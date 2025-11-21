Confusa reconversión de un desmadrado potosí submarino

Nació disparatada como zarzuela cómico-fantástica hace siglo y medio, y ha renacido como chascarrillo de vergüenza ajena. A pesar de una producción notable y unas voces estupendas, es una medianía musical y un bodrio de texto en la que no se entiende nada si no te lo cuentan.

Nació disparatada, efectivamente; con personajes que se llaman Misisipí y Pale-Ale, con un trama que quería criticar los primeros pinitos españoles en inversión financiera sin comprender nada del asunto, y con una partitura de salir del paso sin más pretensiones. En una Europa conmocionada por el levantamiento de la Comuna de París y en una España en la que la Bolsa se había hundido presagiando la huida de Isabel II y el desbarajuste consiguiente, y en la que unos días después iba a ser asesinado Prim -la esperanza de La Gloriosa-, había que divertirse a toda costa. Inspirada en Las veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne, un timador de tocomocho engaña a los especuladores de siempre (que somos casi todos) con el rescate de galeones hundidos que contienen inmensa fortuna, mientras un fabricante de cerveza arruinado quiere casar a su hija con el timador para rehacer su negocio.

Plagada de referencias al momento, su libreto resultaba difícil hoy día y por eso ha sido reescrito aparentemente en la España de 1992 en la que el zenit del juancarlismo con la Expo y las Olimpiadas se veía ya amenazado por crecientes lacras de corrupción, aunque abundan las referencias nominales a hoy día. Pero con ello, el galimatías original se visto agravado y en realidad durante todo el primer acto nada se entiende salvo alusiones a Ruiz Mateos y Mario Conde. Esta hora larga y confusa, con largos parrafones chuscamente versificados y cortas intervenciones vocales, es seguida por un contundente intermedio con el llegar ya cansado al segundo y tercer actos de fantástica ambientación, sensacional en su época, quizás bobalicona ambientada tantas décadas después. Una vez más, preferimos el respeto espaciotemporal a la obra original (con todas las digresiones visuales que se quiera) antes que estas ‘actualizaciones’ chirriantes.

Se justificaba Villalobos: ‘Tras morir Franco, en el 92 nos sentimos arriba del todo, Expo, Olimpiadas, Madrid capital cultural…Pero llega el 93. ¿Y ahora qué? Aparece esa obsesión de los españoles por volverse ricos a cualquier precio, un año recordado por escándalos como los de Banesto o Ibercorp, llega al primer móvil, el AVE. Al leer la obra, conecté enseguida con ese año que me fascina y desde ahí hago la versión actualizada en verso. Y le secunda Enrique Mejías en el programa de mano: ‘Villalobos no traiciona a Arrieta o a García Santisteban al recordarnos que el disparate nunca es cosa del pasado. Que seguimos siendo un país capaz de reírnos mientras nos hundimos, de celebrar con música nuestros propios engaños, de hacer de la catástrofe un espectáculo. En 2025 —como en 1870—, la carcajada bufa nos salva de ahogarnos’. Pues qué bien. Un deporte que algunos no compartimos, y quizás -vaya usted a saber- somos tantos o más que ellos. Oh, no, que derivamos hacia eso de las dos Españas. En fin, que para chirigotas, las de Cádiz, y para esperpentos los del póstumo marqués de Bradomín a manos del Emérito.

Tras reescribir el texto, el director escénico ha querido presentar los tres actos con distintos lenguajes: ‘El primero tiene una clave realista, un ambiente de oficina del año 93 [¿con una gigantesca reproducción del siniestro cuadro ‘Ciervo acosado por una jauría de perros’ de Paul de Vos, y una foto enorme de Juan Carlos y Sofía?]. El segundo parte de la televisión de Ibáñez Serrador a las bromas de Martes y Trece de las nocheviejas. Y un tercero inspirado en el teatro, como el de Lina Morgan, que yo llamo el ibuprofeno de la resaca, porque nos hacían soltar una sonrisa’. Mucha carga ideológica y mucha retranca intelectualoide para tan poca base conceptual. Villalobos tiene un currículo en el extranjero muy celebrado por nuestros expertos de oídas. En España, en febrero pasado hizo un desaguisado enorme en el Teatro Real juntando La vida breve de Falla con otra ópera corta, ‘Tejas Verdes’ de Fermín Cabal y Jesús Torres (1965). Realmente, lo suyo es desbaratar lo conocido para hacerse un nombre. De su versión de ‘La violación de Lucrecia’ de José Nebra en este templo zarzuelista al que ahora vuelve, no podemos acordarnos.

