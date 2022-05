México: Más de 100 artistas, 5 estrenos mundiales y 5 ballets en el Festival PAAX GNP

Con la participación de la directora artística y fundadora del Festival PAAX GNP, Alondra de la Parra; el compositor mexicano, Arturo Márquez; el director y coreógrafo en residencia del Festival PAAX GNP y Asociado Artístico del Royal Ballet, Christopher Wheeldon; la creadora escénica y clown, Gabriela Muñoz, alias Chula the Clown, y la Directora de Comunicación e Imagen corporativa de GNP, Rosenda Martínez, se llevó a cabo la presentación del Festival PAAX GNP 2022.

Alondra de la Parra anunció el nacimiento del Festival PAAX GNP en la Riviera Maya que consideró un sueño para ella. Se trata de un evento que se realizará anualmente en nuestro país y cuya primera edición de este 2022 llega con grandes sorpresas.

El Festival PAAX GNP se llevará a cabo del 29 de junio al 3 de julio y su sede será el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo, México.

Durante la primera parte de la pandemia, Alondra de la Parra y GNP reunieron a La Orquesta Imposible. En ella se juntaron 30 reconocidos solistas de 14 nacionalidades distintas para grabar el Danzón No. 2 del compositor mexicano, Arturo Márquez. Ahora, en el Festival PAAX GNP, La Orquesta Imposible se reunirá por primera vez en vivo con muchos de los músicos que formaron parte de aquella primera iteración.

Entre los músicos que se presentarán en el festival se encuentran:

Nemanja Radulović

Gili Schwarzman

Rolando Fernández

Stefan Schulz

Pacho Flores

Aleksey Igudesman

Felix Klieser

Jörgen van Rijen

Benjamin Forster

Guy Braunstein

Edicson Ruiz

Leo Rondón

Además de ser parte de La Orquesta Imposible, estos destacados artistas tendrán participaciones como solistas dentro del programa del Festival PAAX GNP, entregando no solo interpretaciones clásicas, sino también, diferentes muestras de su talento, regalándonos música sin límites.

Un ejemplo de esto será la presentación de Pacho Flores y Leo Rondón de Cantos y Revueltas; o la música de Abbey Road de The Beatles en una versión para violín y orquesta interpretado por Aleksey Igudesman, entre otros.

El compositor mexicano, Arturo Márquez, también será parte de este Festival PAAX GNP para el que compuso especialmente la Sinfonía Imposible, que será presentada a nivel mundial.

Sobre esto, el Maestro Márquez comentó que “La Sinfonía Imposible tiene varios movimientos que tienen que ver con reflexiones acerca de emergencias universales, como el cambio climático, como la equidad de género, la migración, la resiliencia, la empatía, la felicidad; son diferentes movimientos y todos son para estos grandes solistas”.

Otro de los estrenos de este festival, será el de The Silence of Sound, en el que Alondra de la Parra y Chula the Clown cambian las reglas de lo que es la música sinfónica. “Es un proyecto escénico que llevamos trabajando Gabriela Muñoz y yo desde hace 6 años, un proyecto que tiene la misión de acercar el repertorio sinfónico a audiencias diversas”, comentó Alondra de la Parra.

“Estuvimos seis años haciéndolo, entonces, para mí es una felicidad enorme que haya llegado el día de compartir este hermoso proyecto en donde se fusionan distintos lenguajes. Y darle la bienvenida a esta historia en un momento clave para recordar la importancia de soñar, de imaginar, de crear y de sentir”, compartió Gabriela Muñoz.

Durante el Festival PAAX GNP, la música será acompañada por la danza, para lo que el destacado director y coreógrafo, Christopher Wheeldon, fue invitado a ser coreógrafo residente del festival.

Wheeldon preparará y presentará Como agua para chocolate y Finale Finale. El primero con la participación de Marcelino Sambé y Francesca Hayward, bailarines principales del Royal Ballet; y el segundo con siete de los bailarines principales del San Francisco Ballet.

“Estoy muy emocionado por participar en este extraordinario proyecto con Alondra, quien ha estado involucrada en todos los aspectos de lo que presentaremos, y por llevar la música clásica, con extraordinarios bailarines, a un lugar hermoso como es México”, expresó Christopher Wheeldon.

Una parte innovadora de este festival es mostrar lo multifacéticos que pueden ser los músicos que se darán cita en PAAX GNP y quienes tendrán un escenario particular en el que podrán mostrar su otro lado. El “Dark Side” es un foro libre en el que los artistas podrán mostrar su talento para tocar otros géneros de música e interpretar otras formas de danza.

“El curador de este Dark Side será Leo (Rondón), él será el hilo conductor de estas noches en las que un día se tendrá el enfoque de la música latinoamericana, otro en el jazz, otro en música venezolana, otro en la percusión”, explica Alondra.

Uno de los aspectos más importantes del festival es el proyecto Armonía Social, que “surge hace muchos años después de que fui a Venezuela gracias al Maestro Abreu, y conocí el modelo venezolano de instrucción musical, en el cual se le ofrece la posibilidad a millones de niños de acercarse a la música y ser parte de orquestas y coros. Esta experiencia enriquece su vida y les permite generar herramientas para un mejor futuro”, comentó la directora de orquesta.

El Festival PAAX GNP empieza este año su programa de Armonía Social trabajando con niños de toda la Riviera Maya, impartiéndoles talleres de instrumento, algunos directamente por los integrantes de La Orquesta Imposible, en una línea de tiempo que empieza meses antes y concluye en el Festival con conciertos en los que participarán los niños con los músicos profesionales. Este programa busca impulsar los esfuerzos por compartir educación musical de calidad en todos los niveles a toda la región de la Riviera Maya.

Alondra de la Parra, mencionó: “Estoy muy agradecida de que compartimos estos valores con nuestro patrocinador único, GNP Seguros, con quienes desde el principio comulgamos en estos sueños e intenciones y sin quienes todo esto no sería posible. Para mí es un verdadero sueño juntar este talento, poder realizar este proyecto educativo y traer lo mejor de la música que conozco a mi país”.

Por su parte, Rosenda Martínez, Directora de Comunicación e Imagen corporativa de GNP compartió en la conferencia que “El que sea un festival con sentido social nos entusiasma muchísimo, porque todo aquello que se hace en favor de la niñez para nuestro querido México, lo va a hacer mucho más fuerte. Sabemos que el arte es una de las manifestaciones más claras de que vivir es increíble”.

Los boletos para el Festival PAAX GNP presentan diferentes opciones para asistir, desde pases por día hasta estancias en el Hotel por uno o varios días y podrán adquirirse a partir de hoy a través de E-Ticket y con las agencias de viaje: Luxury Atelier Experience, Viajes LeGrand y Kambar Travel.

Para los habitantes de Quintana Roo habrá precios especiales en los day pass. El festival también podrá ser visto en línea.

Toda la información la pueden encontrar en nuestra página https://festivalpaax.com y redes sociales.