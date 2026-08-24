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Regresa el Hombre Araña

Spiderman: Un Nuevo Día

Controlar el Descontrol

Spiderman: Un Nuevo Día
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Por fin Spiderman se olvida del consabido y cansino `multiverso´ para dar una versión más auténtica y más humana del súper héroe arácnido, que vuelve a recorrer volando los atractivos edificios neoyorkinos con una agilidad magistral, aunque a veces acabe estrellándose por sus nuevos problemas mentales…

La técnica es sobresaliente, capitaneada sobriamente por el director Destin Daniel Cretton, y la actuación de Tom Holland le pone en primera línea de los Spidermans, mucho mejor que la actuación que hace de Telémaco en `Ulises´, por cierto.

La inclusión de personajes míticos, como La Masa o el Escorpión, siempre son un plus, aunque llega un momento que te pierdes con la mezcla de historias del pasado y gracias a mi hija Matilde me vuelven a encajar las piezas. Dicho de otro modo, tenéis que tener muy presente las anteriores pelis del hombre araña para saber el por qué de las cosas.

Ese lío de flasbacks y las protagonistas perversas no me han gustado mucho, me encantan los malos-malos, y no este extraño híbrido sin la fuerza y emoción necesaria. Quiero un opositor más potente y rompedor.

En todo caso es un gran espectáculo visual, un entretenimiento ideal para los fans de películas de súper héroes, como yo, y mantiene un nivel top de interés para la siguiente de la saga de la factoría Marvel. ¡A filmar!

★★★½

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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