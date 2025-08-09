El PSOE ordena eliminar el ‘Q+’ de sus siglas: broncas feministas y crisis por la identidad LGTBI

La palabra queer proviene del inglés y originalmente significaba «extraño» o «peculiar», pero con el tiempo se transformó en un término poderoso y diverso dentro de la comunidad LGBTQ+.

Hoy, queer se usa como un paraguas que abarca identidades sexuales y de género que desafían las normas tradicionales, incluyendo a quienes no se identifican estrictamente como heterosexuales o cisgénero, las personas cuya identidad de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer.

Las siglas Q+ en LGBTQ+ representan precisamente a las personas queer y a otras identidades no normativas que van más allá de las letras principales (lesbiana, gay, bisexual, trans).

El «+» es un guiño inclusivo, un abrazo simbólico a todas las diversidades que no encajan en una sola letra.

✊️ EL WOKE IBÉRICO 🤡🤡 Sopa de letras: El PSOE obliga a sus federaciones y altos cargos a asumir las siglas LGTBI y eliminar el "Q+". https://t.co/gMeP1URbsT — Benita dos Carallos (@criaturina) August 9, 2025

En pleno verano político y mientras los termómetros suben, el PSOE ha decidido caldear también el debate interno sobre las identidades de género.

El partido, bajo la batuta de su Comisión de Ética y Garantías, ha exigido a todas sus federaciones y altos cargos abandonar el uso de las siglas LGTBIQ+ para adoptar la versión recortada: LGTBI.

Una resolución que no solo responde a presiones internas, sino que enmienda la postura de territorios como los dirigidos por Óscar López o Diana Morant, que aún defendían mantener el acrónimo completo.

La decisión se produce tras intensos debates y más de 6.000 propuestas presentadas en el reciente Congreso Federal celebrado en Sevilla, donde las delegaciones provinciales han hecho valer la voz del feminismo clásico.

Este movimiento, liderado por figuras históricas como Carmen Calvo, considera que la letra “Q+” supone una amenaza ideológica: “misógina, ultraliberal y antifeminista”.

¿Qué significa realmente «Q+» y por qué se elimina?

La letra «Q» corresponde al término queer, un concepto importado del inglés que originalmente se traducía como “extraño” o “raro”, aunque para muchos representa una identidad sexual o de género fuera de las etiquetas tradicionales. Bajo este paraguas se agrupan quienes no se sienten reconocidos ni por la L (lesbianas), G (gais), B (bisexuales), T (transexuales) ni I (intersexuales). El símbolo “+” añade aún más amplitud, incluyendo a no binarios, pansexuales, asexuales o cualquier otra identidad disidente.

El feminismo socialista clásico argumenta que el término queer invisibiliza la lucha específica de las mujeres y promueve una visión individualista contraria a los derechos adquiridos por décadas de activismo. Así lo han expresado varias delegaciones provinciales y la propia Comisión de Ética y Garantías del partido, que ha dado respaldo oficial a esta línea, obligando así a todas las estructuras socialistas a eliminar el Q+.

Las reacciones: fractura interna y críticas desde la izquierda

No han tardado en aparecer las críticas. Desde Sumar y Podemos, socios habituales del PSOE en el ámbito parlamentario, se ha acusado al partido de ceder ante discursos excluyentes: “No se lucha contra la extrema derecha copiando sus ideas”, han advertido desde Sumar. Más Madrid, por su parte, ha calificado la maniobra como “un error grave” y “un paso atrás en la defensa de los derechos del colectivo únicamente por contentar a quienes buscan excluir”.

Las organizaciones LGTBI también han manifestado su descontento ante lo que consideran un retroceso en reconocimiento y protección para quienes no encajan en las etiquetas convencionales. La polémica recuerda los debates previos sobre la ley trans, donde el feminismo clásico ya chocó frontalmente con los defensores de la autodeterminación de género.

La Comisión de Ética y Garantías: árbitro y catalizador

El papel central lo ha tenido la Comisión de Ética y Garantías, encargada de velar por la coherencia ideológica del partido. Esta vez, su resolución ha sido clara: dar la razón al sector feminista frente a las federaciones rebeldes e imponer una interpretación restrictiva sobre las siglas representativas del colectivo. La medida afecta directamente a territorios como los liderados por Óscar López o Diana Morant, donde aún se mantenía cierta resistencia.

La comisión respalda así una postura que venía siendo defendida desde hace meses por parte del feminismo institucional dentro del PSOE. Para muchos militantes históricos, supone recuperar una visión “clásica” del activismo por derechos sexuales y de género.

El trasfondo ideológico: ¿retroceso o ajuste necesario?

La decisión socialista no es solo una cuestión simbólica. Marca un giro estratégico en la relación con los movimientos sociales más amplios. El debate sobre queer refleja tensiones profundas entre quienes defienden políticas basadas en identidades concretas —mujeres, lesbianas, gais— frente a quienes apuestan por modelos más fluidos e inclusivos.

La controversia recuerda otros episodios recientes:

En el anterior Congreso Federal, el gran debate fue la ley trans.

Las corrientes feministas clásicas ya perdieron entonces ante quienes apoyaban la autodeterminación de género.

Ahora recuperan terreno con argumentos centrados en proteger espacios específicos para mujeres cisgénero.

Esta pugna ideológica tiene consecuencias directas en cuestiones como:

La participación de mujeres trans en deportes femeninos.

La definición legal y política de conceptos como sexo biológico e identidad sentida.

La relación entre partidos tradicionales y movimientos emergentes ligados al activismo queer.

¿Qué implica para el PSOE y sus federaciones?

A partir de ahora:

Todas las comunicaciones oficiales deberán usar exclusivamente LGTBI.

Se prohíbe referirse al colectivo con el acrónimo extendido LGTBIQ+.

Se obliga a altos cargos a asumir públicamente esta posición.

Algunas federaciones habían intentado mantener una postura inclusiva pese al mandato federal. Ahora deberán alinearse con Madrid bajo amenaza de sanción política.

Curiosidades y datos relevantes sobre las siglas

Para entender mejor el alcance del cambio socialista, conviene repasar brevemente qué representan cada una de las letras:

L: Lesbianas

Lesbianas G: Gais

Gais T: Transexuales

Transexuales B: Bisexuales

Bisexuales I: Intersexuales

Intersexuales Q: Queer (personas sin etiquetas tradicionales)

Queer (personas sin etiquetas tradicionales) +: Todas las demás identidades no recogidas

El acrónimo LGB apareció en los años 90; con los años fue ampliándose para incluir nuevas realidades hasta llegar al actual debate sobre su extensión.

Algunas curiosidades:

El término queer sigue considerándose ofensivo en algunos países anglosajones; paradójicamente, es bandera para muchos activistas jóvenes.

El símbolo “+” es tan abierto que incluso hay quienes proponen añadir nuevas letras según surgen identidades emergentes.

En otros partidos europeos existe debate similar sobre qué siglas incluir oficialmente; Alemania o Francia han vivido tensiones parecidas con sus movimientos feministas clásicos.

Y como dato simpático: no faltan memes ni bromas internas entre militantes socialistas sobre si algún día tendrán que añadir una letra más… o volver al clásico “movimiento gay” setentero.