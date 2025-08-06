Francis Ford Coppola, hospitalizado en Roma tras detectarle una arritmia cardíaca

Susto y grande.

La noticia ha sacudido al mundo del cine: Francis Ford Coppola, el aclamado director de El Padrino y Apocalypse Now, está hospitalizado en Roma a sus 86 años.

El cineasta acudió al Policlínico Tor Vergata, uno de los hospitales más prestigiosos de Italia, para someterse a una intervención cardíaca programada, pero los médicos detectaron una fibrilación auricular, una arritmia común que puede tener complicaciones graves.

El propio Coppola quiso tranquilizar a sus seguidores publicando una foto y un mensaje en redes sociales: “Da Dada (como me llaman mis hijos) está bien. Aprovecho esta oportunidad en Roma para actualizar mi procedimiento de fibrilación auricular de hace 30 años con su inventor, el Dr. Andrea Natale”.

El doctor Natale es una autoridad en electrofisiología y ha sido responsable de los tratamientos cardíacos del cineasta durante décadas.

Un ingreso que interrumpe la agenda del director

La hospitalización llega en un momento especialmente activo para Coppola. El domingo pasado, el director estuvo en Portland presentando su última película, Megalópolis, y apenas dos días después voló discretamente a Roma para la operación. El plan era someterse a una ablación cardíaca, un procedimiento mínimamente invasivo para tratar arritmias, pero la aparición de la fibrilación auricular obligó a los médicos a retrasar la intervención y mantenerlo en observación por precaución.

Según fuentes médicas, si no hay complicaciones, su estancia hospitalaria debería durar solo unos días.

No se ha emitido un comunicado oficial detallando su estado, pero personas cercanas al director aseguran que “está descansando y en buenas manos”.

El propio Coppola ha querido dejar claro que su hospitalización responde a un procedimiento previsto y que se encuentra bien de ánimo.

Trayectoria y vínculos con Italia

Francis Ford Coppola es una figura central del “Nuevo Hollywood” de los años 70. Ganador de cinco premios Oscar, ha dirigido obras maestras como El Padrino, La conversación o Apocalypse Now. Su última película, Megalópolis, estrenada recientemente tras décadas de desarrollo, ha generado reacciones divididas entre la crítica, pero evidencia la vitalidad creativa del cineasta incluso en la recta final de su carrera.

El director mantiene una relación especial con Italia y, en concreto, con la región de Basilicata, de donde era originario su abuelo y donde Coppola suele pasar largas temporadas. En los últimos meses, había estado buscando localizaciones para un nuevo proyecto cinematográfico y fue homenajeado en el Festival Magna Grecia de Calabria.

Reacciones y expectativas

La noticia de la hospitalización de Coppola ha generado preocupación en la industria cinematográfica y entre sus fans. Su avanzada edad y la visibilidad de su última película, junto a una agenda profesional intensa, han puesto su salud en el centro de la atención internacional. Sin embargo, el mensaje de tranquilidad emitido por el propio director y por su entorno más cercano invita al optimismo.

Datos clave sobre la hospitalización de Francis Ford Coppola:

Dato relevante Detalle Edad del director 86 años Lugar de hospitalización Policlínico Tor Vergata, Roma Motivo del ingreso Fibrilación auricular detectada antes de operación Procedimiento previsto Ablación cardíaca (mínimamente invasiva) Estado actual según entorno “Descansando bien”, “en buenas manos” Última aparición pública Presentación de Megalópolis en Portland Próximos pasos médicos Observación y posible intervención si evoluciona bien

Un legado inalterable

La hospitalización de Francis Ford Coppola pone en pausa temporalmente los planes de uno de los mayores creadores del cine contemporáneo. Su influencia en la cultura global es indiscutible, tanto por su obra como por su capacidad de reinventarse. El mundo del cine, de momento, respira algo más tranquilo tras sus palabras de ánimo y espera su pronta recuperación para seguir viendo su huella en la gran pantalla.