Maquinaciones conceptuales en tarea mediática

Una sucesión de instalaciones de muy diversa temática y origen conforma esta inusual exposición colectiva que nada tiene que ver con lo que creía usted que era el arte con mayúscula o en minúsculas. Sorprendente a más no poder; interesante por sus mil y una sugerencias; y sobre todo entretenida: ideal para pasar una calurosa jornada veraniega fresco de cuerpo pero algo calenturiento de mente.

Casi medio centenar de artistas, procedentes muchos de culturas marginales o marginadas y el resto occidentales en pose anti-sistema, presentan retazos de la historia y la actualidad de dramas y conflictos, de tensiones y protestas, como si fueran un telediario conceptual y sofisticado. Son un servicio de documentación desordenado y multiforme, compuesto de miles de imágenes y cientos de objetos. Es lo que podríamos llamar arte informativo o periodismo artístico en base a la recolección de casos y cosas que juntas presenten un tema.

De creciente protagonismo en los museos occidentales de arte contemporáneo, el Reina no podía quedarse al margen, y ya venía practicando incursiones crecientes en el asunto -incluido el rediseño de su colección permanente- en la última etapa de Manuel Borja como director. Su sucesor en el cargo, Manuel Segade, recoge el testigo y estas maquinaciones sirven de puente continuista entre una y otra etapa.

Reflexionan sobre temas del pasado reciente y la rabiosa actualidad, y abordan esos asuntos que moldean la subjetividad contemporánea siempre desde el punto de vista llamémoslo sanchopodemita; abarcan una amplia variedad de formatos y técnicas (dibujo, pintura, cómic, escultura, teatro, danza, performance, instalación o video) y se distribuyen por 17 salas agrupadas en tres espacios temáticos interconectados: Máquinas de guerra, Máquinas esquizo y Máquinas de cine y cuidados.

Nos cuentan sus organizadores que en ‘Máquinas de guerra’ se muestran propuestas de acción para hallar modos alternativos de organizar lo que ahora llaman ‘el común’, o sea la sociedad de antaño. Las conexiones entre ideologías nacionalistas, militarismo y memoria colonial, así como entre extractivismo, migraciones forzosas y políticas fronterizas, son algunas de las cuestiones que se aborda en este primer espacio, pero atraviesan la exposición de parte a parte también, ya que la transversalidad es una de sus objetivos. Por su parte, ‘Máquinas esquizo’ apela al despliegue de las subjetividades fuera de los esquemas psicoanalíticos clásicos. Partiendo de la noción de “psicoterapia institucional”, el “esquizoanálisis” guattariano permite situar los malestares en el espacio social y liberar el deseo reprimido. Y ‘Máquinas de cine y cuidados’ se centra en la imagen en movimiento con diversas obras que, frente al modelo de producción del cine comercial -orientado a difundir representaciones hegemónicas- emplean recursos del cine de masas como un medio eficaz de expresión y de lucha al servicio de las minorías.

Ya: que no se entiende. Pero es que da igual, porque ellos mismos proponen libertad absoluta de recorrido, ausencia de teorizaciones previas, dejarse llevar por la intuición propia. Así que desiníbase y abra el melón por donde quiera, o pueda. El título parte de la innovadora concepción de “máquina” formulada en 1968 por los pensadores franceses Félix Guattari y Gilles Deleuze. Para ellos, ‘la máquina, alejada de sus funciones instrumentales y alienantes del individuo, constituye un núcleo de infinidad de potenciales relaciones humanas y no humanas, donde entran en juego un sinfín de enlaces entre tecnologías, saberes y prácticas’. Bajo ese prisma, la muestra explora formas de resistencia, coalición y creatividad en el presente. O sea, maquinaciones no maquinistas de máquinas que no lo son en sentido estricto del término, sino en sentido figurado, seres humanos en proceso de mutación hacia otra cosa. Les dejamos, sin verter opiniones que puedan condicionarlos, con una descripción detallada del extraordinario contenido de la propuesta:

La exposición se abre con dos primeros espacios donde se ponen en diálogo varias obras que parecen representar máquinas o que evocan de alguna manera imaginarios mecánicos. Es el caso de Tropical Space Proyectos, unos particulares croquis del salvadoreño Simón Vega. A modo de parodia sobre la carrera espacial como la última forma de colonialismo, estos diseños condensan una crítica de la brecha tecnológica entre primer y tercer mundo.

