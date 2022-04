Al Pacino, que tiene ya 81 años, anda de novio con Noor Alfallah, quien acaba de cumplir los 28

De Noor Alfallah todo lo que se dice es opera en el mundo del cine, tiene 28 años, que viene de una familia con mucho dinero y que le gustan los veteranos.

La chavala, ahora novia de Al pacino (81 años), estuvo liada con Mick Jagger (78 años); con el inversionista multimillonario y filántropo Nicolas Berggruen (60); y también se ligó en Los Ángeles con Clint Eastwood, de 91 años

El caso es que Al Pacino está de novio con una mujer 53 años menor que él.

Pacino y Alfallah fueron fotografiados juntos esta semana en una cena grupal en Los Ángeles.

Hablando con la revista Hello, Noor admitió que “la gente hizo comentarios” sobre su relación pasada con el líder de los Rolling Stones, pero dijo que “no se arrepiente” y que “tiene muchos buenos recuerdos” de su tiempo juntos.

“Nuestras edades no me importaban”. “El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue un momento feliz para mí”. “Mick estaba en mejor forma que yo. Realmente respeto que sea tan disciplinado”.

La pareja fue presentada en una cena y logró mantener su relación fuera del ojo público hasta que fueron vistos en un restaurante de París durante la gira No Filter de los Rolling Stones.

“Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia. En su mayoría sale con hombres mayores muy ricos, estuvo con Mick Jagger por un tiempo y luego salió con Nicholas Berggruen”, dijo una fuente al citado medio.

“Ha estado con Al por algún tiempo y se llevan muy bien. La diferencia de edad no parece ser un problema, aunque él es mayor que su padre. Ella se mueve con gente adinerada de la alta sociedad y proviene de una familia con dinero”.

El actor fue visto saliendo del restaurante Felix Trattoria después de disfrutar de una cena con Alfallah en Venice Beach, California, el sábado por la noche.

La cena se volvió viral después de que Jason Momoa publicara una foto en Instagram que revelaba que Al Pacino tenía una funda para el teléfono de Shrek.

Noor es vicepresidenta de Lynda Obst Productions en Sony y, según se informa, también está desarrollando dos largometrajes con Obst.

“Proviene de una familia con dinero”, agregaron las fuentes.

Es la primera vez que Al Pacino se muestra con otra mujer desde su ruptura en 2020 de la actriz israelí Meital Dohan, quien tenía un problema con la diferencia de edad.

La actriz de “Weeds” Dohan, ahora de 42 años, dijo después de terminar su relación de dos años que la diferencia de edad de casi cuatro décadas entre ellos se volvió demasiado difícil. “Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino”, dijo Dohan a la revista israelí La’Isha.

“Tuve una pelea con él y lo dejé recientemente, pero por supuesto que realmente lo amo y lo aprecio y me alegré de estar ahí para él cuando me necesitaba y de ser parte de su legado. Fue un honor para mí. Me alegro de que esta relación haya ocurrido entre nosotros”, contó al medio.

Y además trató de tacaño al actor:

“Él solo me compró flores. ¿Cómo puedo decir cortésmente que no le gustaba gastar dinero?”.

Al Pacino, que tiene tres hijos adultos, tiene una larga lista de novias famosas, incluidas Diane Keaton, Penelope Ann Miller y Kathleen Quinlan.

Antes de Dohan, la estrella de Hollywood estuvo en una relación de una década con la actriz argentina Lucila Polak, cuya hija Camila Morrone ha estado saliendo con Leonardo DiCaprio desde 2017.