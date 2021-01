Fordlandia, el regalo de los reyes magos Lucía y Mateo

Pensamos sinceramente que la sesión de danza que presentan Lucía Lacarra y Matthew Golding es uno de los más bellos y conmovedores espectáculos que vayan a existir en el año que se inicia. Las músicas que lo inspiran, las coreografías que lo forman y las imágenes que lo acompañan son una extraordinaria iniciativa -arriesgada y personal- de esta pareja, que se enmarca en una tendencia emergente en la danza contemporánea de iniciativas al margen de las grandes compañías tradicionales.

Fordlandia debe ser un lugar impresionante de las costas nórdicas europeas (fue documentadamente un emporio fracasado crwado por Henry Ford en Brasil) cuya ubicación exacta no hemos podido averiguar, que da título a un álbum de 2008 de Jóhann Jóhannsson, un músico islandés (1969-2018) de enorme importancia en el panorama minimalista y ambiental de nuestro tiempo, y que fuera hallado muerto en su piso de Berlín a los 48 años con una sobredosis de cocaína combinada con medicamentos. Oficialmente, infarto.

Lacarra y Golding son figuras consagradas en el mundo de la danza que ante el parón profesional que supuso el año pasado la pandemia, decidieron combatir la pasividad sintentizando la experiencia en un espectáculo que aportara esperanza: crearon una productora, eligieron seis temas musicales -de uno de los cuales surgió el título general- movilizaron a cuatro coreógrafos y un cineasta, y trabajaron durante unos meses intensamente y por la red hasta presentar ‘Fordlandia’ el pasado septiembre en Dortmund. Tras visitar Bilbao y Tarrasa llega a Madrid con seis funciones.

Los extractos musicales seleccionados de Chopin, Sviridov, Jóhannsson y Pärt forman un continuum emocional que nos conduce del romanticismo al minimalismo sacro en un viaje hacia la trascedencia del mundo físico y la expansión de la conciencia. Las coreografías de Anna Hop, Yuri Possokhov, Juanjo Arqués (el notable coreógrafo español establecido en Amsterdam) y Christopher Wheeldon, comparten proximidad e intimismo evolucionando desde el ballet clásico de puntas a la expresividad libre de nuestro siglo. Son un contrapunto de armonía y belleza, de neoclasicismo frente a las tendencias ‘espasmódicas’ y feístas tan en boga en recientes tiempos.

Y el conjunto es acompañado por filmaciones bellísimas en las que los protagonistas buscan y encuentran, se buscan y se encuentran en las inmensidades desiertas de un auditorio, en las de un bosque en medio de la nevada, en las de una playa donde él medita sentado en una bien chocante silla frente al horizonte, y en las de unos acantilados asombrosos en cuya estrecha cumbre aparece ella como una visión imposible.

Así música, danza e imagen se combinan en un espectáculo de ochenta minutos coherente e intenso de principio a final, un despliegue de buen gusto y calidad artística sin duda sobresaliente que sus impulsores califican como ‘una obra de arte total de una nueva dimensión’. Quizás. Encuentros y separaciones y nuevos encuentros de una pareja sin más.

Lacarra (Zumaia, Guipúzcoa, 1975) comenzó como alumna de Víctor Ullate a los 14 años junto con Tamara Rojo y Ángel Corella, y tras bailar en su compañía cuatro temporadas ha sido bailarina principal en Ballet Nacional de Marsella, Ballet de San Francisco, Ópera de Múnich y Ballet de Dortmund. Su asombrosa elasticidad y su depurada técnica son sin duda lo más destacable de la propuesta, pero en nada quedarían sin la naturalidad expresiva de Golding (Saskatchewan, Canadá, 1985), junto a las exquisitas coreografías y las sugerentes imágenes que conforman el espectáculo.

Lucía Lacarra -1,64 de altura y 44 kilos de peso- está dotada de hiperextensión articular, lo que explica, en parte, la fluidez con que enhebra figuras alambicadas y equilibrios prodigiosos. Casada con Cyril Pierre en 1998 y con Marlon Dino en 2010, tiene una hija de cinco años y actualmente forma pareja sentimental y profesional con el canadiense Matthew Golding, cofundadores de Goldenlac Producciones. ‘Como en este oficio no hay vacaciones, ni tiempo libre, llega un momento en el que tu vida privada queda a un lado, y no sabes si estás viajando con tu compañero artístico o con tu novio’, explicó una vez.

Ser bailarina es «muy doloroso» aunque no pueda quejarse de mala suerte, porque su primera lesión, la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla en plena actuación, fue en 2008. Luego, en mayo de 2011, al quitarse las zapatillas vio que tenía un dedo que estaba completamente morado e hinchado. Le hicieron pruebas y nadie daba con lo que le pasaba pero ella sentía un dolor cada vez mayor. Un año después, un especialista le dijo que estaba roto, que si se lo hubieran detectado, en dos semanas hubiera estado bien, pero que ahora había que operar: ‘Me desmontaron el dedo como un ‘lego’; estuve ocho semanas con unos clavos y me que ha quedado muy feo, artrítico, y siempre me dolerá’. Ha perdido la articulación y el único remedio para el dolor es la amputación, a la que no quiere recurrir. ‘Me lastima mucho al subir y bajar de las puntas pero cuando salgo al escenario no siento nada más que felicidad’, contaba a Concha Barrigós en 2013. Muy ligada emocionalmente a su maestro Ullate, fue bailarina invitada en sus últimas coreografías y vino de directora artística de su compañía y de la escuela de ballet poco tiempo antes de que se vieran obligadas a cerrar definitivamente.

En fin, si te animas, ves a verlo. No te arrepentirás. Lucía y Mateo han emprendido un camino al que correspondemos con nuestros mejores deseos el día de la Epifanía que aquellos reyes de oriente experimentaron cuando llegaron a una chabola donde había nacido un niño muy especial. Adelante.

Unas imágenes de aproximación

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Dirección artística: 7

Dirección musical: 7

Coreografía: 7

Puesta en escena: 7

Interpretación: 7

Producción: 8

TEATROS DEL CANAL

Fordlandia

Lucía Lacarra y Matthew Golding

Entre el 5 y el 10 de enero de 2021

Programa

• STILLNESS

Chor: Anna Hop

Music: F. Chopin

• CLOSE

Chor: Anna Hop

Music: F. Chopin

• SNOW STORM

Chor: Yuri Possokhov

Music: G. Sviridov

• FORDLANDIA

Chor: Juanjo Arques

Music: J. Johannsson

• PILE OF DUST

Chor: Juanjo Arques

Music: J. Johannsson

• AFTER THE RAIN

Chor: Christopher Wheeldon

Music: A. Part

Bailarines: Lucía Lacarra y Matthew Golding

Concepto y dirección: Matthew Golding

Coreógrafos: Anna Hop, Yuri Possokhov, Juanjo Arqués, Christopher Wheeldon

Dirección película: Matthew Golding

Cámara: Altin Kaftira

Proyecciones: Mario Simon, Max Schweder

Producción: Lucía Lacarra, GOLDENLAC Producciones y Espectáculos

Estreno en la Comunidad de Madrid

Duración: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

De martes a sábado 20.00 h

Domingos 18.30h.