vicioso de deseo y recompensa similar al que producen sustancias adictivas como la nicotina o el alcohol. La industria alimentaria, conocedora de este mecanismo, utiliza el azúcar como un gancho para fidelizar a los consumidores, especialmente en productos dirigidos a niños y adolescentes.

Un descubrimiento reciente, además, ha revolucionado la comprensión del impacto del azúcar en el cerebro. Se ha encontrado que niveles elevados de glucosa en sangre, incluso durante periodos cortos, aumentan los marcadores de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El exceso de azúcar puede alterar el procesamiento del glucógeno en las neuronas, favoreciendo la acumulación de proteínas tóxicas y acelerando la degeneración cerebral.

Calor, estrés y antojos: la tormenta perfecta

No solo el clima físico, sino también el emocional, influye en el consumo de azúcar. El estrés, la ansiedad y la falta de sueño incrementan los antojos de carbohidratos y dulces. El cuerpo, en situaciones de tensión, busca energía rápida y el cerebro responde pidiendo azúcar. Esta reacción, que en su día ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir, se ha convertido en un problema en la sociedad actual, donde la oferta de productos azucarados es prácticamente ilimitada.

El lado curioso del azúcar

En 2022, la producción mundial de azúcar alcanzó los 178 millones de toneladas, con un consumo per cápita de más de 22 kilos al año. En Colombia, la cifra fue de 32,7 kilos por persona, el equivalente a 934 latas de refresco de 330 ml.

El azúcar industrializado activa menos los mecanismos de saciedad que el azúcar presente en frutas o leche. Por eso, es más fácil comer compulsivamente productos ultraprocesados sin notar llenura.

En experimentos con roedores, una dieta rica en azúcar alteraba el colesterol y los triglicéridos, además de aumentar el riesgo de cáncer de próstata.

El vínculo entre azúcar y adicción está tan aceptado que en algunos países ya no se considera tabú hablar de “dependencia” al azúcar, y las estrategias para reducir el consumo recuerdan a las aplicadas con el tabaco o el alcohol.

El azúcar no solo afecta la cintura, sino también las articulaciones, el hígado y el intestino. La exposición continua puede alterar el microbioma y favorecer enfermedades inflamatorias.

Como curiosidad final, los científicos han demostrado que las moscas de la fruta también desarrollan preferencia por el azúcar cuando están estresadas. Parece que el ansia de dulce, al menos, no es solo cosa de humanos: ni el calor, ni el estrés, ni el cerebro perdonan.