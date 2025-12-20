Vuelven los bufos y siguen bufando en broma

Estrenado hace dos años, este original espectáculo causó sensación y por eso lo repone con razón y durante cinco semanas el Teatro de la Comedia. Sigue igual de fresco y divertido testimoniando lo mucho que puede rescatarse del repertorio teatral y musical de siglos pasados. A ver si hacen escuela.

Dos temporadas atrás, concretamente el 22 de diciembre de 2023, lo acogíamos de esta manera: ‘Un período desconocido del teatro musical español de hace siglo y medio en un rescate afortunado. Un actor reconvertido en adaptador y director teatral que acierta a la primera. Una sorpresa que estará entre lo mejor de esta temporada. La Compañía Nacional de Teatro Clásico acierta en esta audaz apuesta’. Hoy no podemos hacer más que reiterarnos y por eso les remitimos a la reseña publicada entonces en esta Guía Cultural.

El espectáculo es idéntico a entonces; el equipo artístico, el mismo; y en el reparto solo hay dos cambios, Alejandro Pau como Arturo y Cecilia Solaguren como Úrsula, que mejoran los personajes si cabe. El montaje se divide en dos partes: un prólogo que explica quién fue Francisco Arderíus, el empresario teatral que creo la compañía Los Bufos Madrileños para revolucionar la escena española con un teatro musical populista y desenfadado, tras el que se representa ‘Los órganos de Móstoles’, una zarzuela con música de José Rogel y libreto de Luis Mariano de Larra, reducida a sainete lírico desenfadado.

Los Bufos de Arderíus representaron un capítulo corto pero intenso en el teatro musical español, pr4ecedentes del género chico, hábil combinación de vistoso desparpajo satírico, una especie de revista ‘Interviú’ que denunciaba escándalos acompañado de situaciones picantes, que aún hoy tiene mucha gracia. Precisamente la reposición del espectáculo coincide con que su creador, Rafa Castejón, viene de intervenir decididamente en ‘El Potosí submarino’, un buen ejemplo de aquel genero bufo que se acaba de ver en el Teatro de la Zarzuela (ver nuestra reseña).

Francisco Arderíus (1835-Madrid, 1886), fue también actor y cantante, pero sobre todo el introductor en nuestro país de la fórmula de la ópera bufa de Jacques Offenbach (1819-1880) que conoció en París. Según Castejón ‘puso patas arriba el teatro en la España de los convulsos años que antecedieron y sucedieron a la revolución de 1868: «Vengo de una familia con una larga tradición en el género lírico y me resultó especialmente sorprendente comprobar el escaso conocimiento que existía sobre don Francisco, así como la profunda huella que dejó en su época. Recuperar su legado permite no solo valorar su obra, sino también comprender mejor un periodo fundamental de la historia del teatro español del siglo XIX».

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 9

Versión: 9

Música: 8

Libreto: 9

Dirección artística: 8

Dirección musical: 8

Reparto: 8

Producción: 9

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 6

Compañía Nacional de Teatro Clásico

Sala Principal, Teatro de la Comedia.

Los bufos madrileños

Un espectáculo a partir de la figura de Francisco Arderius y la zarzuela bufa ‘Los órganos de Móstoles’ con música de José Rogel y libreto de Luis Mariano de Larra

Dirección y versión de Rafa Castejón

8 de diciembre de 2025 – 25 de enero de 2026

De martes a domingo a las 20:00 h.

Encuentro con el público: miércoles 14 de enero de 2026

Funciones accesibles: sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026.