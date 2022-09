En busca de la danza española

El Ballet Nacional de España inicia la temporada con ‘Generaciones’, una propuesta tradicional con destellos de actualidad, basada en dos destacadas coreografías históricas: ‘Ritmos’ (1984) de Alberto Lorca es ejemplo de la renovación siempre pendiente y ‘Grito’ (1997) de Antonio Canales, representa el peso excesivo de lo de siempre. El espectáculo es sólido, con alto nivel artístico en todas sus facetas. El resultado es notable, pero quizás escaso ante los desafíos pendientes.

La propuesta se presenta llena de empuje, pues el programa varía ligeramente en cada una de las tres sesiones con el estreno de respectivos breves solos que separan a modo de entremés sugerente las dos piezas fuertes del programa ya citadas. El primer día, ‘Pastorela’ de Antonio Ruz; el segundo, ‘Aurora’ de Jesús Carmona; y el tercero -al que asistimos- ‘Jacaranda’ de Rubén Olmo.

Este sábado, en la tercera y última de las representaciones, el programa se inició con ‘Ritmos’, una coreografía que Alberto Lorca (1924-2008) dedicó a La Argentinita. Nos la presentan como ‘baile sin argumento, recreación visual en una pura abstracción de la danza, un espectáculo donde la simetría se convierte en arte con el devenir de sus cinco movimientos. El taconeo rítmico, las vibrantes piruetas y el carácter de las castañuelas crean toda una muestra de sonido y movimiento’. Albrecht Nicolaas van Aerssen Beyeren, que así realmente se llamaba este holandés nacicdo en Sevilla, fue primero destacado bailarín, y coreografió óperas y zarzuelas, espectáculos folclóricos y de copla para Concha Piquer y Paquita Rico entre otras, y películas de Sara Montiel, Raphael, Rocío Dúrcal y Ava Gardner. En cuanto a la música de la pieza, su autor es Ángel José Nieto González (1942), de larga y exitosa carrera, arreglista de Julio Iglesias, Massiel, Nino Bravo, Vainica Doble, Marisol (Galería de perpetuas.), Cecilia. y sobre todo del grupo Aguaviva, del que fue productor, componiendo también bandas sonoras de películas, teleseries y hasta para parques temáticos y eventos deportivos, amén de la Expo de Sevilla del 92.

Sin duda en su momento ‘Ritmos’ representó una gran aportación para renovar la danza española y liberarla de la deriva aflamencada, pero tuvo escaso seguimiento y el problema sigue donde él lo dejara. Cuatro décadas después mantiene su calidad e interés, pero sin duda es una pieza de repertorio a admirar por su aportación histórica, aunque su brillante comienzo siga siendo hoy día innovador. La partitura de Nieto tiene hondas raíces patrias, que era de lo que se trataba, con un desarrollo muy coherente y acertado.

A continuación ‘Jacaranda’, firmada por el director actual del BNE, inspirada en ese árbol ornamental con flores tubulares azul violáceo, que para Rubén Olmo es ‘sinónimo de feminidad, de belleza, de esencia, de perfume. Jacaranda es un paseo al atardecer, es el baile de una mujer. Es una simbiosis entre la esencia de la naturaleza y la mujer’. Sobre una composición pianística bastante abstracta del argentino Alberto Ginastera, la Suite de Danzas Criollas, Opus 15, interpretada en directo por José Luis Franco, la coreografía quiere contarnos la mutación del ornamental árbol en mujer, y tiene un destacado acierto en la simulación de la jacaranda por parte del figurinista Anselmo Gervolés.

Cierra el programa, ‘Grito’, un repaso de Antonio Canales a los diferentes palos del flamenco , que se inicia con un Martinete, seguido de Seguirillas, Solea, Alegrías, Tangos y Tientos, terminando en un final colectivo de fusión. El plato fuerte de la jornada, lo que nunca falla, a lo que siempre se vuelve, la presencia arrolladora del flamenco en la danza española. Un repaso que hace las delicias de los aficionados, que resulta arrollador en las giras por esos mundos, una apuesta a caballo ganador, pero que se alarga demasiado, descompensa el programa y termina dejando en nada sus promesas de renovación, no obstante la calidad del cuadro de cantaores y guitarristas, la consistencia del montaje y el buen hacer de todos los participantes. La presencia tan protagonista de la percusión -al margen de los méritos de Roberto Vozmediano- viene a reflejar una tendencia que empieza a ser dominante en el flamenco actual, que junto a la atronadora amplificación de los zapateados termina colocando al ruido -por más que sea creativo y espectacular- por encima de otros componentes de la danza española. Y un apunte final: los maquillajes de las bailarinas resultaban llamativos, o más bien daban un poco de miedo; no sabemos si era un efecto buscado, que podría tener su punto, o un bárbaro exceso de brocha

