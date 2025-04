La Legión y el Cristo de la Buena Muerte: Un vínculo forjado en la historia y la devoción malagueña

Cuando el sol apenas asoma en el horizonte del puerto de Málaga, una multitud expectante aguarda el desembarco de la Legión Española.

El sonido de los tambores, los pasos a ritmo vertiginoso y el característico himno El novio de la muerte anuncian el inicio de uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa andaluza: el traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, conocido popularmente como Cristo de Mena.

Esta tradición, cargada de solemnidad y fervor, transforma cada año las calles del centro histórico en un escenario donde conviven devoción religiosa y orgullo militar.

No es solo una procesión: es un símbolo compartido por miles de malagueños, cofrades y turistas.

La imagen poderosa de los legionarios portando el Cristo con una sola mano, avanzando a 160 pasos por minuto entre aplausos y lágrimas, resume el espíritu único que envuelve este rito.

Lo que empezó como un gesto puntual es hoy un evento retransmitido por televisión nacional e internacional.

La imagen del “novio de la muerte” portando al Cristo sigue emocionando generación tras generación.

En palabras recientes recogidas en medios digitales: “Vivirlo en directo es algo que te llena, emociona y conmueve”, ha afirmado este jueves Juanma Moreno.

Así, año tras año, Málaga no solo revive su Semana Santa sino que reafirma con orgullo su lugar en el corazón espiritual —y también cultural— del país.

Spanish Legion soldiers carrying the Cristo de la Buena Muerte statue during a Semana Santa procession in Málaga, a tradition since the 1920s where legionnaires honor their patron with a solemn parade (Grok) pic.twitter.com/tIg1u2NZyR

— /video/1 (@Video1onX) April 18, 2025