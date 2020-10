Ana, nos lleva el olvido y nos traes recuerdos

Bien escrita y originalmente escenificada, esta comedia sobre una mujer ‘sometida’ que se enamora de una chica ‘liberada’ es entretenida y llevadera si se descarta cierta tendenciosidad y algunas falsedades en su moraleja. Una notable producción canaria, en la estela de su prohombre Benito Pérez Galdós, que ha visitado Madrid brevemente.

Dicen que ‘Ana (también a nosotros nos llevará el olvido)’ está ambientada en la España de los 60 pero más bien parece suceder en un país inventado dentro de un contexto mediterráneo o hispanoamericano. Ana está casada con Lope, un funcionario al que van a promocionar en el ministerio donde trabaja. Mientras planean invitar a sus jefes a cenar en su hogar para agradecerles la confianza y demostrarles que son una pareja feliz, los días de Ana transcurren entre las tareas del hogar, la atención a su marido y las visitas a la peluquería de Satur, consejera y amiga. Su vida dará un giro el día que conoce a Vivian, una joven francesa de inclinación lesbiana y afición a la fotografía que dinamitará su rutinaria existencia. El triángulo estallará en drama del que Ana al parecer saldrá triunfante.

La autora del texto dice que la pieza ‘habla de todas esas pequeñas victorias de las mujeres que nos antecedieron, y también de todas las puertas que aún nos quedan por atravesar’, un planteamiento reivindicativo que acierta a no patentizar explícitamente estropeando una comedia agradable, de personajes creibles y sitiuaciones cotidianas, sino que sabiamente mantiene al margen de la trama. No así de su contexto en el que erróneamente se habla de una España de los años 60 en la que es legal que el marido mate a la mujer adúltera y en la que se prepara una ley para reforzar la represión contra los homosexuales en un ministerio que parece más kafkiano que franquista. Como casi siempre el trazo grueso y grosero para referirse al anterior régimen y captar el pasado tal cual fue y no como lo han deformado. La violencia doméstica hubiera estado mejor intuida con inteligencia que exhibida con fruición. Se terminará imponiendo la tragedia forzada sobre el costumbrismo amable y la pieza quedará un tanto malograda.

Mario Vega ejerce una dirección actoral competente y el reparto es lo mejor de la pieza, muy especialmente en lo referente a la protagonista Ana, que Marta Viera hace tan real como la vida misma, y a su doble alter ego, la peluquera Satur y la tentadora Vivian, que María de Vigo da vida en un doblete sensacional de galleguiña curtida y francesita chic que incluye un diálogo entre ambas de alta interpretación. En cuanto al aspecto escénico, es de valorar su originalidad, como decíamos, aunque pueda pecar de artificioso, con una plataforma que se eleva verticalmente para que asomen por sus nichos los distintos escenarios. A destacar la vídeoescena de la cena y la secuencia del baño mortal. A las órdenes del director un equipo artístico competente en escenografía, vestuario, iluminación, espacio sonoro y proyecciones del que no se citan los nombres, y un equipo de tramoyistas invisible que mueve el complicado tinglado sobre el escenario y que al final aparece muy aguda y merecidamente para recibir los aplausos del público.

Es una satisfacción conocer el trabajo de ‘Unahoramenos Producciones’, que en Canarias mantiene ya un recorrido de dos décadas, y que con Laboratorio Galdós acomete tres producciones que se fundamentan en su literatura (2018), su faceta periodística (2019) y su biografía (2020). Esta es la primera, inspirada en ‘Tristana’ y, con reminiscencias de ‘Casa de Muñecas’ de Ibsen.

‘Ana (también a nosotros nos llevará el olvido)’ -por qué ese largo paréntesis añadido- estaría mejor sucediendo en país y época no definidos, para que puedan obviarse sus planteamientos contextuales, y debería eliminar el panfletillo final sobre la ley de vagos y maleantes, que ignora que en todo el mundo cocían las mismas habas incluido ese puente de Brooklyn presentado erróneamente como oasis salvador.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Texto: 7

Dirección: 7

Interpretación: 8

Escenografía: 8

Producción: 8

Centro Cultural de la Villa

Ana, también a nosotros nos llevará el olvido

Texto: Irma Correa

Dirección y espacio escénico: Mario Vega

Del 21 al 25 de octubre 2020

Con Marta Viera, María de Vigo, Rubén Darío y Ruth Sánchez

UNAHORAMENOS PRODUCCIONES

Duración: 80 minutos (sin intermedio) aproximadamente

