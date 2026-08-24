Spiderman: Un Nuevo Día

Por fin Spiderman se olvida del consabido y cansino `multiverso´ para dar una versión más auténtica y más humana del súper héroe arácnido, que vuelve a recorrer volando los atractivos edificios neoyorkinos con una agilidad magistral, aunque a veces acabe estrellándose por sus nuevos problemas mentales…

La técnica es sobresaliente, capitaneada sobriamente por el director Destin Daniel Cretton, y la actuación de Tom Holland le pone en primera línea de los Spidermans, mucho mejor que la actuación que hace de Telémaco en `Ulises´, por cierto.

La inclusión de personajes míticos, como La Masa o el Escorpión, siempre son un plus, aunque llega un momento que te pierdes con la mezcla de historias del pasado y gracias a mi hija Matilde me vuelven a encajar las piezas. Dicho de otro modo, tenéis que tener muy presente las anteriores pelis del hombre araña para saber el por qué de las cosas.

Ese lío de flasbacks y las protagonistas perversas no me han gustado mucho, me encantan los malos-malos, y no este extraño híbrido sin la fuerza y emoción necesaria. Quiero un opositor más potente y rompedor.

En todo caso es un gran espectáculo visual, un entretenimiento ideal para los fans de películas de súper héroes, como yo, y mantiene un nivel top de interés para la siguiente de la saga de la factoría Marvel. ¡A filmar!

3½ ★★★½