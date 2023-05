Romeo y Julieta no despiertan

Los actores famosos son insaciables y su ego gigantesco. José Luis Gómez y Ana Belén protagonizan en el templo del teatro español una ceremonia patética en pos de seguir juntado titulares y emolumentos. Y lo hacen como unos Romeo y Julieta desnortados.

Al parecer, cuando hace cinco años el austriaco Eberhard Petschinka y el hispanosuizo Rafael Sánchez estrenaron su versión de ‘Tiempo de silencio’ en el Teatro de la Abadía, su entonces director José Luis Gómez quedó prendado de su buen hacer, y cuando se le ocurrió la brillante idea de corregir a Shakespeare y que sus míticos amantes en vez de suicidarse, quedaran tan solo dormidos y despertaran medio siglo después, les endosó tan ocurrente papeleta destinada a ser un éxito taquillero, porque él mismo con 83 años iba a ser Romeo y la eterna Ana Belén a sus 71, Julieta.

Y ha acertado, porque ni lo absurdo de la idea, lo endeble de la propuesta y el grito en el cielo que ha puesto la crítica más seria, han impedido el éxito de público, que acude al panal de rica miel relamiéndose de antemano, atiende sin rechistar a la fallida trama, ovaciona a las dos celebridades y se queda tan contento.

Tras un lamentable prólogo publicitario, los amantes despiertan de su largo sueño, pero no se reconocen. Julieta solo ve a un anciano y Romeo a una señora mayorcita y bien conservada. Ella cree que el sueño solo ha durado unos días y él no se acuerda de nada. Y mantienen una conversación insulsa, dedicando gran parte del tiempo a contar el drama original por si acaso alguien no lo conoce, cantan un repertorio variopinto y finalmente hacen mutis por el foro.

Les ayudan en tan ardua tarea un trío de secundarios que no brillan precisamente como actores ni tampoco como músicos, en el que destacan las dotes de Irene Rouco al violonchelo y el impresentable histrionismo de José Luis Torrijo haciendo ese ridículo papel femenino que no puede faltar para que se ría el público. Poco importan, como poco importa la socorrida puesta en escena de Ikerne Giménez y una banda sonora de David San José -hijo de Ana Belén y Víctor Manuel-, tan deplorable como sus arpegios a la pianola electrónica y su papelón como el padre Lorenzo. Porque lo que importa es que están en el escenario la simpar Ana Belén y el consagrado José Luis, héroes de la cultureta del juancarlismo, estrellas millonarias de un panorama ramplón que se desploma por momentos bajo el peso de la creciente medianía subvencionada, de unos teatros pagados generosamente por el erario público que si vivieron un momento de esperanza allá por el cambio de siglo, ya desde antes de la pandemia habían empezado a degenerar peligrosamente.

Ella, retocada como un pincel, es una actriz a la vieja usanza, un recital de gazmoñerías; él hace una cruel mofa de la ancianidad. Ambos en cartón piedra. Aguantar este espectáculo ramplón -y comercial en el peor sentido de la palabra- en el más ilustre escenario de nuestro país, desazona, descorazona y descoj… íbamos a decir, pero diremos desespera. Aunque peor aún es ver en que se ha convertido el público teatral, un rebaño pastoreado por las teles, las radios y las redes, en el que al espectador con criterio propio, cual lobo derrotado, solo le queda salir aullando.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 5

Texto: 5

Dirección: 6

Puesta en escena: 6

Interpretación: 6

Música: 5

Producción: 7

Programa de mano: sigue sin haber

Documentación a los medios: 6 (la bio de la protagonista ocupa cinco páginas)

Teatro Español

Romeo y Julieta despiertan…

de E.L. Petschinka

Del 15 de abril al 4 de junio de 2023

CON

Ana Belén (Julieta)

José Luis Gómez (Romeo)

José Luis Torrijo (Ama/Guitarra)

Irene Rouco (Lady Capuleto /Violonchelo)

David San José (Padre Lorenzo /Piano)

Voz en off: Roberto Mori

Dirección: Rafael Sánchez

Traducción: Luis Carlos Mateo Ruiz

Diseño de espacio escénico y vestuario: Ikerne Giménez

Diseño de iluminación: Carlos Marquerie

Dirección musical: David San José

Una producción de Entrecajas Producciones Teatrales y Teatro Español con la colaboración del Teatro Calderón de Valladolid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Duración del espectáculo 100 minutos

AVISO: En las funciones del 30 de mayo al 4 de junio el papel de Romeo será interpretado por el actor Jesús Noguero.