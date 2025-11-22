El pienso sanchista: El ‘rojo’ García Montero ha ganado el doble de premios desde que dirige el Cervantes que en sus 40 años anteriores

A diferencia del PP y la derecha, que parecen llevar el germen de la ingratitud en sus genes, la izquierda en general y el PSOE en particular siempre agradecen con generosidad los servicios prestados por periodistas, artistas, literatos, profesores e incluso empresarios que les bailan el agua.

Los fieles amarrados al pesebre de Sánchez en la Moncloa son bendecidos con sueldos astronómicos, cargos a medida y premios a granel, como queda bien patente en el caso del rojo de salón Luis García Montero, que pasó de escribir versitos revolucionarios a dirigir el Instituto Cervantes con un sueldo público de más de 100 000 euros anuales mientras su mujer, la sectaria Almudena Grandes ya fallecida, acumulaba homenajes y subvenciones hasta el último día. Incluyendo que se renombrase la Estación de Atocha con su nombre.

La imagen de García Montero recibiendo premios se ha convertido en una constante en la última década.

Lo llamativo es que, desde que asumió la dirección del Instituto Cervantes, el escritor ha visto multiplicados sus reconocimientos a un ritmo que provoca tanto admiración como escepticismo en el ámbito literario.

Entre 1980 y 2018, logró once premios, algunos de ellos muy prestigiosos, pero en los últimos siete años esa cifra ha aumentado significativamente, superando los veinticinco galardones, según datos recientes.

De poeta a coleccionista de premios

A lo largo de casi cuatro décadas, García Montero obtuvo once premios relevantes, entre ellos el Premio Nacional de Poesía, el Adonáis y el Premio Nacional de la Crítica.

Sin embargo, desde 2018 su currículum ha crecido notablemente: veinticinco premios en apenas siete años.

Esta tendencia ha despertado interés y cierta controversia en los círculos literarios y mediáticos. Es un fenómeno poco común para un autor cuya obra, aunque respetada, no ha sido un superventas ni ha gozado de una unanimidad crítica.

Entre los últimos galardones destacan el premio Blanquerna, otorgado por la Generalitat de Cataluña, y el Juchimán de Plata de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La mayoría de estos reconocimientos son más honoríficos o institucionales que estrictamente literarios.

Muchos valoran su labor al frente del Cervantes y su defensa de la diversidad lingüística y cultural.

Ranking de premios: antes y después

Periodo Premios recibidos 1980-2018 (38 años) 11 2018-2025 (7 años) Más de 25

No todos los premios obtenidos recientemente tienen el mismo peso que aquellos logrados durante sus años como poeta. La diferencia es evidente: los galardones actuales suelen estar ligados a su perfil institucional, mientras que los anteriores se centraban principalmente en su obra literaria.

Claves del “boom” de galardones

Varios factores pueden explicar este aumento notable en los reconocimientos:

Visibilidad internacional : Al dirigir el Instituto Cervantes , adquiere una proyección global y acceso a foros culturales donde se otorgan premios internacionales y distinciones honoríficas.

: Al dirigir el , adquiere una proyección global y acceso a foros culturales donde se otorgan premios internacionales y distinciones honoríficas. Perfil político : Su compromiso con causas sociales y su postura progresista le han proporcionado apoyos dentro de instituciones afines, facilitando así la concesión de premios con tintes políticos o sociales.

: Su compromiso con causas sociales y su postura progresista le han proporcionado apoyos dentro de instituciones afines, facilitando así la concesión de premios con tintes políticos o sociales. Red de contactos : La gestión cultural demanda habilidades diplomáticas y una amplia agenda social. García Montero se ha movido con agilidad por las esferas del poder, tanto literarias como políticas.

: La gestión cultural demanda habilidades diplomáticas y una amplia agenda social. se ha movido con agilidad por las esferas del poder, tanto literarias como políticas. Defensa del multilingüismo: Su discurso a favor de la diversidad lingüística y la protección de las lenguas cooficiales ha sido especialmente apreciado en el marco actual de la cultura española, donde el debate identitario está más vivo que nunca.

Curiosidades y datos locos

Ningún verso popular : A pesar de su extensa producción literaria, no hay un solo verso suyo que forme parte del imaginario colectivo, a diferencia de otros poetas contemporáneos. En cambio, su nombre resuena más por los premios que por su obra.

: A pesar de su extensa producción literaria, no hay un solo verso suyo que forme parte del imaginario colectivo, a diferencia de otros poetas contemporáneos. En cambio, su nombre resuena más por los premios que por su obra. Premios “exóticos” : Entre sus distinciones más recientes hay algunas tan lejanas como el Juchimán de Plata proveniente de Tabasco, México, además de reconocimientos honoríficos otorgados por universidades latinoamericanas.

: Entre sus distinciones más recientes hay algunas tan lejanas como el proveniente de Tabasco, México, además de reconocimientos honoríficos otorgados por universidades latinoamericanas. Semana del doblete : Solo durante una semana en noviembre de 2025 recibió dos premios; un ritmo inusual incluso para autores consagrados.

: Solo durante una semana en noviembre de 2025 recibió dos premios; un ritmo inusual incluso para autores consagrados. El “coleccionista de premios” : Algunos medios y críticos ya le han apodado así, haciendo una referencia irónica a la película El coleccionista de huesos, comparando su acumulación de galardones con “trofeos”.

: Algunos medios y críticos ya le han apodado así, haciendo una referencia irónica a la película El coleccionista de huesos, comparando su acumulación de galardones con “trofeos”. Reconocimientos institucionales: Muchos galardones recientes valoran su labor como gestor más que como poeta. Esto ha suscitado debates sobre el verdadero valor literario frente al reconocimiento institucional o político.

Listas y rankings: los premios más destacados

Premios literarios (1980-2018):

Premio Federico García Lorca (1980)

(1980) Premio Adonáis de Poesía (1982)

(1982) Premio Loewe (1993)

(1993) Premio Nacional de Poesía (1994)

(1994) Premio Nacional de la Crítica (2003)

(2003) Premio del Gremio de Libreros de Madrid (2009)

Premios institucionales y honoríficos (2018-2025):

Premio Blanquerna (Generalitat de Cataluña, 2025)

(Generalitat de Cataluña, 2025) Juchimán de Plata (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)

(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) Diversos doctorados honoris causa en universidades latinoamericanas y españolas

Reconocimientos por parte organismos internacionales y foros culturales

¿Por méritos o por cargo?

La figura de García Montero continúa generando controversia. Por un lado, hay quienes resaltan su contribución a la cultura hispana y su papel internacional en la difusión del español.

Por otro lado, surgen voces críticas que atribuyen esta avalancha de premios a su cercanía con el poder político y a su rol institucional más que a un renacer literario. La polémica con la RAE, junto con sus declaraciones sobre la diversidad lingüística, han alimentado su perfil público y lo han mantenido presente en el debate mediático.

El debate está servido: ¿realmente estos premios son un reconocimiento a su obra o son consecuencia del cargo y visibilidad institucional?

La respuesta no es clara ni unánime dentro del mundo literario.

Lo indudable es que García Montero ha logrado convertir su paso por el Instituto Cervantes en una etapa dorada para su palmarés.

Sin embargo, el canon literario parece seguir siendo esquivo ante los jurados.

En cualquier caso, este escritor granadino ha demostrado que en la literatura española contemporánea el reconocimiento no siempre coincide con el éxito popular; así mismo, se puede medir el prestigio tanto por las obras escritas como por la cantidad —y tipo—de galardones acumulados.