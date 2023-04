María Luisa, cría fama y échate a dormir

Juan Mayorga ha conseguido en los últimos años convertirse en una figura del mundo cultural y un pope del teatral: real académico de la Lengua, director artístico del Teatro de la Abadía y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, encargado del máster en creación teatral de la universidad Carlos III, premio Princesa de Asturias de las Letras de 2022, cuatro estrenos en los últimos quince meses… Tal proyección social ha perjudicado mucho a su obra, y este su último estreno es un triste corolario.

Promocionan ‘María Luisa’ como una obra sobre la soledad, el poder de la imaginación, el deseo y las ganas de bailar, pero en realidad es una anécdota sobre una señora a la que su conserje convence para poner más nombres que el suyo en el buzón con objeto de que los ladrones no se fijen en ella como persona mayor que vive sola. Y como si fuera lo más normal del mundo, la señora fantaseará una identidad para cada uno a cual más absurda, les alojará una temporada en su casa, cogerán el metro, mantendrán muchos diálogos casi para besugos en torno a un sofá, y finalmente se harán reales para que ella elija al más jovencito y soñador. Lola Casamayor no consigue elevar al mediocre personaje más allá de tics posturales y gestuales de serial televisivo, y los tres pasmarotes resultan indescriptibles en su sosería histriónica: Juan Codina como un gruñón militar golpista sudamericano, Juan Paños como un cursi mentecato, y Juan Vinuesa como uno que pasaba por allí sin que venga a cuento. Únicamente Paco Ochoa como Raúl, el portero de la finca, aporta alguna credibilidad, y las intervenciones de Marisol Rolandi como la amiga Angelines es lo que se salva del naufragio.

Es un mediocre texto, más propio de un inmaduro aspirante que de un dramaturgo veterano que va a cumplir los sesenta años de edad y ha escrito 42 obras. Es para no creer en un autor y director que tiene muy buenas cosas en su currículo, aunque es verdad que abundan más las regulares y no faltan las malas. Pero uno en su absoluta modestia y casi culpabilizado, sale atónito de la función, resistiéndose a creer la vulgaridad mediocre de lo que ha visto y oído. El emperador desnudo. Un pinchazo morrocotudo en el mejor de los casos: que no anuncie una decadencia prematura.

La presentación formal está a tono con el contenido. La escenografía de alguien tan curtido como Alessio Meloni nos dejó estupefactos en su simpleza rayana en confusionismo desganado, un espacio sin sentido ni proporción. Y de la dirección de Mayorga baste con citar sus aportaciones para simular el viaje en metro o la subida de las escaleras (quizás la mayor patochada de los últimos tiempos en un escenario madrileño).

Esta es una propuesta que si no se atribuyen sus deficiencias al pecado de suficiencia y las prisas del pluriempleo, no pueden entenderse, no caben en cabeza ajena. Es un vale todo porque todo vale cuando el público es tan seguidista como el actual, cuando aplica los criterios del mando a distancia a sus veladas teatrales, cuando la fama mide los aplausos sin que se ejerza criterio propio, o puro sentido común.

Una producción que será muy rentable aprovechando el tirón de don Juan Mayorga, la escasa inversión y las muchas funciones programadas más la inevitable vuelta a las españas. Pero que juzgamos como un serio baldón para su autor, un borrón exagerado.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 4

Dramaturgia: 5

Dirección: 5

Puesta en escena: 5

Interpretación: 6

Producción: 5

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: 5

Teatro de La Abadía

María Luisa

TEXTO Y DIRECCIÓN: Juan Mayorga

Sala Juan de la Cruz

Del 20 de abril al 21 de mayo, 2023.

Matinales: 26 y 28 de abril, 4 y 11 de mayo a las 11:00 h.

REPARTO:

Lola Casamayor (María Luisa)

Juan Codina (Beckenbauer)

Paco Ochoa (Raúl)

Juan Paños (Azzopardi)

Marisol Rolandi (Angelines)

Juan Vinuesa (Olmedo)

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

Diseño de escenografía: Alessio Meloni (AAPEE)

Diseño de vestuario: Vanessa Actif (AAPEE)

Diseño de iluminación: Juan Gómez Cornejo (AAI)

Diseño de sonido: Yaiza Varona

Asesora de movimiento: Xus de la Cruz

Fotografía: Javier Naval

Asistente de dirección: Ana Barceló

Estudiante en prácticas: Paula Rodríguez

Dirección de producción: Miguel Cuerdo

Producción ejecutiva: Jair Souza-Ferreira

Una producción de Teatro de La Abadía y Lazona

Duración aprox.: 1 h 40 min

Martes a sábado, 19:00 h

Domingos, 18:30 h

12 de mayo encuentro con el equipo artístico tras la función.