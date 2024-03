Un padre con alzheimer

Un autor hipervalorado de una obra convencional que hace comedia de una cosa muy seria para que todos nos congratulemos. Éxito mundial, mil veces celebrado, que no aborda el fondo de la cuestión. Una muy comercial producción, con una bonita y confusa puesta en escena. Y el señor Pou como atractivo máximo.

Andrés, un hombre de setenta y seis años, culto, socarrón y terco, está perdiendo la memoria, pero se resiste a aceptar ningún tipo de ayuda y rechaza a las cuidadoras que su hija, Ana, intenta contratar. Tiene esa enfermedad maldita de nuestros tiempos, cuando la prolongación de los años de vida ha alumbrado el deterioro cerebral, que llega como el físico, pero con efectos menos previstos y manejables. La realidad se le escapa y su cerebro mezcla y olvida incontroladamente. La pieza, más comedia que drama, juega con sus percepciones obnubiladas y los fallidos intentos de su hija por acotarlas.

Florian Zeller tiene 45 años y es el autor dramático de moda en Francia, lo que quiere decir que su potente industria cultural lo está exportando con éxito a todo el mundo. Ha estrenado una decena de obras entre 2004 y 2020 con los mejores intérpretes, muchos premios, y esta que nos ocupa es la de mayor éxito, estrenada en cincuenta países países después de hacerlo en París en 2012. Es parte de una trilogía que incluye La Madre -que se representa en Madrid paralelamente en el teatro Pavón- y El hijo.

La versión que ahora programa el teatro Bellas Artes es una producción de Teatre Romea de Barcelona del año pasado., que ya en 2016 presentó otra, con Héctor Alterio de protagonista a sus 88 años y José Carlos Plaza en la dirección, que también visitó este teatro madrileño por entonces. Pero la película que el mismo Zeller dirigiera en 2020 con Anthony Hopkins de protagonista ha prolongado su apetencia, y ahora el Romea repite con Josep Maria Mestres a cargo de la dirección y el gran atractivo de José María Pou en este papel al que da un tono más dulce que amargo, para que el público diga ‘muy fuerte la obra’ pero pueda llegar al final y romper en aplausos

Estamos ante una comedia más que ante un drama, que no carga las tintas sobre tema tan escabroso. Hay una sobria puesta en escena de Paco Azorín muy bonita, en la que con gran ayuda de la iluminación de Ignasi Camprodon intenta ilustrar lo que pasa por la mente de este padre demente que en su mente confunde, olvida y mezcla lo que le rodea, y en el contraste de su imaginación enferma con la realidad resulta la intriga del argumento. Sin embargo, Azorín no consigue transmitirnos con claridad cuándo las cosas suceden y cuando son imaginadas por el protagonista, porque el movimiento de paneles y el cambio de luces no sigue una secuencia lógica sino más bien ecléctica.

Pou es Pou, un actor muy experimentado que ha conseguido hacer un personaje de sí mismo. Le secunda un reparto correcto sin mucho más que reseñar. En nuestra modesta opinión, la pieza se deja ver aunque no merece la fama que la precede, quizás basada en que en su momento, hace una docena de años, el tema resultaba por explorar en la industria del entretenimiento. Pero el asunto es mucho más complejo que este esbozo aproximativo, en el que falta profundidad y valor para adentrarse en un averno en el que a la decadencia mental del enfermo se une la incomprensión bienintencionada de los que le rodean, un abismo de suposiciones y prejuicios que ahonda un drama horrible con el que aún no sabemos ni individual ni colectivamente enfrentarnos.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Dirección: 7

Interpretación: 7

Puesta en escena: 7

Producción: 7

Teatro Bellas Artes

El Padre, de Florian Zeller

Dirección: Josep Maria Mestres

Desde el 6 de marzo de 2024

Reparto

José María Pou

Cecilia Solaguren

Elvira Cuadrupani

Jorge Kent

Alberto Iglesias

Lara Grube

Traducción: Joan Sellent

Escenografía: Paco Azorín

Vestuario: Nina Pawlowsky

Iluminación: Ignasi Camprodon

Espacio sonoro: Jordi Bonet

Caracterización: Núria Llunell

Reportaje fotográfico: David Ruano

Con el apoyo de: Generalitat de Catalunya – ICEC Institut Català de les Empreses Culturals, Ministerio de Cultura – INAEM Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, y Next Generation EU

Distribución: Sergi Calleja ([email protected])

Una producción de Teatre Romea.

Duración aproximada: 90 minutos.

Edad recomendada: mayores de 14 años.

(Esta recomendación no impide el acceso a la sala.)

Martes a viernes a las 20:00h

Sábados a las 17:30h y 20:00h

Domingos y festivos a las 19:00h.