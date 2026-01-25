Una película extraña donde las dos protagonistas son una escritora que quiere triunfar y una asesina que le ofrece el relato perfecto para hacerlo. Pero, ¿qué le va a costar ese diabólico favor? ¿Será capaz de admitir que le está haciendo el juego a una asesina fría y sin escrúpulos?

El argumento es atractivo e innovador, pero tanto la dirección como el reparto no logran cuajar en un largo que podría cautivar mucho más a la audiencia y se queda a medio camino. Es como si le faltase lo esencial: convencer.

Sí, se queda algo perdida y sin el punch definitivo, pero merece la pena verla.

3 ★★★