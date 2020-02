Garzón subirá los impuestos al chorizo, la hamburguesa y los alimentos que los veganos del Gobierno clasifiquen como no saludables

Pedro Sánchez y su ‘camarada’ Pablo Iglesias dijeron que sólo pagarían más impuestos los ricos. Ahora, también lo harán quienes no están interesados en las dietas veganas de los socialistas y comunistas. Una medida que llega justamente después del tabaco. Al parecer, sólo fuman y comen chorizo quienes están en las altas esferas empresariales.

Alberto Garzón, ministro de Consumo, ha anunciado que a lo largo de la legislatura se va a aprobar un plan integral de consumo saludable, seguro y sostenible que permitirá impulsar el sistema de etiquetado frontal y aumentar la fiscalidad en los productos menos saludables. Eso sí, lo pagarán los ciudadanos.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo, el ministro ha recordado, la «enorme preocupación» que tiene el Gobierno con el aumento de los malos hábitos alimentarios entre la población, especialmente, entre los más jóvenes.

«En España no hay nada implantado. Queremos seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y poner en marcha un sistema de etiquetado frontal que incorpore la información nutricional para ayudar en la toma de decisiones de consumo saludable. Estamos estudiando con rigor las ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos para ver cuál sería el más adecuado para implantar en España», ha recalcado.

Para los socialista es un dos por uno: ganar más dinero y quedar bien con la población. No en vano, la iniciativa establecerá medidas relacionadas con la fiscalidad, con el fin de incentivar el consumo de productos saludables y desincentivar el de aquellos «con cierta nocividad» para la salud. No obstante, Garzón ha destacado la importancia de hacer un «buen modelo fiscal» para que no haya «externalizaciones negativas».

Regulación de la publicidad

Otros de los ejes en los que va a pivotar el nuevo plan serán la regulación de la publicidad dirigida a los menores, y la puesta en marcha de campañas de formación e información para que los ciudadanos sean «conscientes» de los riesgos y costes que tiene consumir productos no saludables.

El Gobierno anunció que va a aprobar también un Plan contra la Obesidad Infantil, que contará con la participación de los ministerios de Consumo y Agricultura. Se basará en la limitación de la publicidad sobre alimentos y bebidas poco saludables dirigidas a los menores, y en garantizar los requisitos de calidad nutricional y sostenibilidad de los servicios de restauración de los centros educativos, sanitarios o residencias de mayores.

Las empresas las grandes perjudicadas

Por otra parte, y en respuesta al diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Marcos De Quinto, el ministro de Consumo ha reconocido que con estas medidas es «obvio» que haya empresas que van a salir «perdiendo», pero ha recordado que el Gobierno tiene que «anteponer el criterio de salud pública» y de la preservación de los derechos de los consumidores vulnerables «ante todo lo demás».

«Y esto implica a veces la cuenta de resultados de algunas empresas», ha apostillado, para mostrar la intención del Ejecutivo de incentivar, generar una estructura de incentivos fiscales, políticos, sociales y comunicativos que empujen que la gente haga un consumo saludable». Finalmente, ha abogado por mejorar el diseño de las máquinas de ‘vending’ con productos más sanos.