Trato de favor, y tanto

Para despedirse de la dirección de este teatro, Daniel Bianco ha apostado por las cartas ganadoras del famoseo y de la profesión, Boris Izaguirre por aquel y Emilio Sagi y Ainhoa Arteta por este. Pero componentes sólidos no aseguran resultado válido. Esta ‘zarzuela contemporánea’ como la subtitulan, es un espectáculo de luz y color, de flojo libreto, fácil música y factura de musical neoyorquino. Llamarlo zarzuela es lícito.

Porque… Qué es la zarzuela, cómo debe ser una zarzuela hoy dia… Quién lo sepa, que lo diga. ‘Trato de favor’ quiere reflejar de modo amable algunos aspectos de la vida actual, especialmente embellecer la presencia de la minoría LGTBI en la vida social a partir de un favoritismo manifiesto por parte de los que a ella están adscritos en los principales créditos de esta propuesta y en general dominan los ambientes intelectuales y artísticos desde los que se ejerce desde hace décadas una intensísima labor de propaganda que empieza a rayar en opresión ideológica.

La propuesta acumula en demasía trucos y ganchos del mundo de la tele para captar audiencias hipnotizadas, y descuida la lógica del argumento, el armazón textual y la calidad de la prosa empleada hasta causar vergüenza ajena. El texto presenta un abuso tal del pareado más infame que violenta cualquier mente medianamente lectora; es un conjunto de ripios aderezado con sal más gorda que la de las salinas, aderezado por chistes facilones a base de citar personajes celebrados -de la Preysler a Sabrina- y eventos de moda. Sin embargo, lo más grave reside en las incoherencias a través de la sucesión de escenas y en la actuación de los personajes, hasta el punto de hacer dudar de la sobriedad de los que pergeñaron tal maremágnum de contradicciones y digresiones. Este libreto es de lo peor que se haya escrito en el género.

Todo lo tapa el despliegue de luz y color en el que Bianco se ha empleado a fondo: mucho ruido y pocas nueces, muchos gritos en el peor estilo zarzuelero del pasado, y media hora final de simulación del festival de eurovisión que verdaderamente deprime. No recordamos una propuesta tan mala como esta al curtido Emilio Sagi; no recordamos una coreografía tan manida a la experimentada Nuria Castejón; y no recordábamos una actuación tan deslucida a la prestigiosa soprano Ainhoa Arteta. Es como si de Bianco para abajo todos se hayan comprometido a vapulear sus carreras profesionales con esta entrega tan fallida. Que solo tiene un vencedor, ese cotilla oficial del reino que ha impregnado el proyecto de su inconfundible estilo de presentador de variedades, comentarista de vidas ajenas y conversor de la cultura en chismorreo. Un frívolo plumilla social con barniz intelectualoide, absolutamente adecuado al momento que vivimos.

Lucas Vidal presenta la cara más positiva de la propuesta. Su partitura es una combinación de banda sonora cinematográfica con genuino musical de Broadway y muchas citas de la tradición musical española -pasadoble, cuplé, chotis, copla y hasta el coro de las espigadoras de la zarzuela clásica La rosa del azafrán-, a la cual a veces ridiculiza. En su concepción más sinfónica resulta rimbombante para tamaña historia, aunque normalmente acompaña con más prudencia. Solo detectamos una incursión algo más ambiciosa en la música sinfónica actual en el preludio del acto segundo, con alguna presencia instrumental destacable. Tuvo la gran ayuda de la dirección musical de Andrés Salado, identificado con la partitura, obteniendo un gran partido de la orquesta titular, que sonó en el estreno en una de sus veladas redondas.

No así nos pareció el coro, un guirigay de griteríos, que a veces parecían desafinados, y que se enderezó un poco con la entrada en liza de su componente masculino. En cuando a la protagonista Ana Mía, tan artificial como su nombre, la soprano Ainhoa Arteta apareció caricaturesca actoralmente y mediocre vocalmente, quizás por no verse en el personaje, quizás por verse demasiado en él -la más ridícula de las divas-, o por atravesar un mal momento probablemente. El único personaje masculino es desastroso, y Enrique Ferrer lo empeoró bastante. En cuanto al resto del reparto, notables estuvieron Fabiola Herrera como Mayka -la directora de la cárcel enamorada de la diva- y sobre todo Amparo Navarro en esa Chelo vengativa. En cuanto al resto, mejor silencio que pormenores. Y por cierto, no vimos música en escena.

Con menos ínfulas, ‘Trato de favor’ hubiera tenido más idem de nuestra parte, por cuanto es de celebrar cualquier reforzamiento del género, rescatado actualmente de su mala fama, aunque a flote renqueante, como agotado náufrago sin tierra a la vista. Pero con una irrupción tan arrogante, con tantos previos publicitarios, en un estreno de plató televisivo, con carcajeadores profesionales entre el público, y un ‘irrespetable’ tan rendido de antemano, no cabían medias tintas. Una producción de altos vuelos y elevado presupuesto para un artefacto evanescente.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 5

Música: 7

Libreto: 4

Dirección musical: 8

Dirección artística: 6

Escenografía: 7

Coreografía: 5

Voces: 6

Orquesta: 8

Coro: 5

Producción: 9

Teatro de la Zarzuela

Trato de favor

Música Lucas Vidal

Libreto Boris Izaguirre

29 de abril; 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19 y 21 de mayo de 2023

ENCARGO DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

ESTRENO ABSOLUTO

NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

Equipo artístico

Dirección musical Andrés Salado (29 abril; 3, 4, 7, 10, 12, 14, 17, 19 y 21 mayo)

Salvador Vázquez (5 y 13 mayo)

Dirección de escena Emilio Sagi

Escenografía Daniel Bianco

Vestuario Jesús Ruiz

Iluminación Albert Faura

Coreografía Nuria Castejón

Reparto

ANA MÍA Ainhoa Arteta (19 abril; 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 y 21 mayo)

María Rey-Joly (4 y 13 mayo)

MAYKA Nancy Fabiola Herrera (19 abril; 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 y 21 mayo)

Cristina Faus (4 y 13 mayo)

JUAN MIGUEL Enrique Ferrer (19 abril; 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 y 21 mayo)

Javier Tomé (4 y 13 mayo)

MERCEDES Gurutze Beitia

LA COLOMBIANA Amelia Font

LA VENENOSA María José Suárez

CHELO Amparo Navarro

CUCA Lara Chaves

MÚSICA EN ESCENA Celsa Tamayo

Con la colaboración especial de

EL PRESENTADOR Boris Izaguirre

BAILARINAS Cristina Arias, Elena Cabezas, Remedios Domingo, María Ángeles Fernández, Olivia Juberías, Esther Ruiz

FIGURANTES Ariel Carmona, Rafael Delgado

VOZ RADIO David García

Orquesta de la Comunidad de Madrid

(Titular del Teatro de la Zarzuela)

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

Director Antonio Fauró

Duración aproximada

Primer y Segundo Acto: 100 minutos sin intervalo

horarios 20:00 h (Domingos 18:00 h).