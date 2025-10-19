En España hay 2 millones de niños pequeños; 10 millones de perros y más de cien mil abortos anuales

Da escalofríos.

Y con motivo porque vamos aparentemente felices hacia el suicidio colectivo.

En el último ejercicio, España ha alcanzado una cifra sorprendente: casi 10 millones de perros registrados, un número que supera con creces a los 2 millones de niños pequeños, críos menores de 4 años.

Y a la infancia en general, porque hay sólo 8 millones de menores de edad.

El reto está planteado: ¿cómo revertir esta tendencia demográfica negativa?

¿Cómo recuperar ese equilibrio intergeneracional?

Por ahora queda claro que estamos ante un país donde hay más perros pequeños que niños humanos. Las cifras sobre abortos continúan siendo preocupantes mientras la inversión emocional y económica parece inclinarse hacia lo animal.

España se halla ante una disyuntiva crucial que definirá su tejido social dentro las próximas décadas.

Este fenómeno no es meramente anecdótico.

La presencia de mascotas, sobre todo caninas, ha crecido en los hogares españoles, hasta tal punto que el 61% de las familias tienen algún animal en casa, y esta tendencia sigue aumentando.

El contraste se vuelve aún más evidente si observamos la natalidad: el país atraviesa un invierno demográfico, donde cada año nacen menos niños y el número de abortos voluntarios se mantiene por encima de los cien mil.

9,3 millones de perros censados en 2024, frente a 8 millones de menores de edad.

censados en 2024, frente a 8 millones de menores de edad. 2 millones de niños entre 0 y 4 años frente a más de 10 millones de perros.

frente a más de 10 millones de perros. 106.172 abortos en 2024, un 3% más que el año anterior, con una tasa de 12,36 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años.

Gasto, cuidados y prioridades: el auge del mercado de mascotas

La transformación social va más allá del simple censo. El mercado de mascotas en España ya mueve más de 5.770 millones de euros anuales, con una clara tendencia hacia la “humanización” de los animales: seguros médicos, alimentación premium, residencias… una industria completa dedicada al bienestar animal. En contraposición, el coste medio para criar hijos sigue siendo un freno para muchas familias; la percepción general es que cuidar a un perro resulta más sencillo y menos costoso que criar a un niño.

Alimentación y servicios veterinarios representan casi 5.000 millones anuales.

El 49% de los hogares tiene al menos una mascota; solo el 17% cuenta con hijos menores de 14 años.

El 61% de las familias españolas convive con algún animal doméstico.

Las razones son diversas. Muchas parejas jóvenes mencionan la falta de conciliación laboral, la incertidumbre económica y el alto precio del alquiler como factores determinantes para posponer o renunciar a ser padres. Mientras tanto, tener un animal se percibe como una opción menos exigente y más compatible con la vida actual.

El aborto: cifras récord y debate permanente

El número anual de abortos en España volvió a aumentar en 2024, superando las 106.000 interrupciones voluntarias del embarazo. La tasa actual es de 12,36 abortos por cada mil mujeres en edad fértil; uno de los niveles más altos en la última década. Este tema provoca intensas polarizaciones sociales. Parte del público critica a la izquierda política por haber convertido su promoción en una bandera ideológica; desde el ámbito sanitario se hace hincapié en la necesidad urgente de educación sexual y acceso a anticonceptivos para disminuir los embarazos no deseados.

Casi el 80% de los abortos se llevan a cabo en centros privados.

Las mujeres entre 20 y 24 años son las que presentan mayor incidencia, seguidas por aquellas entre 25 y 29 años.

El 47% de las interrupciones se deben a la falta del uso adecuado de métodos anticonceptivos.

El debate no se limita solo al ámbito ideológico; también tiene implicaciones demográficas. Un aborto por cada tres nacimientos y uno de cada cuatro embarazos termina en interrupción voluntaria son datos alarmantes para expertos preocupados por su efecto en el relevo generacional y la sostenibilidad del sistema social.

El invierno demográfico: causas y consecuencias

España enfrenta un invierno demográfico que amenaza con convertirse en estructural. En 2023 nacieron apenas 320.656 niños; una cifra insuficiente para asegurar el reemplazo generacional. Al mismo tiempo, la esperanza de vida sigue aumentando mientras que el saldo migratorio es lo único que evita un descenso poblacional aún mayor. Las causas son múltiples: precariedad laboral, dificultad para acceder a vivienda digna, escasas ayudas familiares… además hay una cultura que ha relegado la maternidad y paternidad al final del ciclo reproductivo.

La fecundidad española es una de las más bajas del continente europeo; actualmente se sitúa en una media de 1,19 hijos por mujer.

El descenso en nacimientos es generalizado pero especialmente notable en regiones como Galicia, Asturias y Castilla y León.

El porcentaje más alto registrado recientemente indica que el 24% de las concepciones termina en aborto.

El contraste entre esta realidad demográfica y el crecimiento del número de mascotas es asombroso: mientras el país pierde niños nacidos cada año, parques y calles se llenan con perros considerados auténticos miembros familiares.

Un país que gasta más en mascotas que en hijos

El gasto destinado a productos y servicios para mascotas ha crecido alrededor del 8% anual durante la última década; mucho más rápido que lo invertido en crianza infantil. Aumentan los seguros para salud animal, clínicas especializadas e incluso comercios dedicados al estilo y bienestar animal. Por su parte, los costos asociados a la educación infantil, vivienda y servicios básicos han subido tan drásticamente que desincentivan a muchos ante la idea ampliar su familia.

Se estima que cada familia gasta anualmente más de mil euros por mascota; mientras criar a un hijo hasta alcanzar la mayoría legal podría superar los cien mil euros .

Un notable 63% considera “más fácil y económico” tener una mascota frente a un hijo .

Los productos lujosos e hiperpersonalizados están marcando tendencia dentro del sector pet-friendly; su variedad rivaliza incluso con aquella dirigida hacia los niños .

Cambios culturales y retos de futuro

La preferencia hacia las mascotas sobre tener hijos no responde únicamente a factores económicos; también hay aspectos culturales involucrados. Para muchos individuos hoy día los animales han conseguido ocupar un lugar central dentro del hogar; mientras tanto ser padre o madre se ve como algo complejo lleno sacrificios. La sociedad española tradicionalmente caracterizada por su enfoque familiar está viviendo cambios significativos en sus valores que presentan nuevos desafíos para su futuro.