Y es que el BNE no es, no puede ser, una compañía flamenca, por más que excelente. Necesita romper unas amarras que la condicionan en demasía. La propuesta creemos que no mejora las expectativas abiertas por ‘Invocación’ en diciembre del año pasado (ver nuestra reseña). Cuando en 2012 el BNE presentó ‘Clasicos de la danza española’ (ver nuestra reseña), escribíamos quizás con la audacia del que no sabe: ‘El enfoque debe ser trabajar la danza española en sentido pleno, coreografiar muñeiras y sardanas y todo lo demás, perfeccionar el sustrato popular, enriquecer las coreografías tradicionales, potenciar la belleza intrínseca del folclore multipatrio con aires globales y significados actuales’. Ya va siendo tarde.

Entonces nos preguntábamos y lo volvemos a hacer ahora: ¿Existe la danza española, existe una rama autóctona -fuerte y fértil- del tronco universal? Dice la experta Margarita Lama que ‘la danza es congénita a los españoles como el canto a los napolitanos. Ya célebre en el tiempo de los romanos, cuando el arte habilísimo de las sacerdotisas gaditanas aparecía tan embriagador que los antiguos poetas no podían describirlo por insuficiencia de expresiones idóneas. Encajó durante los siglos sucesivos primero la influencia morisca -de donde nació la zambra-, hasta el punto de que algunos pasos conservaron un marcado carácter árabe, y luego la influencia gitana. En el siglo XVIII el fandango era la danza nacional por excelencia. El bolero nació más distinguido y moderado, y siempre se dijo que ‘si el bolero embriaga, el fandango inflama’. A las voluptuosas seguidillas ya las citaba Cervantes y las hay al menos manchegas, sevillanas, aragonesas, valencianas y gallegas. Lugar importante ocupa la jota aragonesa atribuida por la leyenda a un desconocido poeta y músico árabe expulsado de Valencia en el siglo XII. El fandanguillo funde la chacona, la villana y el Canaris. ‘Muchas de las danzas mencionadas tienen estrecho parentesco entre sí y es muy difícil encontrar las raíces de cada una dentro del intrincado nudo de las derivaciones. Representan el más genuino medio de expresión de un pueblo apasionado, ágil y místico, que posee desarrolladísimo el sentido del ritmo’. ¿Será verdad, fue verdad, es verdad?

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Concepto: 6

Coreografías: 8-7-6

Interpretación: 8

Puesta en escena: 8

Vestuario: 7

Teatros del Canal

Generaciones

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director: Rubén Olmo

Bailarines principales invitados: Esther Jurado, Francisco Velasco.

8 de septiembre: Ritmos, Pastorela, Grito

9 de septiembre: Ritmos, Aurora, Grito

10 de septiembre: Ritmos, Jacaranda, Grito

Duración: 1 h 10 min (sin intermedio)

Ritmos – 20 min / Pastorela – 9 min / Aurora – 9 min / Jacaranda – 9 min / Grito – 39 min.

Ritmos

Coreografía: Alberto Lorca

Música: José Nieto

Diseño de iluminación: Freddy Gerlache (AAI)

Diseño de figurines: Pin Morales, Román Arango

Realización de figurines: Juanita Muro, González

Calzado: Gallardo, Artefyl

Estreno absoluto en el Teatro de La Zarzuela el 13 de julio de 1984, por el BNE bajo la dirección de María de Ávila

–Elenco

-Paso a dos

Aloña Alonso (8 y 10), Inmaculada Salomón (9)

Francisco Velasco (8), Carlos Sánchez (9), Eduardo Martínez (10)

-Tríos

Miriam Mendoza (8 y 10), Débora Martínez (8 y 9), Estela Alonso, Patricia Fernández (9 y 10)

José Manuel Benítez (8 y 10), Albert Hernández, Cristian García (8 y 9), Álvaro Marbán (9), Carlos Sánchez (10) -Mujeres