A continuación, el visitante puede contemplar la escultura Rádio Voz da Liberdade de Ângela Ferreira, quien rescata una historia olvidada de solidaridad entre la población argelina recién independizada de Francia y la de Portugal, sometida al régimen de Oliveira Salazar. Desde 1962, la RTA argelina colaboró con la radio clandestina lusa para difundir mensajes que desembocaron en la Revolución de los Claveles de 1974. Se trata de un ejemplo de apoyo a las luchas de liberación europeas desde África, y no al revés.

La siguiente sala está ocupada por una instalación realizada por el artista beninés Georges Adéagbo y lleva por título La Révolution et les révolutions..!. El bricolaje yuxtapone objetos de todo tipo, procedentes de distintas tradiciones, de alta y baja cultura, que dan cuenta tanto de las grandes revoluciones china o cubana como de las pequeñas revoluciones cotidianas.

En una sala contigua a las anteriores, las obras del austriaco Alexander Tuchaček, o el congoleño Sammy Baloji, entre otros artistas, funcionan como máquinas de teatro, pero también como máquinas de guerra. Y es que antes de su sentido técnico y funcionalista, el término “máquina” reunía varios conceptos. En sus orígenes griegos, la máquina se aplicaba sobre todo a los campos de la guerra y del teatro; lo mismo podía referirse a un artefacto bélico que a un artilugio escénico.

Con este trasfondo, Tuchaček recrea en la instalación interactiva Paradise Now – Echos From the Future, la práctica experimental del grupo postdramático The Living Theatre que, poco después del mayo francés de 1968, presentó en el festival de Avignon una obra para la que habían preparado un cuadro-mapa con ocho revoluciones contra todo tipo de represiones y cuyo octavo acto debía desarrollarse fuera de la sala. Sin embargo, la tentativa de sacar el teatro fue censurada por la policía. La instalación combina un fragmento de video histórico de The Living Theatre con instrucciones para el visitante, que puede decidir si obedecer o no el guion.

El teatro constituye también el núcleo discursivo en la instalación A Blueprint for Toads and Snakes de Baloji, quien aborda en una escenografía sin personajes la memoria colonial de su país mediante el análisis de los mecanismos extractivistas aplicados en la provincia de Katanga en Congo.

Al descartar la influencia del complejo de Edipo y desvincular al sujeto del ámbito familiar -propio de la corriente psicoanalítica-, el esquizoanálisis que propuso Guattari permitió situar los malestares contemporáneos en el espacio social. En esta línea, la segunda parte de la exposición muestra obras que exploran la alteración de los estados de la conciencia, rituales animistas minoritarios, modos de comunicación inéditos o especulaciones sobre futuros de ciencia-ficción.

El caso del artista catalán Albert Porta, conocido como Zush/Evru, resulta de especial interés para explorar las concomitancias de la máquina de guerra con la máquina esquizo. En 1968, durante un ingreso en el Hospital Frenopático de Barcelona, funda Evrugo Mental State, un territorio a la vez real e imaginario que él mismo describe como parodia del concepto de Estado: su principal industria es el armamento irónico; su patrimonio, las ideas. Para este espacio, Zush inventa una bandera, un himno, una moneda, un pasaporte, un mapa, e incluso una lengua. Toda esta parafernalia de iconografía estatal se expone en una vitrina junto a la Casa Buja, un cubo blanco profusamente dibujado en sus caras interiores.

En la misma sala, figuran los dibujos de gran formato de la argentina Florencia Rodríguez Giles pertenecientes a la serie Biodélica, en los cuales parecen estar teniendo lugar múltiples acoplamientos y fusiones en un díptico que presenta un exuberante caos de torsos, piernas, lenguas, aletas, ojos, pelos, garras,máscaras, etc., así como el cómic Esquizoide del gallego Antón Patiño, con varios dibujos de cabezas humanas que se intercalan con distintas escrituras prácticamente indescifrables.

