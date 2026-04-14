«La Porteña Tango» en única actuación, “Así se baila el tango”

El próximo 14 de abril, el histórico Teatro Alcázar de Madrid acogerá el estreno absoluto de “Así se baila el Tango”, el nuevo espectáculo de la compañía internacional “La Porteña Tango”, una de las formaciones más reconocidas del tango contemporáneo en Europa.

El tango es uno de los géneros musicales más icónicos y emblemáticos de la cultura argentina, y su origen se remonta a la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX. En aquellos años, la capital argentina era un crisol de culturas y razas, donde se mezclaban las tradiciones de inmigrantes europeos y africanos. Fue en este contexto donde se gestó el tango, como una expresión artística y cultural que reflejaba el sentir de los barrios más populares de la ciudad.

Nació en los arrabales de Buenos Aires, en los suburbios más pobres y marginales de la ciudad, donde la música y el baile eran una forma de escape y de liberación para los trabajadores y los inmigrantes que llegaban a la ciudad. En estos barrios, los bares y las “casas de tolerancia” eran los lugares donde se reunían los amantes del tango. Los Instrumentos a utilizar para realizar la música del tango, comienza por el “Bandoneón”, instrumento originario de Alemania que llegó a las costas de Argentina y Uruguay a finales del siglo XIX, donde rápidamente se convirtió en el corazón sonoro del tango. El bandoneón es esencial para dar al tango su característico sonido y su presencia es casi sinónimo del género. En los comienzos de siglo XIX, se utilizó el bandoneón, el flautín y la guitarra. El flautín, dejo su uso en base al piano y el contrabajo, ya que su sonido, combinaba desigual con el Bandoneón, aportando un agudo incomodo.

Inicialmente, la música del tango era improvisada y ejecutada por pequeños conjuntos de músicos. Los instrumentos utilizados en estos primeros días reflejaban la accesibilidad y las preferencias de los músicos de la época, con la guitarra y el flautín entre los primeros en ser adoptados. Sin embargo, el cambio más significativo lo produjo la introducción del bandoneón.

Siguió en importancia, el violín, que puede decirse que sustituyo al flautín, parte de la orquesta típica de tango desde sus inicios, aportando melodías líricas y un toque de sofisticación. En el tango, el violín puede alternar entre liderar la melodía principal y proporcionar un acompañamiento rítmico y armónico.

Básico e imprescindible tenemos, el piano. Introducido en las orquestas de tango a principios del siglo XX. El piano desempeña un papel crucial en la estructura armónica y rítmica de la música. Su inclusión ha permitido una mayor complejidad en las composiciones y arreglos, enriqueciendo la textura musical del género. Por último, la guitarra que fue parte del tango, inicialmente como instrumento principal para acompañar cantantes o en pequeños grupos. En el tango, la guitarra a menudo proporciona el ritmo y la armonía, con su capacidad para tocar acordes, rasgueos y punteos, Aunque su papel ha evolucionado, la guitarra sigue siendo un componente esencial en muchos conjuntos de tango, especialmente en formaciones más folclóricas.

En sus inicios, el tango era una música mal vista por la sociedad, asociada con la delincuencia y la marginalidad. Sin embargo, con el tiempo, se fue abriendo camino y ganando popularidad entre las clases más altas, hasta convertirse en una expresión cultural reconocida en todo el mundo.

Entre los principales cantantes de tango de la historia argentina se encuentra Carlos Gardel, quien se convirtió en una leyenda del género gracias a su voz inigualable y sus interpretaciones únicas. Gardel nació en Francia, pero creció en Buenos Aires, y desde muy joven se interesó por el tango, convirtiéndose en uno de sus principales referentes.

Otro gran exponente del tango fue Aníbal Troilo, un bandoneonista y compositor que contribuyó a darle un nuevo aire al género en la década de 1940. Troilo fue uno de los músicos más importantes de “ la época de oro del tango” y sus canciones siguen siendo populares hoy en día.

En definitiva, el tango es una de las señas de identidad más importantes de la cultura argentina, reconocido en el mundo entero como algo especial en sus letras de amor y desamor y el llamativo baile con su aire violento en sus pases de baile, con señas de un altivo machismo y dominación del hombre sobre la mujer, de forma atractiva y estética en gestos, movimientos y figuras. Es un difícil baile.

Un desarrollo significativo en la evolución del tango fue la aparición del “tango canción” a principios del siglo XX con Carlos Gardel, como su exponente más icónico. Esta forma fusionaba la música del tango con letras poéticas, convirtiendo al tango en un vehículo para la expresión vocal además de la instrumental. El tango canción introdujo una nueva dimensión al género, donde la voz se convirtió en un “instrumento” más, añadiendo un extra de emotividad y narrativa. Este cambio no solo expandió el público del tango, sino que también influyó en la orquesta, ya que los arreglos debían acomodarse a la voz.

