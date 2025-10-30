Ridículo planetario de PETA, por promover un boicot a los jerseys de lana, ‘para que no se esquile a las ovejas’

Tontos del haba.

Y analfabetos.

Las campañas de PETA siempre generan controversia, pero pocas veces han suscitado tanto consenso en la crítica como su reciente propuesta de boicotear los jerseys de lana, con el fin de impedir que se esquile a las ovejas.

Esta organización, conocida por su activismo radical, ha lanzado en los últimos días una campaña internacional instando a dejar de adquirir prendas de lana. Argumentan que el esquilado es una práctica cruel y que las ovejas sufren durante este proceso.

Las reacciones no han tardado en llegar. Redes sociales, ganaderos e incluso humoristas han respondido con asombro y sarcasmo ante lo que consideran un completo desconocimiento sobre el ciclo vital de las ovejas y la función del esquilado.

El término ridículo planetario ha cobrado fuerza, reflejando la opinión general ante una petición que, lejos de generar conciencia, ha alimentado memes y chistes a nivel global.

No esquilar una oveja es maltrato animal. Incluso la puede llevar a muerte prematura. (Ah, y el acrílico, imitación de lana, contamina el ambiente.) Pero los de PETA saben más. ¡Usemos más prendas de fibras naturales! https://t.co/kXCNSEAI4M — 🧜🏻‍♀️🐚🫧💀🏴‍☠️ (@anissette) October 22, 2025

¿Por qué esquilar a las ovejas no es maltrato?

Es irónico que una organización que se presenta como defensora de los animales ignore algo tan elemental: las ovejas domésticas, sobre todo razas como la merina, necesitan ser esquiladas para sobrevivir. Si no se les retira la lana, pueden sufrir golpes de calor, infecciones en la piel y problemas de movilidad. No esquilar a las ovejas sería, en realidad, una forma de maltrato.

El esquilado es un procedimiento que, si se hace correctamente, no causa dolor ni sufrimiento al animal.

La lana crece durante todo el año y, si no se retira, puede acumular suciedad y parásitos.

En países con tradiciones ganaderas como Australia, España o Nueva Zelanda, el esquilado es un evento anual crucial para el bienestar de las ovejas.

Las críticas han destacado que el mensaje de PETA revela una profunda falta de conocimiento sobre la relación entre humanos y ganado doméstico. Algunos usuarios han llegado a calificar a sus promotores como analfabetos funcionales en temas rurales.

El efecto en redes: memes, ironía y datos curiosos

La viralidad del asunto ha trascendido al habitual debate animalista. Twitter, TikTok y Facebook se han convertido en plataformas donde brotan bromas sobre la posibilidad de ovejas con rastas o jerseys “veganos” hechos de plástico. Entre los comentarios más ingeniosos destacan aquellos que sugieren “liberar” a las ovejas para que gestionen solas su lana o quienes proponen que el siguiente paso será pedir a los árboles que eviten dar sombra para no estresar a las plantas cercanas.

Reacciones virales:

Memes con ovejas “fashion victims” luciendo abrigos de lana XXL.

Vídeos donde pastores explican cómo el esquilado es celebrado en muchas comunidades.

Rankings con las campañas más absurdas de PETA, colocando este boicot en un top 3 junto a la solicitud de cambiar el nombre del bullpen en béisbol o la propuesta para usar únicamente leche de almendras en cafeterías escolares.

Ranking: Las campañas más estrafalarias de PETA

Puesto Campaña Año 1 Contra el esquilado de ovejas 2025 2 Prohibir el uso del término “bullpen” 2021 3 Sustituir leche animal por vegetal en colegios 2023 4 Prohibir la pesca recreativa 2022 5 Campaña contra insecticidas domésticos 2024

El trasfondo: ¿activismo o postureo?

Este episodio pone sobre la mesa un debate recurrente sobre los límites del activismo y el impacto real que tienen organizaciones como PETA. ¿Dónde está la frontera entre concienciar e incurrir en puro espectáculo mediático?

La falta de comprensión acerca del mundo rural y la ganadería tradicional se ha transformado en un problema habitual entre grandes ONG urbanas.

El boicot a la lana no solo resulta innecesario; también puede afectar negativamente a miles de pequeños productores que dependen del sector.

Cuando el activismo cae en simplificaciones excesivas, corre el riesgo de deslegitimar causas realmente importantes.

Como señala un conocido ganadero manchego: “Si no esquilas a las ovejas, las matas por calor. Lo que propone PETA es como pedir que no se pode un árbol para evitarle sufrimiento.”

Curiosidades y datos curiosos sobre la lana y las ovejas

La oveja más famosa del mundo, Shrek , pasó seis años sin ser esquilada y terminó pesando más de 40 kilos solo por su lana.

, pasó seis años sin ser esquilada y terminó pesando más de 40 kilos solo por su lana. El récord mundial del esquilador lo tiene Jackie Howe , quien logró esquilar 321 ovejas en un solo día… ¡en 1892!

, quien logró esquilar 321 ovejas en un solo día… ¡en 1892! En algunas localidades españolas, la fiesta del esquilado es un evento cultural donde hay música, comida e incluso concursos veloces.

¿Qué queda del boicot?

El boicot a los jerseys de lana ha servido principalmente para unir tanto a defensores como detractores de la moda sostenible en una risa colectiva. Este episodio ilustra hasta qué punto el desconocimiento sobre lo rural puede llevar a campañas tan absurdas como inofensivas. Y deja claro que, ocasionalmente, el sentido común resulta ser el mejor aliado para proteger a los animales.

Mientras tanto, las ovejas seguirán requiriendo ayuda para deshacerse de su lana cada primavera. Todo sea por su salud… ¡y por la nuestra!