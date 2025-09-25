La mortalidad por cáncer aumentará en el mundo un 75% en los próximos 25 años

La previsión es aterradora.

“En 2050, el mundo podría sufrir más de 18,6 millones de muertes anuales por cáncer, lo que representa un incremento del 75% respecto a la actualidad”.

Esta inquietante proyección, que parece sacada de una novela distópica, se basa en los estudios más recientes publicados en The Lancet y otras revistas especializadas.

¿Qué lo provoca?

El envejecimiento de la población y el creciente número de casos, que se estima alcanzarán los 30,5 millones de diagnósticos anuales, un 61% más que en la actualidad.

Sin embargo, la realidad es más compleja que lo que sugieren las cifras.

Si bien la mortalidad por cáncer ajustada por edad ha disminuido en las últimas décadas —en gran medida gracias a las mejoras en diagnóstico precoz y tratamientos—, el fenómeno demográfico y una mayor exposición a factores de riesgo han incrementado la incidencia global.

En otras palabras, cada vez hay más personas alcanzando edades donde el cáncer es habitual, sumándose además estilos de vida poco saludables.

¿Por qué crecen tanto los casos y las muertes? El papel del envejecimiento y los hábitos

El cáncer es una enfermedad cuya probabilidad aumenta con la edad. A medida que los países avanzan en sus sistemas sanitarios y logran controlar otras causas de muerte, cada vez más ciudadanos llegan a edades avanzadas, donde el riesgo de desarrollar cáncer se intensifica. Este “éxito demográfico” tiene una contrapartida amarga: hay más personas susceptibles a padecer tumores, sobre todo en sociedades cuyos sistemas sanitarios no están suficientemente preparados para abordar su prevención y tratamiento.

El envejecimiento es el factor más determinante en el aumento de casos y muertes. A este, se suma los hábitos de vida —como el consumo de tabaco y alcohol, una dieta poco equilibrada, la obesidad y la falta de actividad física— que son responsables de hasta el 40% de las muertes relacionadas con el cáncer, según estimaciones recientes. Además, hay otro factor, que es la contaminación ambiental y la exposición a agentes carcinógenos en entornos laborales también añaden riesgos adicionales.

Aunque la tasa de mortalidad ajustada ha disminuido, el crecimiento poblacional y la mayor longevidad hacen que el número total de muertes siga una tendencia ascendente ininterrumpida.

Los tipos de cáncer más comunes y mortales: un mapa desigual

En el panorama global del cáncer, ciertos tumores destacan en las estadísticas:

Cáncer de pulmón : ocupa el primer lugar en mortalidad, especialmente entre hombres. Representa más del 12% de los nuevos casos y causa más de 2,5 millones de diagnósticos al año.

: ocupa el primer lugar en mortalidad, especialmente entre hombres. Representa más del 12% de los nuevos casos y causa más de 2,5 millones de diagnósticos al año. Cáncer de mama : es el más diagnosticado entre mujeres y ocupa el segundo puesto a nivel mundial con 2,3 millones de casos anuales.

: es el más diagnosticado entre mujeres y ocupa el segundo puesto a nivel mundial con 2,3 millones de casos anuales. Cáncer colorrectal y cáncer de próstata : también figuran entre los más frecuentes junto al cáncer gástrico.

y : también figuran entre los más frecuentes junto al cáncer gástrico. Entre las mujeres, el cáncer mamario es el que causa más fallecimientos; mientras que entre hombres destaca nuevamente el pulmón.

Lo curioso es que el patrón sobre qué tipos son los más comunes varía según cada país y su nivel de desarrollo. En naciones con menos recursos económicos, tipos como el cáncer cervical siguen siendo una importante causa de mortalidad debido al escaso acceso a programas preventivos como cribados o vacunaciones.