A medida que el tango ganaba popularidad, la demanda de una música más rica y sofisticada se formaron orquestas más grandes y estructuradas, conocidas como “orquestas típicas”. Estas orquestas incorporaban al piano y al contrabajo múltiples bandoneones y violines, creando así un sonido más lleno, complejo y atractivo. La expansión de estas orquestas, permitió una mayor expresividad musical y contribuyó a definir el sonido clásico del tango.

Con 18 años de trayectoria artística y más de 900 conciertos en escenarios de 23 países y cuatro continentes, “La Porteña Tango” presenta en Madrid una propuesta escénica que combina música en vivo, canto, poesía y danza. El espectáculo propone un recorrido emocional por la historia del género, desde los tangos fundacionales como “Caminito” y “El Choclo”, pasando por las obras inmortales de Carlos Gardel, hasta las composiciones emblemáticas de Enrique Santos Discépolo. La propuesta incluye también clásicos de las décadas doradas del tango como Malena, Nostalgias y Adiós Pampa mía, un homenaje especial a Astor Piazzolla y, como cierre, el imprescindible e inolvidable “La Comparsita”.

Con una puesta en escena audiovisual envolvente, vestuario cuidado al detalle y dos parejas de baile que destacan por su fuerza expresiva y elegancia, manteniendo un carácter distintivo de emoción, y excelencia interpretativa.

La compañía está dirigida artísticamente por Alejandro Picciano fundador y director musical de esta compañía. Nació en Buenos Aires en el seno de una familia de músicos vinculado desde su infancia al tango argentino, A los 18 años se trasladó a España, donde desde 2013 ha desarrollado una intensa actividad en escenarios de gran prestigio en países como Argentina, Ecuador, Estonia, Portugal, Irlanda, Austria, Alemania, Israel, Italia, Rusia, Grecia, Suecia, Noruega y Francia, entre otros.

Es guitarrista, compositor y productor con una sólida trayectoria en el ámbito de la música popular y el tango contemporáneo. A lo largo de su carrera ha participado en la grabación de más de veinte discos y ha actuado en casi 900 conciertos en escenarios,

Desde su infancia, su universo musical se formó al calor del rock, el jazz y el folclore argentino. Con el paso del tiempo, canalizó esa diversidad hacia el tango, desarrollando un estilo propio en la guitarra eléctrica que aporta un sonido personal, fresco y alternativo dentro del género. Se formó en el Conservatorio Argentino Manuel de Falla bajo la tutela del Maestro Rodolfo Daluisio y perfeccionó sus estudios con grandes maestros. También, domina con otros instrumentos como el piano, la guitarra y el bajo eléctrico, lo que le ha permitido adaptarse con versatilidad a diversos proyectos musicales desde temprana edad.

El pianista y compositor argentino Federico Peuvrel ha desarrollado una carrera internacional en la que ha explorado diversos géneros, con una fuerte raíz en el tango. Desde sus inicios en Buenos Aires, ha actuado en destacados escenarios consolidando una trayectoria artística marcada por la calidad y la sensibilidad interpretativa.

En 2003 fundó la agrupación Cinco Pa’l Peso, con la que grabó el disco Primera Vuelta (2004), auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2005 se trasladó a Italia y en el 2008 se instala en Madrid, donde retoma su proyecto como cuarteto y colabora estrechamente con Alejandro Picciano. Juntos inician el ciclo “Noches de Tango en Madrid”, germen del grupo “La Porteña Tango”, al que se suma desde su fundación como pianista y arreglista.

Otro componente del grupo es Matías Picciano, bandoneonista y compositor. Se formó en el Conservatorio Argentino Manuel de Falla bajo la tutela del Maestro Rodolfo Daluisio y perfeccionó sus estudios con referentes como Miguel Frasca.

Como bandoneonista solista ha actuado en el prestigioso Teatro Real de Madrid, acompañado por la orquesta dirigida por el Maestro Edgard Ferrer, en el espectáculo “El Abrazo del Tango y Flamenco”, junto a artistas como Miguel Poveda, y Antonio Carmona.

La cantante argentina Eugenia Giordano, con su voz profunda y tanguera, nació en Buenos Aires y proviene de una familia de cantores de tango, un género que ha conocido y cultivado desde su infancia con pasión y dedicación.

A sus veinte años se trasladó con su familia a Madrid, donde inició su carrera profesional, consolidándose rápidamente como una voz destacada en el circuito tanguero español. En 2016 fue convocada por Alejandro Picciano para convertirse en la voz principal de “La Porteña Tango”.

El legado del tango canción perdura hasta hoy, siendo un componente vital de la cultura del tango. Artistas contemporáneos continúan reinterpretando clásicos del tango canción y componiendo nuevas obras que dialogan con la tradición, demostrando la versatilidad y la capacidad de renovación del género.

Tras su actuación en Madrid en El Teatro Alcázar el próximo día 14, el 15 de mayo será en Toledo; el 6 de junio en Bilbao; el 8 de junio en Palencia, y el 29 de junio en Granada, se pasan a la programación para el 2027.