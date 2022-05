Un vistazo al mundo del cómic

Una panorámica histórica del cómic occidental con 300 páginas originales de los más conocidos dibujantes; la historia del género desde sus inicios ‘con especial atención a la evolución del cómic en España’ nos dicen, aunque de los tebeos españoles hay una escasa presencia. Están sin embargo Richard Felton, Claire Bretécher, Moebius, Hugo Pratt, Quino, Robert Crumb y muchos más, aunque con predominio franco-belga. Reúne historietas de tebeos americanos y europeos junto a viñetas y tiras publicadas en la prensa internacional. Muy interesante para especialistas y un poco aburrida para el gran público, que echará en falta mayor despliegue didáctico.

La Fundación ”la Caixa” se ha centrado en los últimos años en exponer manifestaciones culturales actuales como la moda o los tatuajes, los videojuegos o el diseño. Y tenía que llegarle el turno al cómic, considerado un arte menor frente a la literatura o la pintura, en un segundo escalón emparentado al cine y la fotografía, y muy cercano a los medios de comunicación de masas. Menos elitista, más accesible. La exposición propone una completa panorámica sobre el nacimiento y la evolución de los distintos tipos de historieta existentes, dejando al margen el fenómeno japonés y otras latitudes. Al reunir ejemplos de los mejores cómics de la historia del género en Europa y América, pretende redescubrir su potencia artística. El título de la muestra -Cómic. Sueños e historia- remite a la doble condición del cómic como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro por un lado, y como poderoso medio de creación de realidades paralelas, mundos imaginarios, utopías y distopías, por otro.

El ser humano ha narrado en imágenes desde la prehistoria. La forma de expresión secuencial se remonta a las pinturas rupestres y reaparece una y otra vez a través de los jeroglíficos egipcios, la pintura narrativa medieval o los salterios y libros de horas. La historieta tal y como la conocemos eclosiona con los medios de impresión masivos durante el siglo XX y presenta elementos formales que la definen, como son la narración múltiple y un ritmo característico. Desde que el suizo Rodolphe Töpffer dibujara una serie de divertidas historietas para sus estudiantes a mediados del siglo XIX y, más tarde, otros autores adoptasen como norma el bocadillo de texto, el cómic ha constituido un espejo de la realidad capaz de reflejar los cambios de la sociedad, aportando también anticipaciones visionarias.

La muestra arranca con un dibujo de la serie de 1896 The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault, considerado el primer cómic moderno, y llega hasta la actualidad con el cómic en línea Joselito, de Marta Altieri, que juega con todas las posibilidades que ofrece el mundo digital, como el concepto de scroll infinito. Incluye algunos de los personajes más célebres, como Little Nemo in Slumberland, Terry y los piratas, Tintin, Flash Gordon, The Amazing Spider-man, Corto Maltés, o Mafalda. Hay una presencia muy puntual de los tebeos españoles de la segunda mitad del siglo XX -El Guerrero del Antifaz, El Capitán Trueno,. El Jabato, Roberto Alcázar y Pedrín, Pulgarcito, y el que dio nombre al género en nuestro país, aquel T.B.O. inolvidable que se publico entre 1917 y 1998 y que por sí solo necesitaría varias exposiciones como esta. Presente está la Familia Ulises, pero brillan por su ausencia personajes tan famosos como Carpanta, Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, Rompetechos o Pepe Gotera y Otilio. Sí que hay una reproducción a gran tamaño de aquella casa de vecinos donde todo era posible, la famosa 13, Rue del Percebe. Es en este terreno de la historieta española del siglo pasado, es donde la propuesta resulta corta, aunque sí presente una selección de autores de las últimas décadas.

La muestra se completa con primeras ediciones de revistas y libros, así como con reproducciones digitales y algunas obras creadas expresamente como el diorama de Paco Roca o el cartel de Ana Galván. Ignasi Cristià reproduce a gran escala elementos icónicos como la cama de Little Nemo, un decorado de Astérix y un collage con los personajes más conocidos de las historietas francesas. El proyecto parte de la colección de Bernard Mahé, comisario de la muestra, y se ha completado con préstamos de instituciones, coleccionistas, y algunos autores españoles.Para acompañarla, se ha colaborado con la Editorial Flammarion en la publicación de Anatomía del cómic, a cargo de Damien MacDonald, una recopilación histórica que reúne una selección de obras maestras del cómic de Europa y América. Además, CaixaForum Madrid organizará el ciclo «La vida en viñetas», que acercará el cómic a otros ámbitos de la cultura y la vida cotidiana, como la gastronomía, con Roger Ortuño; la música pop, con Luis Bustos; la comedia, con Nerea Pérez de Las Heras, o el cine, con Paco Plaza. Distribuida en ocho ámbitos, Cómic. Sueños e historia muestra los inicios de este género, su eclosión con los medios de impresión masivos, el nacimiento y mito de los superhéroes, la edad de oro del cómic francobelga, la llegada de la modernidad en torno al eje Italia-Argentina, la explosión del género fantástico y la vanguardia surgida en las últimas décadas.

Sin duda que pretender condensar en un único repaso expositivo la enorme complejidad del género es tarea imposible. En ese sentido, ‘Cómic. Sueños e historia’ no es sino una mera aproximación a tan inabarcable objetivo. Recordemos que la palabra inglesa con que se conoce internacionalmente al género viene del griego komikos, relativo a la comedia, a través del latín comicus. La misma palabra que nos dio cómico en castellano y comique en francés. El diccionario de la RAE la incluye españolizada como cómic. Viene a ser una sucesión de dibujos que constituye un relato. Algunos estudiosos han propuesto considerarlo como el noveno arte, tras el octavo (fotografía, de 1825) y séptimo (cine, de 1886).

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 7

Comisariado: 6

Libro: 8

Documentación a los medios: 8

