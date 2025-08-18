Por qué Penélope no puso los cuernos a Ulises y otras historias que Homero no te contó de la Guerra de Troya

La figura de Penélope, reina de Ítaca, ha sido durante siglos símbolo universal de lealtad y paciencia.

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, su leyenda se sigue reescribiendo, tanto en la literatura como en el cine.

Mientras Ulises partía hacia la Guerra de Troya, dejando atrás a su esposa, ella se enfrentaba sola a una avalancha de pretendientes que buscaban el trono y su mano. Durante veinte años, Penélope empleó un ingenioso truco: tejía y destejía un manto para retrasar el momento de elegir nuevo marido.

Pero ¿por qué nunca plantó a Ulises?

La respuesta no es tan sencilla ni tan romántica como suele contarse.

Aunque Homero presenta a Penélope como modelo de virtud, las interpretaciones modernas sugieren que su resistencia fue también un acto político.

En un mundo gobernado por hombres, su astucia le permitió proteger el linaje real y evitar que Ítaca cayera en manos ajenas. En los poemas homéricos, el reencuentro final entre ambos se convierte en una prueba para Ulises: solo tras demostrar su identidad y superar el reto del arco, Penélope lo acepta.

Un detalle curioso: algunos estudiosos sostienen que Penélope pudo haber dudado realmente del regreso de su esposo, alimentando así versiones menos idealizadas del mito.

Lo que Homero no te contó

La Odisea narra los diez años que tarda Ulises en regresar tras la guerra, enfrentándose a criaturas como Polifemo (el cíclope), las sirenas o la hechicera Circe. Sin embargo, hay episodios que Homero decidió omitir o tratar con ambigüedad. Por ejemplo:

En ningún momento se describe cómo fue realmente la relación entre Penélope y sus pretendientes. El poema deja abierta la posibilidad de que alguno lograse acercarse más de lo que parece.

, diosa protectora de Ulises, interviene constantemente en el relato. Pero Homero apenas menciona los dilemas morales del héroe ante la ayuda divina. Las historias sobre los hijos ilegítimos que Ulises pudo haber tenido durante sus aventuras tampoco aparecen en detalle.

Existen versiones alternativas donde Penélope, tras años de soledad, muestra una personalidad más compleja: capaz de engañar a los hombres por supervivencia y no solo por amor. En algunas reinterpretaciones modernas se especula incluso con una posible relación entre Penélope y alguno de los pretendientes, aunque esto nunca se confirma en el texto original.

Curiosidades y datos locos

La mitología griega está repleta de detalles extravagantes sobre sus héroes y dioses. Aquí van algunos datos poco conocidos sobre la saga troyana y la pareja protagonista:

El nombre “Ulises” deriva del latín “Ulysses”, pero en griego era “Odiseo”. El cambio se popularizó por las traducciones romanas.

pudo ser un nombre colectivo para varios poetas anónimos; así que quizá La Odisea fue obra conjunta. El famoso truco del telar de Penélope inspiró expresiones populares como “hacer y deshacer es trabajar”.

La Odisea ha sido adaptada al cine desde los tiempos del cine mudo; Georges Méliès ya hizo una versión en 1905.

Algunos relatos tardíos sugieren que Penélope podría haber tenido un hijo con Hermes o incluso con uno de sus pretendientes; aunque esto nunca se acepta oficialmente.

La Odisea está de moda… al menos en la gran pantalla

En 2025 y 2026, La Odisea regresa al cine con fuerza. Dos superproducciones prometen llevar la epopeya homérica a nuevas generaciones:

rueda una versión ambiciosa protagonizada por , , y otros grandes nombres. Esta adaptación llegará a los cines el 17 de julio de 2026. Paralelamente, Uberto Pasolini estrenó The Return, con Ralph Fiennes como Odiseo. Aunque menos mediática, esta película aporta una visión más intimista del mito.

Ambas apuestas exploran no solo las hazañas épicas del regreso a Ítaca sino también las dudas existenciales del héroe y el papel central de Penélope. Los directores se inspiran tanto en los textos clásicos como en interpretaciones contemporáneas para retratar personajes más humanos: llenos de contradicciones, miedos y deseos ocultos.

El legado cultural

El mito sigue influyendo más allá del cine: desde exposiciones en museos como los Foros Imperiales hasta novelas gráficas o videojuegos inspirados en los viajes del héroe griego. La figura de Penélope se reivindica ahora como símbolo feminista, capaz de resistir y tomar decisiones propias bajo presión social extrema.

Mientras las nuevas películas buscan revivir el interés por la Odisea, surgen debates sobre cómo adaptar temas clásicos a las sensibilidades actuales sin perder la esencia original. ¿Fue Penélope víctima o estratega? ¿Ulises realmente merecía volver? La respuesta depende del enfoque elegido por cada autor.

Entre dioses y mortales

No hay relato épico sin intervención divina: Atenea juega un papel crucial guiando a Ulises en su travesía. Zeus dicta el destino desde lo alto del Olimpo mientras criaturas fantásticas ponen a prueba la astucia del héroe. Lo curioso es cómo estos elementos mitológicos siguen fascinando al público moderno.

En definitiva, la historia nunca termina igual dos veces. La Odisea se reinventa cada generación: unas veces como aventura heroica; otras como drama familiar lleno de silencios e incertidumbre. Y siempre queda espacio para nuevas preguntas sobre lo que Homero no contó… ni siquiera entre líneas.

Una leyenda tan viva como sus protagonistas.