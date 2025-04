Mickey Rourke expulsado Celebrity Big Brother por grosero y malhablado

Mickey Rourke, el célebre actor de los años 80 y 90, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por sus papeles en la gran pantalla.

Su reciente participación en el reality show británico Celebrity Big Brother terminó abruptamente después de que fuera acusado de utilizar un «lenguaje inapropiado» y mostrar un «comportamiento inaceptable» dentro de la casa.

Esta controversia ha generado un gran revuelo tanto entre los seguidores del programa como en los medios de comunicación.

Rourke, quien ingresó al reality el pasado 7 de abril, ya había llamado la atención por su apariencia física transformada y su carácter imprevisible.

Sin embargo, según fuentes internas del programa, su conducta cruzó límites que los productores consideraron intolerables.

Entre las acusaciones se incluyen comentarios machistas y homófobos dirigidos hacia otros participantes, lo que provocó tensiones crecientes dentro de la casa.

Mickey Rourke Gets 'Celebrity Big Brother' Warning After JoJo Siwa Calls Out His 'Homophobic' Comments

It's a fascinating collision of eras and personalities. Mickey's outspokenness, while undeniably a part of his brand, juxtaposed against JoJo's una…https://t.co/cViER5Ck9U

— Audrey King (@AudreyKing59040) April 13, 2025