Sara Arévalo, Sara Nieto, Cristina Aguilera, Irene Correa, Patricia Fernández (8), Vanesa Vento (9 y 10), Irene Tena, Noelia Ruiz, Laura Vargas, Sou Jun Youn, Ana Agraz

-Hombres

Álvaro Marbán (8 y 10), Pedro Ramírez (9), Javier Polonio, Matías López, Juan Berlanga, Alfredo Mérida, Adrián Maqueda, Víctor Martín, Axel Galán, Álvaro Gordillo, Manuel del Río

Pastorela / Estreno absoluto

Dirección y coreografía: Antonio Ruz

Interpretación y colaboración coreográfica: Inmaculada Salomón

Música: Sonata No. 1 in C (Allegro) y Pastorela No. 6 in E Minor (Minuet), de Manuel Blasco de Nebra

Piano en directo: José Luis Franco

Diseño de iluminación: Olga García

Diseño de vestuario: Alejandro Andújar

Repetidores: Diana Noriega y Miguel Ángel Corbacho

Realización de vestuario: Maribel Rodríguez

Tinte de tejidos: María Calderón

Calzado: Gallardo

Aurora / Estreno absoluto

Coreografía: Jesús Carmona

Bailarina solista: Miriam Mendoza

Piano: José Luis Franco

Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel (AAI)

Diseño de vestuario: Belén de la Quintana

Jacaranda / Estreno absoluto

Coreografía: Rubén Olmo

Bailarina solista: Débora Martínez

Piano: José Luis Franco

Música: Suite de Danzas Criollas, Opus 15, de Alberto Ginastera

Diseño de iluminación: Luis Perdiguero (AAI)

Diseño de vestuario: Anselmo Gervolés

Grito

Coreografía: Antonio Canales

Música: José Mª Bandera, José Carlos Gómez, José Jiménez el Viejín

Diseño de iluminación: Sergio Spinelli y Ginés Caballero (AAI)

Diseño de figurines: Pedro Moreno

Realización de figurines: Pipa y Milagros «En escena», González

Taller de tintura: María Calderón

Calzado: Gallardo

Estreno absoluto el 9 diciembre de 1997 en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas por el Ballet Nacional de España.

–Elenco

-Martinete

Juan Berlanga, Axel Galán, Álvaro Gordillo, Antonio Jesús Jiménez, Álvaro Marbán (8 y 9)

Manuel del Río (8 y 9), Matías López, Adrián Maqueda, Alfredo Mérida, Pedro Ramírez, Javier Polonio, Víctor Martín -Seguirillas

Estela Alonso, Ana Agraz, Cristina Aguilera, Marina Bravo, Sara Arévalo, Noelia Ruiz (8 y 10), Irene Correa (8 y 10), Patricia Fernández, Sou Jung Youn, Vanesa Vento

Laura Vargas (8 y 10), Sara Nieto, Irene Tena, Ana Almagro (9)

-Solea

Elenco femenino: Noelia Ruíz (8), Laura Vargas (8), Irene Correa (8)

Elenco masculino: José Manuel Benítez (9), Albert Hernández (9), Carlos Sánchez (9), Cristian García (10), Manuel del Río (10), Álvaro Marbán (10)

-Alegrías

Miriam Mendoza (8), Esther Jurado (9), Inmaculada Salomón (10)

Eduardo Martínez (8), José Manuel Benítez (9), Francisco Belasco (10)

-Tangos

Elenco femenino: Estela Alonso, Ana Agraz, Cristina Aguilera, Marina Bravo, Sara Arévalo, Noelia Ruiz (8 y 10), Irene Correa (8 y 10), Patricia Fernández, Sou Jung Youn, Vanesa Vento, Laura Vargas (8 y 10), Sara Nieto, Irene Tena, Ana Almagro (9)

Elenco masculino: Juan Berlanga, Axel Galán, Álvaro Gordillo, Antonio Jesús Jiménez, Álvaro Marbán (8 y 9), Manuel del Río (8 y 9), Matías López, Adrián Maqueda, Alfredo Mérida, Pedro Ramírez, Javier Polonio, Víctor Martín

-Tientos

Esther Jurado (8 y 10)

Francisco Velasco (9)

-Final

Todos

–Músicos

Cantaores: Saray Muñoz, Gabriel de la Tomasa

Cantaores invitados: Luisa Carmona, Noemi Humanes, Juan José Amador ‘El Perre’

Guitarristas: Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez, Diego Losada, Víctor Márquez

Percusión: Roberto Vozmediano.