En dos salas se proyecta en tres videos el documental La mayoría marginada. De Basaglia a Brasil de la artista española Dora García, que recoge algunos aspectos del paradigma ético-estético guattariano y los pone en discusión con los planteamientos de la antipsiquiatría de Franco Basaglia. Mediante filmaciones de talleres y entrevistas a integrantes de diversas instituciones, García señala la potencialidad del arte para cuestionar ciertas convenciones sociales.

Tras los videos de García, se muestra la serie de grandes retratos Children Who Have Seen Too Much Too Soon de la artista británica Gee Vaucher, junto a sus videos Angel y Silence y su libro Lost, que compila miles y miles de dibujos anónimos de figuras de palo, que representan otras tantas víctimas de la Primera Guerra Mundial.

En la primera de las salas de la última parte de la exposición, el público puede ver la videoinstalación Polígono de sustentación, del cineasta francés François Pain, compañero de Guattari durante décadas. Las entrevistas a Francesc Tosquelles, Jean Oury y Félix Guattari sirven de hilo conductor para problematizar asuntos como el posicionamiento político de la psicoterapia institucional, el impacto de la violencia contemporánea sobre las formas de subjetividad o, entre otros, la autogestión de los clubes sociales en las clínicas.

Otro proyecto que puede contemplarse es el desarrollado por el colectivo leonés La rara troupe, un grupo de creación en torno a la salud mental. los miembros del grupo recogieron secuencias de videos que habían grabado duramente el aislamiento de la pandemia del Covid y compusieron Un amor de UIQ, el mosaico que se muestra y que confirma que el cine puede convertirse en un instrumento de comunicación y cohesión social.

Del cineasta y activista camerunés Jean-Pierre Bekolo -que sugirió la idea de un “cine que cura”, basado en la atención y los cuidados y que incita a los sujetos a contar sus propias historias con el fin de promover un nuevo arte de vivir en sociedad y enfatizar la reciprocidad entre cineastas y espectadores- se exhibe su video-instalación Healing Festival. Cinema and Traumas.

Tras la instalación de Bekolo, y en alusión a la noción de Capitalismo Mundial Integrado adoptada por Guattari, se presenta la obra The Last Painting, nueva producción del compositor y director musical alemán Heiner Goebbels. En un escenario de ambientación industrial, un grupo de performers arrastra las reliquias de cuatrocientos años de historia europea fuera de los almacenes del pasado.

En Undesirable Aliens, el artista vasco Juan Pérez Agirregoikoa analiza el capitalismo a través de tres vídeos que muestran personajes que portan máscaras grotescas gigantes, como cabezudos. Dos de ellos están protagonizados por intelectuales que exponen sus respectivas teorías en relación al capitalismo, como es el caso de Milagro, milagro por Milton Friedman.

La exposición también ocupa otros dos espacios del Museo: Espacio 1 y Protocolo, ambas en la misma planta del edificio Sabatini. En el primero, se muestra la película Frente a Guernica de los cineastas italianos Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi y el segundo alberga una instalación producida específicamente para este proyecto de la artista gallega Loreto Martínez Troncoso, que propone un espacio de escucha donde el sonido, en sintonía con los movimientos de los visitantes, deviene ruido.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Catálogo: n/v

Documentación a los medios: 8

Programa de mano: n/v

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Maquinaciones

21 de junio de 2023-28 de agosto de 2023

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

COMISARIADO: Pablo Allepuz, Manuel Borja-Villel, Iliana Fokianaki, Rafael García y Teresa Velázquez

COORDINACIÓN: Pablo Allepuz y Rafael García

UBICACIÓN: Edificio Sabatini, 1ª planta, Espacio 1 y Sala de Protocolo

Actividades relacionadas

–Taller: El colectivo artístico indonesio Taring Padi realiza el taller ‘Activando resistencias con wayang kardus’ para compartir una de sus técnicas artísticas de agitación política más distintivas: la creación de estas marionetas inspiradas en el teatro tradicional y cuya finalidad es visibilizar y apoyar las demandas sociales de las comunidades con las que colabora.

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de junio, 2023, calle del Doctor Fourquet 24, Madrid)

— Mesa redonda con los investigadores que han colaborado en la preparación de los distintos ejes de la exposición (el teórico Gerald Raunig, el filósofo Stephen Shukaitis y la investigadora de cine Brigitta Kuster).

Miércoles 21 de junio, 2023 – 12:00 h. Centro de Estudios. Edificio Nouvel.