Del mexicano Iván López Reynoso a cargo de la dirección musical: nada especial que reseñar. En este teatro había dirigido ‘El rey que rabió’ de Chapí en 2021, una payasada chistosa a la que aportó una orquesta desvaída. En el estreno, el barítono catalán Manel Esteve como Misisipí, la soprano navarra Carolina Moncada como Celia, la hija de Pale-Ale, y el tenor cántabro Alejandro del Cerro como el golfo Cardona, los tres protagonistas -bien considerados de antemano por anteriores presencias en este coso-, fueron lo mejor de la producción junto al coro titular. Rafa Castejón en el cervecero fue el habitual condimento rijoso.

Juan Pascual Antonio Arrieta Corera (1821-1894) es autor de cuatro óperas y cincuenta zarzuelas, y de todo ello destacó ‘Marina’ que nació zarzuela y terminó veinte años después como ópera y sigue destacando hoy día. No hay mucho más que decir, salvo que la risa tonta y los chistes malos siguen siendo lo que más gusta a buena parte del público habitual de la zarzuela tanto tiempo después. No obstante, era el primer estreno sin lleno total en mucho tiempo y los aplausos finales no fueron tan entusiastas como otras veces.

Addenda.- Para conocer bien ese período de los años noventa del pasado siglo en el que esta pieza ha sido ambientada, les recomendamos sin falsa modestia los episodios 28º ‘Efímeros logros’ y 29º ‘Y persistentes lacras’ de nuestra querida y nunca demasiado ponderada ‘Crónica de medio siglo: del FRAP a Podemos, un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros’ (ver la obra completa).

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Dirección musical: 6

Dirección artística: 5

Voces: 8

Orquesta: 6

Escenografía: 8

Producción: 8

Programa de mano: 9

Documentación a los medios: 8

Teatro de la Zarzuela

E L P O T O S Í S U B M A R I N O

Zarzuela cómico-fantástica de gran espectáculo en tres actos y en verso

Días 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 26 , 27 , 28 , 29 Y 30 de noviembre de 2025

Música Emilio Arrieta – Libreto Rafael García Santisteban

Versión de Rafael R. Villalobos

Estrenada en 1870

E Q U I P O A R T Í S T I C O

Dirección musical Iván López Reynoso

Dirección de escena y vestuario Rafael R. Villalobos

Escenografía Emanuele Sinisi

Iluminación Felipe Ramos (AAIV)*

Videocreación María Cañas

Asistente de dirección musical Rubén Díez

Ayudante de dirección de escena José Ruiz

Ayudante de vestuario Gabriela Hilario

R E P A R T O

Misisipí Timador – Manel Esteve (19, 21, 23, 27 y 29 de noviembre)

Enric Martínez-Castignani (20, 22, 26, 28 y 30 de noviembre)

Celia Hija de Pale-Ale – Carolina Moncada (19, 21, 23, 27 y 29 de noviembre)

Nuria García Arrés (20, 22, 26, 28 y 30 de noviembre)

Cardona Golfo – Alejandro del Cerro (19, 21, 23, 27 y 29 de noviembre)

Enrique Ferrer (20, 22, 26, 28 y 30 de noviembre)

Perlina – María Rey-Joly (19, 21, 23, 27 y 29 de noviembre)

Vedete – Irene Palazón (20, 22, 26, 28 y 30 de noviembre)

Coralina – Mercedes Gancedo (19, 21, 23, 27 y 29 de noviembre)

Suripanta – Laura Brasó (20, 22, 26, 28 y 30 de noviembre)

Príncipe Escamón Hombre-mujer – Juan Sancho (19, 21, 23, 27 y 29 de noviembre)

José Luis Sola (20, 22, 26, 28 y 30 de noviembre)

Caracolina Velocipedista – Marina Fita Monfort

Pale-Ale Cervecero – Rafa Castejón

Maestro de ceremonias Presentador – Luis Tausía

Tenor Cantante – Ricardo Rubio

Alcaldesa – Helena Dueñas

Marcelino – Hugo Díaz

Guardia Civil – Magadela Aizpurua

Cerve – Milena Barquilla

Cita – José Carpe

Orquesta de la Comunidad de Madrid titular del Teatro de la Zarzuela

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

Director: Antonio Fauró

Banda interna

Noelia Pazos (requinto); Violeta Calderón, Alfonso Cuéllar (clarinetes);

Miren Fernández, Lucía Menéndez (trompas); Guillermo Ortiz, Jorge Bonifaz (cornetines);

Carlos Álvarez, Samuel Jiménez (trombones tenores); Pablo García (trombón bajo);

Rubén Guerra (tuba); Diego Herrero, Miguel Gutiérrez (percusión)

HORARIO

19:30h (domingos 18:00h)

DURACIÓN

Acto primero: 50 minutos

Pausa: 20 minutos

Actos segundo y tercero: 90 minutos

-Esta producción ha reutilizado en torno al 50 por ciento del material escenográfico

y de vestuario de los fondos del Teatro de la Zarzuela

-Archivo audiovisual de la Expo ’92.