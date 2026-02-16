Los médicos arrancan hoy su huelga indefinida con una gran manifestación en Madrid contra Mónica Garcia

España despierta este lunes con hospitales y centros de salud en estado de alerta.

Los médicos han puesto en marcha una huelga indefinida que marca un hito en las movilizaciones del sector sanitario.

No se trata de un paro cualquiera: es el primero de estas características desde 1995, y pone de manifiesto una profunda división entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos, quienes reclaman un trato diferenciado para los facultativos.

Las raíces del conflicto son profundas. El pasado 26 de enero, Mónica García y su equipo lograron cerrar un acuerdo histórico sobre el nuevo Estatuto Marco con los sindicatos del Ámbito de Negociación: SATSE, CCOO, UGT y CSIF. Este pacto fue presentado como «la reforma sanitaria más importante de lo que llevamos de siglo», tras casi tres años de negociaciones y más de 50 reuniones. El texto, que no se actualizaba desde 2003, incluye mejoras palpables: eliminación de guardias de 24 horas (reducidas a 17), nuevas clasificaciones profesionales, límites a la temporalidad y avances en conciliación.

Sin embargo, aquí radica el problema: los médicos no formaron parte de esa mesa. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto a organizaciones como el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, AMYTS de Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi y O’MEGA de Galicia, no estuvieron presentes en la negociación debido a su falta de representación formal en el Ámbito. Víctor Pedrera, secretario general de la CESM, lo dejó claro: «Han cerrado un acuerdo con el Ámbito de Negociación, pero no con el colectivo médico».

Las reivindicaciones que generan la ruptura

Los sindicatos médicos argumentan que los facultativos enfrentan condiciones laborales notablemente distintas a las del resto del personal sanitario. Mientras enfermeros, celadores y otros profesionales gozan de jornadas estables entre 35 y 37,5 horas semanales, los médicos continúan sometidos a guardias obligatorias y una carga laboral excesiva que, según ellos, no tiene comparación con otras profesiones.

El nuevo Estatuto Marco sitúa a los médicos en el grupo profesional más alto, pero los iguala a otras profesiones que requieren título universitario y especialización. Para los sindicatos médicos, esto resulta insuficiente. «No se considera el nivel de responsabilidad», señala Pedrera. «En la sanidad, el último responsable siempre es el médico», mientras que otros profesionales «realizan tareas que son delegadas del facultativo».

Las guardias siguen siendo obligatorias si las necesidades del servicio así lo exigen; una situación habitual en casi todos los hospitales. David Montes Cánovas, portavoz de otra organización médica, critica que «las mejoras apenas son notables». Además, los residentes (MIR) enfrentan una situación precaria: sus salarios están por debajo del mínimo interprofesional y en algunas comunidades que lo superan apenas lo hacen por poco.

«A Mónica García la política le ha ganado hace mucho tiempo», asegura Ángela Hernández, sindicato AMYTS. Sobre el Estatuto Marco de Sanidad, Hernández añade: «Se ha hecho una clasificación por años de formación en la que se están mezclando categorías y esto va a llevar a que unas… https://t.co/6bslqGbj9v — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 16, 2026

El calendario de movilizaciones

El Comité de Huelga ha trazado una estrategia clara para mantener la presión. La convocatoria incluye una semana de paro al mes desde febrero hasta junio al menos. Los paros están programados para los días 16 al 20 de febrero, 16 al 20 de marzo, 27 al 30 de abril, 18 al 22 de mayo y 15 al 19 de junio. Antes del inicio oficial de la huelga, los médicos llevaron a cabo una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid, donde profesionales provenientes de todas las comunidades autónomas expresaron su rechazo rotundo al borrador ministerial.

Los sindicatos médicos subrayan que mantienen «la mano tendida al diálogo» y esperan que Sanidad reconsidere reanudar conversaciones para avanzar en acuerdos que mejoren las condiciones laborales. No obstante, advierten que sus demandas afectan no solo al Ministerio sino también a otras carteras gubernamentales, grupos parlamentarios y consejerías autonómicas relacionadas con la salud.

Este fin de semana los profesionales sanitarios se manifestaron previamente ante del inicio de la huelga:

Unos 5.000 médicos piden en Madrid la dimisión de Mónica García y un Estatuto Marco propio https://t.co/XOGohf2E4a pic.twitter.com/E3Xr5IeTyk — Europa Press TV (@europapress_tv) February 14, 2026

La paradoja del acuerdo firmado

Mientras algunos sindicatos médicos convocan paros, otros han decidido firmar. CSIF firmó el Estatuto Marco el pasado 26 de enero, valorando que este texto mejora objetivamente las condiciones laborales respecto al marco vigente desde hace dos décadas y recoge propuestas defendidas por esta organización durante la negociación. CSIF destaca que el nuevo Estatuto incorpora mejoras estructurales en clasificación profesional, estabilidad laboral, jornada laboral, jubilación, retribuciones y prevención laboral.

La organización resalta que algunas mejoras ya se aplicaban en ciertas comunidades autónomas pero ahora el nuevo Estatuto las eleva a un marco común estatal. Esto les otorga protección jurídica y evita depender tanto del capricho político como de interpretaciones territoriales dispares. Establece un límite máximo para personal interino con derecho a indemnización fijado en tres años e impone la creación obligatoria de plazas estructurales cuando las necesidades sean permanentes además reforzar la supervisión estatal sobre abusos relacionados con temporalidad.

Este conflicto plantea una pregunta incómoda: ¿es posible contar con un estatuto único capaz de satisfacer a profesionales con realidades tan diferentes? El Ministerio sostiene que este nuevo texto refuerza la sanidad pública como un proyecto colectivo basado en trabajo en equipo y equidad entre categorías. Sin embargo, los médicos replican que equidad no significa igualdad cuando las responsabilidades y condiciones laborales son fundamentalmente distintas.

Mientras tanto, los pacientes se encuentran en medio una tensión que probablemente se extenderá durante meses. Los servicios mínimos garantizarán cierta atención continua; sin embargo, la calidad del servicio y disponibilidad estarán bajo presión constante, todavía mayor a la habitual. La inquietante pregunta que resuena por pasillos hospitalarios es si finalmente Ministerio y sindicatos lograrán encontrar un camino hacia la negociación antes que esta huelga se consolide como parte estructural del sistema sanitario español.