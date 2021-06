Legalización de cannabis en España

Cuando comenzamos a hablar sobre cannabis, es común que una de las primeras preguntas que nos hagamos es si el uso de esta sustancia está o no permitido por la ley.

Aunque podemos encontrarnos con frecuencia a personas de todo tipo consumiendo marihuana en diferentes contextos, esto no necesariamente indica que el uso de cannabis haya sido legalizado en España. Veamos entonces por caso las distintas limitaciones y libertades relativas al uso de marihuana.

¿Es legal fumar marihuana?

La primera pregunta a responder es si puede o no consumir cannabis de forma libre y tranquila. En parte la respuesta es que si, se puede consumir marihuana siempre y cuando esto se realice en un ámbito privado, ya sea en tu hogar, en clubs cannabicos u otros lugares en los que no pueda acceder cualquier persona extraña. Una vez que se incumpla esto, fumando en espacios abiertos o en vía pública, en caso de toparse frente a las autorizados, el usuario podría recibir una multa de alrededor de 600 euros, cuando se trate ésta de la primera vez que haya sido descubierto rompiendo esta norma.

Y sobre el cultivo, ¿Es legal?

Cuando hablamos del cultivo de marihuana, el prospecto también es positivo. Aunque no esté oficialmente legalizado el cultivo de cannabis, crecer tus propias plantas de cannabis en casa está permitido, pero nuevamente, siempre y cuando se realice únicamente de forma privada. Esto quiere decir que las plantas no deberán ser visibles desde la vía pública. Asimismo, se exige que los productos de la planta estén dedicados solamente para el autoconsumo. En caso de que se sospeche lo contrario, la policía podrá registrar su domicilio con el permiso de una resolución judicial.

No resulta sorpresa entonces que muchos bancos de semillas elijan el territorio español para basar sus operaciones, como es el caso de Fast Buds, una firma californiana enfocada en la venta de semillas de marihuana desde la ciudad de Barcelona.

¿Qué pasa si te encuentras en posesión de cannabis?

La posesión de marihuana no está aún permitida, con la excepción de que la sustancia se encuentre dentro de un espacio privado, como por ejemplo en tu casa o dentro de las asociaciones de cannabis. Sin embargo, y como sucede en los puntos anteriores, esto se aplica siempre y cuando no se considere que las cantidades poseídas no serán destinadas a usos comerciales. De caso contrario, podría penalizarse hasta con 3 a 4 años de prisión, dependiendo las cantidades en cuestión.

Cuando hablamos de la posesión en la calle, normalmente no sucede nada cuando las cantidades no superan los 2 gramos, pero en caso contrario, pueden aplicarse multas desde los 600 euros.

Por último, podemos deducir que la comercialización de marihuana está evidentemente prohibida, y se recomienda obtenerla de forma segura a través de las asociaciones de cannabis. O, tal vez si eres ya un consumidor ávido de marihuana, plantar tus propias plantas, lo cual está permitido, podría ser una buena solución. Además de evitar gastos exagerados por las cantidades cotidianas que consumes de marihuana, podrás tener un mayor control y conocimiento de lo que consumes.

De todas formas, cuando se trata de las normas y regulaciones que conciernen al uso de marihuana, una última recomendación es estar siempre al tanto y actualizando con las noticias, ya que el mundo está un proceso de cambio respecto a su opinión de esta sustancia. Es así que lo que hoy está mal visto, o prohibido, puede que mañana ya sea algo de una nueva normalidad. Sin embargo, mantener un perfil bajo en cuanto al uso del cannabis nunca es una mala idea, ya que nunca sabes que sorpresas puedes encontrarte, y no todo el mundo mantiene una postura tan abierta sobre el uso de cannabis, incluso cuando hablamos de su uso para fines medicinales.

Lamentablemente no podremos cambiar de un dia para otro esas posturas un tanto anticuadas, pero debatir y discutir sobre el tema es esencial para poder demostrarle a los demás los distintos puntos de vista.

En conclusión, en España se permite que cada quien realice sus cosas siempre y cuando no estorbe la libertad de quien tenga a su lado. Entonces ten cuidado y disfruta del cannabis de forma regulada.

Fuente: https://2fast4buds.com/