¿Dónde golpea con mayor fuerza el cáncer? Un repaso por los países más afectados

La geografía del cáncer revela marcadas desigualdades:

Asia lidera tanto en incidencia como en mortalidad; China e India concentran más del 30% de los nuevos casos y cerca del 36% de las muertes globales registradas en 2022.

lidera tanto en incidencia como en mortalidad; e concentran más del 30% de los nuevos casos y cerca del 36% de las muertes globales registradas en 2022. Estados Unidos ocupa la segunda posición en incidencia; sin embargo, su tasa mortalidad es inferior gracias a sus esfuerzos preventivos e innovaciones médicas.

ocupa la segunda posición en incidencia; sin embargo, su tasa mortalidad es inferior gracias a sus esfuerzos preventivos e innovaciones médicas. Las regiones menos favorecidas serán las más impactadas en términos futuros: algunos países africanos y del área arábiga podrían ver cómo los fallecimientos por cáncer se quintuplican para 2050.

Los datos indican que más de la mitad de los nuevos diagnósticos y dos tercios de las muertes esperadas para las próximas décadas sucederán en naciones con ingresos bajos o medios, donde acceder a tratamientos avanzados sigue siendo un lujo reservado para unos pocos.

Salud personal y prevención: ¿qué acciones podemos tomar ante estas cifras?

La lucha contra el cáncer no solo se desarrolla en laboratorios. La prevención y promoción del bienestar son herramientas fundamentales pero frecuentemente pasadas por alto. Los especialistas subrayan que hasta un 40% de los casos pueden estar vinculados a hábitos modificables.

Algunas pautas esenciales para reducir riesgos incluyen:

No fumar ni exponerse al humo ajeno.

Limitar el consumo alcohólico.

Seguir una dieta rica en frutas, verduras y fibra.

Realizar ejercicio físico regularmente.

Protegerse del sol evitando exposiciones prolongadas.

Vacunarse contra virus como VPH o hepatitis B que pueden provocar ciertos tipos de cáncer.

Además, detectar precozmente mediante pruebas como mamografías o colonoscopias sigue salvando miles vidas cada año, especialmente donde existen sistemas sanitarios robustos.

Curiosidades científicas: aspectos sorprendentes sobre el cáncer

Pese a su gravedad innegable, el cáncer también genera historias fascinantes:

El tiburón y su leyenda urbana: Se dice que estos animales no padecen cáncer. Falso. Si bien su incidencia es baja, pueden desarrollar tumores. ¡Nada escapa a esta enfermedad!

Se dice que estos animales no padecen cáncer. Falso. Si bien su incidencia es baja, pueden desarrollar tumores. ¡Nada escapa a esta enfermedad! El “gen Angelina” : La famosa actriz Angelina Jolie decidió someterse a una doble mastectomía preventiva tras descubrir ser portadora del gen BRCA1. Este hecho disparó un interés mundial por temas genéticos relacionados con prevención.

: La famosa actriz Angelina Jolie decidió someterse a una doble mastectomía preventiva tras descubrir ser portadora del gen BRCA1. Este hecho disparó un interés mundial por temas genéticos relacionados con prevención. Radioterapia accidental: En sus inicios algunos médicos se exponían sin protección a rayos X creyendo firmemente en sus beneficios para la salud. Aprendieron pronto que avanzar científicamente no significa estar exento del riesgo.

En sus inicios algunos médicos se exponían sin protección a rayos X creyendo firmemente en sus beneficios para la salud. Aprendieron pronto que avanzar científicamente no significa estar exento del riesgo. Tasas infantiles: Hoy día un niño diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tiene un 90% posibilidad curativa si está en Canadá; sin embargo, esa cifra se invierte drásticamente en países empobrecidos donde carecen recursos suficientes para tratarlo adecuadamente.

Hoy día un niño diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tiene un 90% posibilidad curativa si está en Canadá; sin embargo, esa cifra se invierte drásticamente en países empobrecidos donde carecen recursos suficientes para tratarlo adecuadamente. La paradoja del progreso: El éxito logrado por muchas naciones para extender la esperanza vida ha convertido al cáncer en uno de los grandes retos del siglo XXI. Morimos menos por infecciones pero más por tumores.

En esta lucha contra el cáncer tanto ciencia como sociedad deben colaborar estrechamente. Aunque la amenaza sigue creciendo, nuestra historia demuestra que ante retos difíciles surgen soluciones ingeniosas e inspiradoras.