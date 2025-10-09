Mega anuncia más de 1.500 medidas educativas para proteger a los jóvenes del adoctrinamiento ideológico

La asociación juvenil MEGA ha anunciado que, para el próximo mes de noviembre, presentará un paquete de más de 1.500 medidas centradas en la educación, con el objetivo de garantizar un entorno educativo libre de ideologías políticas o culturales que puedan interferir en la formación de los jóvenes.

Según el presidente de Mega, Aitor Navas, estas medidas buscan reforzar la educación basada en valores tradicionales y el pensamiento crítico, defendiendo los derechos de los estudiantes a recibir una formación objetiva y libre de adoctrinamiento.

Entre las primeras medidas oficiales, que serán las más relevantes, destacan:

1. Ilegalización del Sindicato de Estudiantes, ante la constatación de su implicación en campañas de adoctrinamiento ideológico.

2. Expulsión inmediata de docentes acusados de adoctrinamiento, garantizando que el profesorado cumpla con los principios de neutralidad y respeto a la pluralidad.

3. Prohibición de exhibir banderas de colectivos ideológicos, incluyendo símbolos LGTB, de Palestina o cualquier otra bandera de carácter político dentro del ámbito escolar.

El Comité Ejecutivo de Mega hará públicas todas las medidas esta semana, y la información será difundida a través de los portavoces nacionales Abraham Flores y Rubén Valero.

“Nuestro compromiso es con la juventud española y con una educación que forme ciudadanos libres, críticos y responsables”, subraya Navas. “Estas medidas son un paso firme para proteger a los estudiantes de cualquier intento de adoctrinamiento ideológico en las aulas”.