¿Quién es Yasha?: Entrevista exclusiva sobre el cortometraje animado Who Is The Zookeeper el cual cautivó a Europa con su combinación única de arcilla y arena

Fotogramas de Who Is The Zookeeper

En junio del 2024, el cortometraje animado Who Is The Zookeeper, dirigido por Masha Vasilkovsky, Ruah Edelstein, y Jinghan Zhang, se estrenó en el Festival de Cine de Brooklyn, y rápidamente atrajo la atención de la comunidad artística europea. Este cortometraje ha sido elogiado por su estilo artístico distintivo y por su profundidad.

Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Jinghan Zhang sobre la inspiración detrás de esta obra, los detalles técnicos involucrados y sus futuros proyectos.

Gracias por acompañarnos hoy. Su cortometraje me dejó una fuerte impresión; el valor artístico es realmente sobresaliente. Qué la motivó a crear esta animación y de dónde surgió la inspiración?

Gracias, es un placer. Comenzamos a conceptualizar el proyecto en el verano del 2021 y lo completamos en el 2024. Durante ese tiempo, el mundo enfrentó numerosas crisis, lo cual me afectó profundamente y me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de crecer durante la adversidad.

Estas reflexiones me inspiraron a crear una animación que explora los temas de la vida y el autodescubrimiento. A través de esta historia, quería que los espectadores pensaran: ¿Qué puede traer equilibrio y esperanza ante la desesperación? Quizás, cada uno de nosotros, incluyéndonos tú y yo, podríamos ser parte de esa respuesta.

El personaje de Yasha ha provocado diferentes interpretaciones entre los espectadores. ¿Cómo describiría su significado en la película?

El simbolismo de Yasha está intencionalmente abierto a la interpretación del público. El personaje principal, Lu, atraviesa por un viaje de incertidumbre emocional y autodescubrimiento mientras busca a Yasha.

Cada espectador podría tener una interpretación diferente de quién o qué representa Yasha, y eso es exactamente lo que yo quería. La identidad y el simbolismo de Yasha están destinados a ser personales, permitiendo que cada espectador encuentre su propio significado.

La película presenta algunas técnicas únicas de animación en stop-motion (animación en volumen o animación fotograma). ¿Podría elaborar sobre los aspectos técnicos utilizados en la producción?

Logramos el efecto tridimensional utilizando animación de relieve escultórico en un multiplano de tres capas de vidrio. Para crear la textura deseada, hicimos nuestra propia arcilla a base de aceite en el estudio, la cual luego combinamos con arena para ciertas escenas.

Para una escena en particular, solo utilizamos arena fluorescente bajo luz negra. La mayoría de los movimientos se animaron directamente bajo la cámara, y añadimos iluminación LED detrás de los ojos del personaje principal para hacerlos parecer vivos.

El uso de la iluminación fue crucial para transformar la animación de arcilla bidimensional en una experiencia visual tridimensional. Estas técnicas no solo ampliaron los límites de la animación tradicional, sino que también nos permitieron expresar la historia de una manera artísticamente única.

El lenguaje visual de Who Is The Zookeeper ha sido altamente elogiado por muchos cineastas. ¿Podría compartir sus pensamientos sobre los movimientos de cámara y las selecciones visuales realizadas en la película?

Usamos movimientos de cámara inestables en muchas escenas, particularmente en las secuencias de las calles de la ciudad al principio, para crear una sensación natural de realismo dinámico, como si capturáramos a personas cotidianas como tú y yo en las calles.

Durante el clímax de la película, cuando las emociones de Lu llegan a un punto crítico, el movimiento de la cámara refleja la intensidad del acompañamiento musical, creando una sensación de caos.

Sin embargo, en el momento en que Lu finalmente encuentra a Yasha, la cámara se vuelve estable, reflejando la resolución emocional. Estas selecciones visuales están diseñadas para guiar a los espectadores en la interpretación del simbolismo de Yasha y fomentar la reflexión personal.

Mirando hacia adelante, ¿cuáles son sus planes para futuros proyectos? ¿Podría darnos una idea sobre en qué está trabajando para más adelante?

Mi objetivo es seguir explorando temas que provoquen reflexión y discusión, particularmente en torno a la libertad y el espíritu humano. Planeo colaborar con Lumen Animae Studios en un documental animado que se centrará en las experiencias de mujeres de grupos minoritarios, específicamente mujeres asiáticas. Tengo la intención de entrevistar a varias mujeres y documentar sus diversas experiencias durante y después de la pandemia.

Adicionalmente, espero continuar mi papel como juez en varios festivales de cine, ayudando a apoyar y guiar a la próxima generación de directores de animación.

Conocida por su voz artística distintiva y su narración convincente, Jinghan Zhang es una figura importante en la industria de la animación. Originaria de China y ahora radicada en San Diego, California, Zhang ha ganado reconocimiento internacional por sus obras reflexivas como Liberation, Elixir, y Who Is The Zookeeper. Esta última obra recibió premios prestigiosos como el Remi Platinum Award en el Festival Internacional de Cine WorldFest-Houston 2024 y el Animation Jury Prize en el USA Film Festival, y también fue presentado en el Brooklyn Film Festival.

Su trabajo, celebrado por su rica combinación de influencias orientales y occidentales, explora temas como el feminismo, la libertad personal y la resiliencia emocional. Como miembro activo de ASIFA-China, Zhang juega un papel clave en el fomento de intercambios culturales entre China y Estados Unidos, promoviendo la colaboración en el campo de las artes de animación. Su enfoque innovador, particularmente en las técnicas de pintura al óleo y el relieve escultórico, ha ganado amplio reconocimiento dentro de la comunidad ASIFA.