Edward Weston, la materia de las formas o las formas de la materia

Una retrospectiva de la obra de este estadounidense, considerado figura destacada de la fotografía moderna que para reafirmarse decía que incompatible con la pintura, con una estética regida por otras normas. Pero al final, el mismo ímpetu de querer captar lo que hay debajo de lo que se ve.

Weston fue uno de los pioneros en la defensa de la emancipación de la fotografía de otras disciplinas artísticas. El dominio técnico es para él solo el medio de llegar a un formalismo donde el encuadre se convierte en uno de los elementos mas relevantes. Elimina casi todo contexto para centrarse en el motivo que le interesa, y lo hace con tal exaltación del carácter bidimensional de la fotografía que termina por resultar en una imagen casi abstracta, demostrando que figuración y abstracción no se contraponen sino que resultan compatibles.

Su imagen más conocida es ‘Pimiento nº30, tomada a principios de agosto de 1930: ‘Un clásico, plenamente satisfactorio, un pimiento, pero mas que un pimiento; abstracto, en el sentido de que existe completamente al margen del tema. No tiene atributos psicológicos, no despierta emociones humanas: este nuevo pimiento le lleva a uno mas allá del mundo que conocemos de forma consciente’, explicaría.

Nacido en 1886 en Illinois, su padre le regaló una cámara -entonces objeto misterioso y escaso- al cumplir 16 años. En 1911 monta su propio estudio fotográfico y pronto se presenta a certámenes fotográficos nacionales e internacionales, obteniendo premios. En 1923 viaja a México y abre un estudio. En 1927 hace una relevante serie de desnudos, y una parte de sus diarios se publican en la revista Creative Art. En 1935 fotografía por primera vez las dunas de Oceano, en California, y al año siguiente realiza la que quizá sea su fotografía a mas celebre: un desnudo de quien será su segunda esposa, Charis Wilson. En 1937 es galardonado con una beca Guggenheim, la primera que se concede a un fotógrafo. En 1941 le proponen ilustrar Hojas de hierba de Walt Whitman, y con motivo de este encargo viaja por todo el país hasta que lo interrumpen el ataque a Pearl Harbor. En 1945 es diagnosticado de Parkinson y al ano siguiente se inaugura su retrospectiva en el MoMa neoyorquino. En 1948, avanza su enfermedad y realiza su ultima fotografía. Fallecerá en 1958.

Para los organizadores de esta muestra, la obra de Weston en su simplicidad y originalidad permite discernir una perspectiva personal en el proceso de consolidación de la fotografía. Usa una cámara de placas con formato 18 X 24 cm y emplea el primer plano en temas al natural para obtener formas que no capta la mirada normal. Sus imágenes en blanco y negro gozan de gran nitidez, destacando entre sus temas favoritos naturalezas muertas, desnudos, paisajes y retratos.

La exposición antológica comprende desde su interés inicial por los planteamientos pictorialistas hasta su consolidación como una de las figuras centrales en la afirmación del valor poético y especulativo de la fotografía directa. Agrupada en siete secciones y comisariada por Sergio Mah, esta conformada por 178 fotografías y abundante material de documentación. El recorrido se concibe como una mirada europea al legado de la fotografía moderna estadounidense. Un contrapunto estético y conceptual ante la fotografía

moderna que emerge en Europa con las primeras vanguardias del siglo XX.

Para el profano y el mero aficionado, el recorrido se hace proceloso por el tamaño reducido de las fotografías y su colocación en hilera. Su despliegue es austero, sin otras referencias vitales o artísticas que complementen el recorrido por su obra, cuya temática tampoco resulta muy entretenida. Sin duda estamos ante un virtuoso de la fotografía artística en blanco y negro, aunque a menudo presenta composiciones difíciles de entender, realmente abstractas, en las que solo el título ayuda a situarse.

Como uno de los integrantes destacados de la conocida como ‘Fotografía Directa’ americana que intentaba extraer los detalles de los objetos representados, sin interacción, objetivizando la realidad al máximo, huyó de la plaga convertida hoy día en pandemia de la fotografía intencionada que busca confirmar su intención premeditada: ‘La naturaleza no debe plasmarse desde un punto de vista teñido de problemas psicológicos o sentimentales’. Para saber mucho más y mejor de este hombre y su trabajo, pueden consultarse ‘Profesor de fotografía’ de Gustavo Bravo, y ‘Anna, de Fotonitas’, dos páginas muy puestas.

‘La materia de las formas’ podría también titularse las formas de la materia. A medida que aumenta la saturación de imágenes en nuestra sociedad, algunos notamos cierto cansancio -lo que fue novedad es rutina-, la necesidad de distanciamiento de tanto protagonismo individual y colectivo con que el gremio ha acertado a dotarse, ombliguismo que pretende ser arte por un clic mecánico de algo sugerente.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 6

Despliegue: 5

Comisariado: 7

Catálogo: 9

Programa de mano: no hay

Documentación a los medios: 8

Fundación MAPFRE

EDWARD WESTON. LA MATERIA DE LAS FORMAS

Comisario: Sergio Mah

Del 19 de septiembre al 18 de enero de 2026

Organizada con el apoyo del Center for Creative Photography de la Universidad de Arizona, Tucson.

