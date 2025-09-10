  • ESP
Díaz Ayuso ensalza el 75% de inserción laboral de la Formación Profesional madrileña: “Somos modelo e inspiración para España”

La presidenta madrileña abre el año académico en un centro de FP en Móstoles, destaca su inserción laboral del 75% y anuncia medidas pioneras como prolongar la estancia en los colegios, bajar las ratios y ofrecer patios abiertos para la conciliación.

Díaz Ayuso ensalza el 75% de inserción laboral de la Formación Profesional madrileña: "Somos modelo e inspiración para España"
Díaz Ayuso Comunidad Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado este miércoles el curso escolar 2025/26 con novedades históricas en el sistema educativo regional. Por primera vez el acto se ha celebrado en un centro de Formación Profesional, la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles, como gesto del compromiso del Gobierno autonómico por reforzar unos estudios que alcanzan cifras récord: 188.505 alumnos, casi 10.000 más que el año pasado.

Ayuso resaltó la alta empleabilidad de la FP, con un 75% de inserción laboral y familias profesionales que superan incluso el 90%, especialmente en la modalidad dual intensiva. Además, la red de enseñanza pública se amplía este curso con tres nuevos ciclos formativos y diez institutos más repartidos por la región.

En total, la Comunidad de Madrid arranca con 1.267.387 alumnos y medidas consideradas pioneras. Una de ellas es la prolongación de la enseñanza en los colegios: 49 centros imparten este curso 1º y 2º de ESO, de modo que los estudiantes permanecen más tiempo en su colegio de referencia antes de pasar al instituto. La presidenta defendió que así se “protege a los más jóvenes de los riesgos de un traslado prematuro” y se facilita la conciliación.

Otra gran novedad es la entrada en vigor del decreto que limita el uso individual de dispositivos digitales en Infantil y Primaria en los centros sostenidos con fondos públicos. Según Ayuso, esta restricción busca frenar el impacto negativo del uso precoz e intensivo de las pantallas, que “no mejora el aprendizaje y sí fomenta distracciones, impulsividad e impaciencia”.

La oferta educativa también se complementa con el programa Patios Abiertos, por el que cerca de 300 colegios mantendrán abiertas por la tarde sus instalaciones y bibliotecas, favoreciendo el tiempo de juego supervisado y el apoyo a las familias trabajadoras.

En cuanto al profesorado, este curso se incorporan 2.725 nuevos docentes, un 50% más que el año anterior, lo que eleva la plantilla a 67.619 en la enseñanza pública, 92.653 si se suman los concertados. La bajada de ratios también se confirma con menos alumnos por clase: en Infantil y 1º de Primaria la media desciende de 25 a 20, mientras que en Secundaria pasa de 30 a 25.

De este modo, la presidenta destacó que la Comunidad de Madrid afronta el curso con más recursos humanos, baja de ratios, medidas de conciliación y limitación de pantallas, “reforzando la calidad del sistema educativo y situándose como modelo de referencia en España”.

