Antena 3 sigue arrasando

Antena 3 sigue en el podio de las televisiones nacionales y no tiene visos de cambiar la cosa.

Ha conseguido una programación potente y coherente, con contenidos de entretenimiento excelentes, como `El Hormiguero´, concursos con una audiencia espectacular, como `Pasapalabra´, y unos informativos incontestablemente más redondos, profesionales y objetivos que todas las demás. Aunque me encantan Sandra Golpe, Esther Vaquero, Matías Prats Jr, Marina Monzón, Manu Sánchez o Mónica Carrillo, reconozco que para mí el numero 1 es Vicente Vallés, al que considero el mejor presentador de informativos de España ahora mismo.

La 1 es muy difícil que enganche más por la mala fama que tiene respecto a su objetividad, que a veces es una injusticia, pero otras se le ve el plumero demasiado. Esperemos que con la figura del gran profesional Jon Ariztimuño como director de informativos logre quitarse el san benito de `Tele No-Do´ para conseguir mejores datos. Hay que reconocer que en corresponsalías internacionales no hay quien la venza.

Y en el tercer puesto se mantiene más mal que bien Tele 5, que no levanta cabeza por su pasado frívolo y superficial. Por fin se han dado cuenta de que Ana Rosa Quintana no funcionaba por las tardes y su vuelta a la mañana puede ser un buen revulsivo para la cadena, y me gusta también Ana Terradillos, que aunque la han relegado un poco creo que el dúo de `Anas´ va a triunfar. Al menos por ahora capitanean las mañanas, pero teniendo muy cerca a Susana Griso en Antena 3 y a Marc Sala e Intxaurrondo en La 1, a la que le va a costar Dios y ayuda volver a conseguir credibilidad después de sus salidas de tono.

Alfonso Rojo con la escritora Lucía Etxebarria en Periodista Digital

En fin, voy a iros comentando cómo se mueven las audiencias de vez en cuando pero os aconsejo, como no, que veáis nuestros programas de Periodista Digital en YouTube, que siempre son una opción interesante y diferente. Y para informaros bien no os perdáis cada mañana, de 12:30 a 13:15, el informativo `24×7´ de Alfonso Rojo y Juan Velarde, con invitados de excepción que desgranan la actualidad como nadie.