La crítica teatral y sus circunstancias

A propósito de un análisis/encuesta parecido, aparecido hace pocos días en una revista teatral, he recordado el que hizo Liz Perales en 2022 para un trabajo académico, y por ahí tenía mis improvisadas respuestas, así que aquí las reproduzco con permiso de la encuestadora en espontáneo y modesto aporte al intento:

CUESTIONARIO A CRÍTICOS DE TEATRO DE MADRID (2022)/ Por Liz Perales

1.- ¿Cree que la profesión de crítico de teatro es vocacional?

No

¿Cómo llegó a ser crítico de teatro?

Por azar, aunque quizás también influyera el destino, pues suelen ir en pareja.

2.- ¿Qué preparación, conocimientos o estudios cree que debe tener un crítico de teatro?

Sobre todo, dotes personales de observación, juicio, independencia, valor… Conocer el proceso de creación, no tener fobias ni filias, no depender de nadie… Claro que se necesita un bagaje cultural y una cercanía profesional a las artes y las letras, pero es fundamental cierto bagaje personal especial. Hablamos del ‘crítico’ no del reseñador rutinario, el halagador permanente y el obtuso creído.

3.- ¿Dónde publica sus críticas? ¿Desde cuándo (indique la fecha si puede) y con qué periodicidad (ejem: 1/semana)?

Diario o revista digital: Periodista Digital, desde 2006 un par a la semana de teatro, pero también hago exposiciones, ópera y zarzuela, y menos, música y libros, en total pasarán de tres semanales.

https://www.facebook.com/laguiaculturaldemadrid/, desde 2012.

3bis.- ¿Cree que el crítico de teatro pertenece a la comunidad teatral de actores, directores, productores…?

No, debe mantenerse lo más al margen posible para poder trabajar sin condicionantes.

4.- ¿Considera que un crítico puede dedicarse también a escribir teatro, actuar, dirigir…?

Creo, solo creo, que no. Sí que puede y a lo mejor debe, ser creador o artista a su vez, escritor, periodista… y conocer el mundillo, pero más bien a vista de pájaro que a nivel de copeo.

5.- ¿Opina que la crítica que hoy se hace es menos severa que la que se publicaba hace quince años?

No: Por el estilo de cuando yo empecé, yo diría que algo más distante en algunos medios pequeños o personales que han seguido el ejemplo de algún raro; desde poco antes de la pandemia me sorprenden algunas críticas negativas, antes la verdad que no recuerdo.

6.- ¿Ha provocado alguna de sus críticas algún incidente reseñable que haya trascendido y le haya generado algún problema con el medio en el que escribe?

Sí: problemas nunca, en mi medio jamás me han dicho nada; en algún caso han recurrido al director y ha conseguido una entrevista de consolación, pero todo el mundo ha sido respetuoso, incluidos los pocos que se han dirigido a mi pidiendo explicaciones de mis opiniones. Se de un par de casos que han ido por ahí poniéndome a parir. He tenido ataques de trolls combinados de algún colectivo que se ha sentido perjudicado y el equipo artístico de una obra me estuvo acosando con mensajes de remite falso.

¿De qué naturaleza?

Autores, directores, actores, equipos, responsables de instituciones, pero nunca ha llegado la sangre al río, jamás he tenido el menor problema en los estrenos, sé que tengo fama de incómodo, y eso me gusta.

7.- ¿Cree que los actores y los directores valoran el papel de la crítica teatral?

En general, dicen que ni las leen. Yo creo que agradecen los piropos y desprecian los varapalos, aunque a veces te parezca que has influido en algunas trayectorias.

8.- ¿Quién cree que lee sus críticas?

La gente interesada en el teatro, espectadores habituales, profesionales involucrados de todos los oficios, otros críticos, mis pocos seguidores (735 en la página ahora mismo), algunos lectores de PD, poca gente…

9.- Cuando escribe la crítica, ¿qué aspecto de la producción es el que más trabajo le cuesta valorar?

El interés que pueda generar, el valor intrínseco del conjunto.

10.- ¿Está remunerado su trabajo?

Si. Digamos que en cierta manera sí, aunque sin sueldo.

¿Puede vivir de su trabajo?

No: Es un trabajo complementario, mi trabajo fundamental es el de escritor.

11.- ¿Cree que la crítica teatral está en declive?

Sí.

¿Por qué? (si ha contestado que sí)

Por la misma razón que los medios de comunicación convencionales y lo que se llamaba cultura e intelectuales: masificación y mercadotecnia.

12- ¿Utiliza las redes para difundir sus críticas?

Sí

13.- ¿Cree que los contenidos teatrales que aparecen en redes poco después de los estrenos, ofreciendo opiniones, sustituyen a la crítica teatral?

En buena medida.

14.- ¿Cree que la profesión de crítico desaparecerá?

Como profesión la crítica literaria y artística siempre ha sido un pequeño reducto, ¿ha habido alguna vez más de dos docenas viviendo de ello? Pero proliferarán los gacetilleros de previos, han llegado los ‘influenciadores’, y todo el mundo opina en las redes de lo que le parece. El mercado dicta la ley, el espectáculo debe venderse y el entretenimiento manda.