Europa pongamos por caso

Un gran espectáculo de danza que se titula así como podía haberse titulado Batalla, Herida, Sacrificio o lo que ustedes quieran. Lo importante es que sus creadores han conjuntado una propuesta notable en todos los aspectos y que sus intérpretes nos brindan un hermoso y relajante viaje.

Cuatro mujeres y dos hombres conforman un animal mitológico que se agita, se calma, se descompone y se rearma al estímulo de una composición electrónica poderosa y de una iluminación tan activa que hace de espíritu santo armado de rayos láser.

El coreógrafo Sharon Fridman y el director escénico Luis Luque se han aliado para imbricar una danza armoniosa y rupturista al mismo tiempo con una puesta en escena impactante, dando por resultado un resultado original pero templado, vanguardista aunque sereno, equilibrado, atractivo. Que necesita no dejarse influir por lo que ellos creen que han hecho, porque probabelmente el resultado ha superado sus planteamientos. Nos dicen: ‘Europa es un rapto. Europa es una forma de asumir el poder y la proyección hacia fuera. Europa no es (solo) un continente. Europa no es (solo) danza. Europa no es una alegoría política. Europa es extranjera. Europa se siente trasplantada en este huerto. Europa es algo que se repite una y otra vez hasta que se revela, un invernadero de símbolos. Europa no es una certeza. Europa es el punto en el que varios relatos convergen y se separan, o una pregunta sobre lo que nos une y nos separa, o nada de eso. Europa es un poema escénico a partir de una pérdida tan honda que solo puede rondarse. Europa es un paradigma de luz; por tanto, también es un paradigma de sombra’.

Pues muy bien y mucho gusto. Pero a Europa, lo que se dice a Europa y su mito, a Zeus, convertido en un toro blanco, que rapta a la princesa fenicia para obligarle a vivir una vida que no ha sido elegida por ella, no la vimos por ninguna parte. Lo cual no es extraño y ocurre a menudo con la danza o con la música cuando se explica con palabras: son terrenos muy dispares. Luque. no obstante reconoce que ‘el espectáculo no es una explicación del mito de Europa, pero el mito está en la base dramatúrgica de este viaje plástico y coreográfico’, y Fridman añade que ‘Europa es una búsqueda sobre cómo ser un individuo libre, único y diferente en un lugar que quiere construirse como una unión’. Y por ahí nos vamos aproximando. Sí, tenemos un ser plurihumano que sufre y goza, y tenemos a uno de sus componentes, de sus patas o tentáculos -interpretado cautivadoramente por Melania Olcina especialmente con la expresividad de su rostro- que a veces lo conduce y a menudo lo integra, en pareja con Cristián González, en tumulto a veces y en coro otras con Anna Benedicte, Joan Ferré, Julia Kayser y Beatriz de Paz, que a su vez destacan cuando la hidra/ciempiés se descompone.

Luis Miguel Cobo ha compuesto una partitura electrónica notable, en ocasiones demasiado rimbombante y cinematográfica, pero sin duda un avance positivo en su larga y oscilante travesía para espectáculos de teatro o danza. Y Felipe Ramos junto a Fridman un diseño de iluminación muy complejo y sofisticado. Son los dos grandes méritos del montaje, junto a un espacio escénico de Monica Boromello y un vestuario de Raúl Marina correctos.

Fridman, el coreógrafo israelí establecido en nuestro país, ha supuesto una notable aportación al panorama nacional desde hace tiempo, aunque su última propuesta –‘Dosis de paraiso’, en Madrid en danza de 2021– no nos gustara casi. Pero esta vez su coreografía tiene la gran virtud de una absoluta originalidad, en un momento en el que resulta imposible sorprenderse de nada ante la enorme variedad y riqueza de las propuestas internacionales. El laberíntico entrelazado de sus parejas y conjuntos crea criaturas fantasiosas a veces admirables. Y en definitiva danza, música, luz y escena conforman una propuesta de sobresaliente altura.

Aproximación a la propuesta (valoración del 1 al 10)

Interés: 8

Interpretación: 9

Coreografía: 8

Música: 8

Puesta en escena: 8

Iluminación: 8

Producción: 8

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: 8

Naves del Español. Sala Max Aub

EUROPA

Creación: Sharon Fridman y Luis Luque

Del 24 de mayo al 4 de junio de 2023

CON

Anna Benedicte

Joan Ferré

Cristian González

Julia Kayser

Melania Olcina

Beatriz de Paz

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño de iluminación Felipe Ramos y Sharon Fridman

Composición música original Luis Miguel Cobo

Diseño de espacio escénico Monica Boromello

Diseño de vestuario Raúl Marina

Repetidora Begoña Quiñones

Ayudante de dirección Sergio Martínez Vila

Una coproducción de Compañía Sharon Fridman y Teatro Español

AVISO: Comunicamos a los espectadores que este espectáculo utiliza luces láser.

Duración: 55 minutos

www.teatroespanol.es | 91 452 04 45