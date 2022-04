Los profetas de lo políticamente correcto vetan a Will Smith: no podrá asistir a la gala de los Oscar durante 10 años

Sec la agarran con papel de fumar.

La junta directiva de la Academia del Cine de Hollywood decidió, este viernes 8 de abril de 2022, prohibir a Will Smith participar en cualquiera de sus actos.

Incluyendo, con toda la intención, los premios Oscar.

Y el ‘castigo’ estará vigente durante 10 años.

La entidad, poblada de estirados y apóstoles de lo políticamente correcto, se reunió para tratar el procedimiento disciplinario que abrió tras violar el actor el código de conducta de la organización, tras la agresión al actor Chris Rock y que calificó como «profundamente impactante y traumática».

Was this a real slap or some fake publicity stunt? How come it looks like, Chris Rock did not feel anything. Either that or Will Smith is weak. pic.twitter.com/wjROFESbdW

— Mthunzi Cele (@mthunzi_cele) April 1, 2022