Iban a hacer una casa y descubrieron una estatua de Hércules de 1.700 años de antigüedad

En el centro de Ibiza, donde la modernidad se entrelaza con los restos del pasado, la construcción de viviendas sociales en la avenida Isidor Macabich ha traído consigo una sorpresa inesperada.

A tan solo dos metros de profundidad, obreros y arqueólogos han descubierto una escultura de madera tallada hace aproximadamente 1.700 años.

Esta figura, de 30 centímetros y estilo grecorromano, representa al legendario Hércules, y su conservación es casi milagrosa: ha permanecido sumergida en aguas subterráneas, en un entorno sin oxígeno, lo que ha permitido que llegue a nuestros días en un estado que los expertos consideran “extraordinario”.

Este tipo de descubrimientos no solo sorprende por su antigüedad, sino también por el contexto en el que se encuentran: Ibiza, comúnmente asociada al turismo y la diversión, esconde bajo sus calles un patrimonio aún por explorar. Los trabajos de desecación del terreno, necesarios para excavar hasta siete metros y construir dos plantas subterráneas, han abierto una puerta al pasado romano de la isla.

El entorno y la preservación: un laboratorio natural

La clave para la excepcional conservación de esta escultura y otros restos orgánicos radica en las características del subsuelo húmedo y anóxico. La arqueóloga Glenda Graziani señala que el yacimiento estuvo “en un ambiente sin oxígeno, sometido a una humedad y temperatura constantes”. Esta combinación, poco habitual en entornos urbanos mediterráneos, ha facilitado la recuperación de materiales normalmente efímeros como maderas, semillas, una suela de cuero, fragmentos de higos e incluso una granada aplastada.

La talla de Hércules destaca por su minuciosa elaboración y fue hallada en uno de los antiguos pozos usados como vertederos en épocas posteriores.

La arqueóloga explica que “hemos encontrado restos que normalmente se pierden con el tiempo, pero aquí se han conservado gracias a estas condiciones”.

Contexto histórico: del mundo romano a la revolución agrícola medieval

Las primeras estimaciones sitúan esta talla en el siglo III d.C., perteneciente a un espacio habitacional romano cuya función aún es incierta. Los depósitos excavados en el sustrato natural, utilizados como basurero, sugieren áreas cultivadas principalmente durante la época romana, aunque también se ha identificado una fase medieval islámica en el mismo sitio.

Este mosaico histórico se refleja en la diversidad de materiales recuperados:

Semillas y restos orgánicos correspondientes a la fase andalusí se han integrado al proyecto internacional Meedfreenrev, Repensando la Revolución verde en el Mediterráneo occidental medieval, coordinado por universidades europeas con financiación del Consejo Europeo de Investigación .

. Los estudios sobre maderas y semillas romanas están liderados por J. Ros del ISEMA, cuyo objetivo es comprender cómo los cambios socioeconómicos impactaron la agricultura mediterránea a partir de los restos hallados en Ibiza.

Estos proyectos multidisciplinares permiten reconstruir cómo ha evolucionado la agricultura, así como los cambios sociales y la ocupación del territorio a lo largo del tiempo; todo ello partiendo de evidencias que habrían desaparecido bajo otras circunstancias.

Un hallazgo que transforma nuestra visión sobre Ibiza

La escultura de Hércules junto con el conjunto de restos orgánicos no solo amplía nuestro conocimiento acerca de la presencia romana en Ibiza. También pone de manifiesto la complejidad histórica y agrícola que ha moldeado esta isla. El hecho de que una pieza de madera haya logrado sobrevivir durante 1.700 años sumergida bajo el subsuelo urbano es algo excepcional. Su estudio puede ofrecer información valiosa sobre técnicas artísticas, cultivos y modos de vida a través del tiempo.

En estos momentos, la talla está siendo tratada en el laboratorio del Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera (MAEF). Allí se le están aplicando procesos para su limpieza y conservación que permitirán esclarecer detalles sobre su origen y significado. Los arqueólogos trabajan con cautela; saben que cada fragmento puede ser esencial para comprender cómo vivían y trabajaban los habitantes durante las épocas romana y medieval en Ibiza.

El valor de lo inesperado: arqueología en plena ciudad

El descubrimiento de Hércules en pleno centro ibicenco nos recuerda que las ciudades son relatos construidos sobre capas superpuestas; lo que hay bajo el asfalto puede ser testimonio silente de culturas pasadas. La colaboración entre instituciones —desde el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) hasta universidades internacionales— resalta cuán crucial es avanzar en investigación arqueológica mientras se desarrolla urbanamente.

El hallazgo de materiales orgánicos —poco comunes en contextos mediterráneos— brinda una oportunidad única para estudiar cómo fue esa transición entre lo romano y lo medieval; abarcando desde prácticas agrícolas hasta aspectos cotidianos.

Así pues, la figura de Hércules se erige como símbolo representativo no solo del legado histórico sino también del constante asombro que ofrece Ibiza; donde el pasado y el presente mantienen un diálogo vivo a través cada obra o excavación.

Mientras las viviendas sociales continúan con su desarrollo proyectado, la ciudad celebra un nuevo capítulo escrito con madera, semillas y piedra; con Hércules como testigo callado tras 1.700 años bajo tierra.